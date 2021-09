Suman Pumas primer punto como visitante

Ni dando uno de los mejores segundos tiempos del torneo, Pumas logró salir del fondo de la tabla.

Los del Pedregal se habían sobrepuesto a un polémico penal, ya saboreaban la victoria tras conseguir la ventaja en la recta final del encuentro, pero en el último minuto del partido, el Mazatlán rescató el empate 2-2 dejando en los últimos sitios de la tabla.

El cuadro auriazul estaba cortando una racha de tres juegos sin triunfo, con un tanto al 86′ del polémico fichaje José Rogério, pero llegó una jugada fortuita que Daniel Amador mandó en la red para igualar los cartones, por lo que los pupilos de Andrés Lillini estarán una semana más lejos de la zona de clasificación.

Al 16 ‘, Camilo Sanvezzo chocó con Efraín Velarde dentro del área, y aunque el árbitro había dejado correr la jugada, un par de minutos después, el VAR lo llamó para revisar la jugada, que concluyó en la pena máxima a favor de los locales. Alfredo Talavera, fiel a su estilo, retó al brasileño, adivinó el cobro, pero el fuerte remate terminó por vencerlo.

La respuesta de los universitarios vino después de la media hora del partido, con una jugada individual de Washington Corozo, que se abrió el espacio y desde fuera del área buscó la base del poste, pero el balón se estrelló en él y a pesar de que el rebote le quedó a Hígor Meritao, el brasileño voló el balón ya cuando Nicolás Vikonis estaba vencido.

Antes del entretiempo, otra vez con un disparo lejano, Pumas avisó en los botines de Favio Álvarez, quien obligó al arquero local a tener que lucirse en el vuelo para tapar su meta. No fue lo único que hizo el argentino pues a los 10 minutos del complemento, pisó la pelota en la media luna y encontró a Juan Dinenno, quien entró al área y aseguró con la parte interna para empatar los cartones.

Seis minutos más tarde, otra vez el número ’10’ se plantó con posibilidad de marcar pero no le atinó a la portería, después de un cabezazo de José Rogério que se estrelló en el palo. A seis del final, José Rogério se desquitó y, después de una asistencia de Alan Mozo, quien actuó como volante, puso el 2-1, tanto que tuvo que ser validad por el VAR.

Los felinos, que habían dominado la segunda parte, no pudieron cerrar el encuentro y en una descolgada, Amador amargó a los del Pedregal, que de momento sólo les alcanzó para llegar al sitio 16 de la tabla.