SIN MEDIAS TINTAS

Siguen yaquis sin respetar…Con todo y la alharaca que se hizo por el perdón que el “Prejidente”, Manuel López Obrador, vino a pedirles a los de la tribu yaqui, pero ellos por su parte no dijeron nada de perdonársela a los usuarios de la carretera de Cuatro Carriles, al seguirles cobrando, o más bien extor$ionando, para que puedan pasar, dizque para presionar al gobierno federal y les cumpla sus demandas.

Por suponerse que con el tan llevado y traídoPlan de Justicia para los Pueblos Yaquis que finalmente firmaran, con eso les daràn respuesta a sus añejas exigencias de tierras y aguas, y es que de entrada, o para abrir boca, ya les entregaron alrededor de 2 mil 900 hectáreas, de unas 20 mil que les serán restituidas; aunado a que tambièn les crearon el distrito de riego 018 para que puedan regarlas. ¡De ese pelo!

Pero por eso fuera poco tambièn anunciaron una inversiòn de unos $11 mil 600 millones de pesos, que canalizaràn a diferentes obras para beneficiar a los ocho pueblos de esa etnia, entre ellas la dificación de un hospital rural con cuatro especialidades, asì como seis unidades médicas màs para brindarles servicios de salud, aunado a lo que serà el Acueducto Yaqui, para que ya no les falte el vital lìquido. ¡Eso proyectan!

Sin embargo ni el que López Obrador viniera a darles por el lado fue suficiente para que se “bajaran de su macho” y liberaran la vía asfáltica “Federica” que desde hace meses tienen bloqueada para exigir una cuota para circular por su territorio, sobre todo por la zona de Vìcam y Loma de Guamúchil, con todo y que igual les invertiránen un plan hidráulico y de mejoramiento urbano de sus comunidades. ¡Esa es la idea!

Con lo que està de màs el apuntillar que para nada estàn haciendo valedero el clàsico, ¡dando dando, pàjarito volando!, sino que por el contrario estàn acrecentando la fama de convencieros que tienen, escudàndose en los agravios que sufrieran en el pasado, sobre todo en la època del porfiriato, o dictadura de Porfirio Dìaz. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que despuès de esas buenas nuevas que personalmente les oficializara Andrès Manuel, ya no tendrìan pretextos para seguir “bol$eando” a quienes transitan por La Cuatro, porque con eso les estàn cumpliendo sus peticiones, pero “pos” es evidente que la e$tiradera de la mano que llevan a cabo ya se les volviò una vaquetonada, para hacerse de dinero fàcil y a la mala, en lugar de ponerse a chambear. ¿Què no?

De ahì el porque de las dudas que hay, de que si esas nuevas àreas de cultivo que les repartiràn realmente las trabajaràn, o por el estilo las rentaràn, como la mayorìa de las que actualmente poseen, por tener fama de que simplemente no se les da eso de talachar, al nomàs vèrseles sentados como Chano y Chon. ¡Palos!

Es por eso del sentir general, de que asì como les estàn haciendo justicia a ellos, a la par deberìan solicitarles el que quiten los retenes carreteros que todavìa mantienen, por no valerse el que solamente vean por sus intere$e$, pero afectando a terceros, aun y cuando ya los estàn atendiendo, o solapando, como no lo hacìan desde el sexenio de Làzaro Càrdenas, de ahì que ya no se puden quejar. ¡Asì la mala impresiòn!

Permanecerá el acueducto…Y despuès de que el grillo de Cuauhtémoc Cárdenas agitara las aguas, al estar como invitado en el acto de formalizaciòn del Plan de Justicia para los Yaquis, al proponer la cancelación de la operación del Acueducto Independencia con el que se abastece a Hermosillo, si que se estaba en ascuas y ameritaba conocer la versiòn del Mandatario de la Nación, Manuel Lòpez Obrador.

Toda vez que a como el gobierno de la llamada 4T ha estado de condecendiente con los de ese grupo ètnico, ahora sì que ya todo podrìa esperarse, aunque lo que es AMLO como pocas veces se está viendo consciente, màs que impulsado por el arrebato, al no dejarse llevar por el canto de los sirenos como Cárdenas Solórzano, y responder que cancelar ese conducto acuàtico serìa problemático, por ya haberse hecho una inversiòn.

No obstante y ante la pregunta expresa y directa de si existe la opciòn de cancelarlo, poco faltó para que dijera que no era pa`tanto, aunque para “no meterse en camisa de once varas”, ni darle la contra al hijo de Làzaro Càrdenas, es que declarara que: “Vamos a verlo con calma”, a pesar de que esa posibilidad no està ni nunca ha estado contemplada en esa planeaciòn que se cargan, en aras de mejorar sus condiciones de vida. ¡Òrale!

Y tan a todas luces por ahì no va la cosa, por encima de lo que diga el izquierdoso y cizañosodel “Cuatemochas” Cárdenas, que el Presidente de la Repùblica considerara que les va alcanzar el agua que les estàn dotando, siempre y cuando se haga un uso racional de la misma, y no sòlo modernizando los sistemas de riego, sino tambièn lo que tiene que ver con la distribución para el uso doméstico. ¡Ni más ni menos!

