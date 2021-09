Amenazan hasta con coronas

Era un cochinero “Hoyosillo”

Sin “caìdito” los funcionarios

“Bomba de tiempo” Mercado

Amenazan hasta con coronas…Donde sí que ya está pasando de todo es en Obregón, por como los hampones ya están recurriendo hasta la violencia psicológica, y para prueba está el que ahora el lunes dejaran una corona fúnebre en las afueras del área de Urgencias del hospital del Issste de esa insegura ciudad, con el nombre de tres médicos que ahí laboran, y quienes ahorita deben andar tomando agua con azúcar pa`l susto.

En lo que es una modalidad de presión a la que a todas luces están recurriendo los grupos delincuenciales, si se parte de que es el segundo hecho de esa naturaleza que se registraba en menos de tres días en Cajeme, luego de que la noche del pasado sábado otro tétrico arreglo floral dedicado a un Agente del Ministerio Público fuera abandonado frente a una tienda departamental, ubicada al Norte de esa municipalidad. ¡Zaz!

No obstante y que ahora el nuevo mensaje mortuorio fuera más notorio, por las flores haberles llevado a las instalaciones del nosocomio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y que por los destinatarios ser servidores públicos federales, es que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se hiciera cargo de las investigaciones, por los delitos de amenaza y sedición. ¡Tómala!

Es por eso que el escándalo no se hiciera esperar, y no es para menos, por ser un suceso que se da en el marco de las mataderas que se han perpetrado en los últimos días en esa localidad, con hasta casi una decena de asesinados el fin de semana, de ahí que por seguridad no se ventilaran las identidades de los galenos involucrados, o a quienes es evidente que simbólicamente se las están sentenciando. ¡De ese pelo!

Para el caso los que actuaron como los primeros respondientes son los elementos