Razòn por la cual es que ante esa postura presidencial, sì que debiò haberle vuelto el alma al cuerpo a las mayorìas de los que viven en esta Ciudad del Sol, si se analiza que ese elemento hidrìco que es traìdo desde la presa del Novillo, es la que salvò a “Hornosìo” de la ùtlima sequìa, ya que de no haber sido por eso, en pleno ardiente verano se hubiera vuelto a los tandeos, o racionamientos de agua, que de por sì veladamente hubo.

Volverà seguro contra robo…Quien està demostrando tener palabra, es el alcaldeAntonio “Toño” Astiazaran, al adelantar que en el venidero 2022 reactivaràn la aseguranza contra la robadera en las viviendaspara las familias que estén “al día” con el pago delPredial, en lo que es un incentivo que habìa estado demandando la ciudadanìa, despuès de que tiempo atràs se suspendiera. ¡De ese vuelo!

Tan es asì que como para ratificarlo, es que Astiazaràn Gutièrrez ventilara que: “Yo comprometí como candidato a Presidente Municipal el Seguro contra Robo a Casa Habitación a quien esté al corriente en el impuesto Predial y a partir del próximo año vamos a revivir ese seguro contra robo, y vamos a diseñar otras campañas para ponernos al día en este impuesto”, por lo que asì estarà ese beneficio. ¡Què tal!

Porque en base a las cuentas a “ojo de buen cubero” que ya ha sacado el “Presimun” emanado de la alianza PAN, PRI y PRD, a la fecha el municipio ùnicamente tiene un 58% de eficiencia, en lo que es la cobranza de ese gravàmene, de ahì que buscan aumentarlo a un 75% u 80%, lo que significarìan más de $150 millones de pesos adicionales, que bien les servirían para tapar baches y repavimentar calles. ¡De ese tamaño!

Con ese fin es que manejarà que estaba por reunirse con los titulares de la Tesorería, Ingresos y el área de cobranza, para ponerlos a desquitar el sueldo, y definir algunas estrategias para la recuperación de la cartera vencida, pero sobre todo para analizar qué tanto es recuperable, vìa la realizaciòn de diversas promociones para que los ciudadanos puedan aprovechar y que no tengan adeudos en sus contribuciones municipales.

A tal grado esa es la polìtica de ganar ganar que estaràn proponiendo, que desde ya proyectan adelantar elfamosoBuen Fin, previa aprobación de Cabildo, para contar con descuentos como la condonación de recargos y otros estímulos, pero siendo la principal novedad el que volverà a contarse con la posibilidad de tener los hogares asegurados, siempre y cuando tengan pagadito en tiempo y forma el Predial. ¡Mìnimo!

“Trae pila” titular de Cidue…La que està dando visos de haber llegado con “la pila cargada” y la intenciòn de dejar huella como funcionaria, es la coordinadora de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue),Astarté Corro Ruiz, como lo exhibe el que luego se aplicara a recolocar el arco preventivo derribado del puente desnivel ubicado sobre bulevar Luís Encinas y calle De las Américas. ¿Còmo ven?

En lo que es una estructura vial que habìa sido dejada tirada por el anterior chambista que estuvo al frente de la Cidue, cual es el caso de Josè Eufemio Carrillo Atondo, de ahì que Corro Ruiz tuviera que abocarse a juntar los tubulares que aùn estaba regados en el camellòn central, para instalarlo por tercera ocasiòn, despuès de que hace màs de un mes que fuera impactado por un tràiler. ¡A ese punto la dejadez!

Al ser unos tubos arqueados de color amarillo que sirven de prevensiòn para que los conductores de tràfico pesado y unidades de carga en general, cuya altura exceda los 3.70 metros, metan el respectivo freno y no crucen por ese pasadizo, porque no la van a librar, ya que terminarìan chocando y quedando atorados, como ya ha sucedido en varias ocasiones, la màs reciente a finales del mes de enero del presente 2021. ¡Vòitelas!

Es por lo que pràcticamente lo tuvieron que volver a poner desde cero, es decir, desde las dos zapatas de concreto que lleva como base para su sostenimiento, hasta los señalamientos que le agregan para alertar a los choferes y cafres de que por ahì no caben, pero ni con eso han evitado esas recurrentes estrelladas, las cuales hasta ya dañaron la estrutura de ese puentencito, por lo que habrà que ver ahora cuanto dura “en pie”.

Y para quien dude el como Astarté a todo està abocada, es que hacen saber que de inmediato ayer mismo atendiò el señalamiento de que por las banquetas de la parte posterior del Parque Infantil del Estado no se podìa ni caminar, por lo enmontadas que estaban, que es por la calle Carbò, a un costado de las oficinas de la Ciude, al lugo luego enviar cuadrillas de limpieza, lo que nunca hizo el burocràta de Josè Eufemio. ¡Tòmala!

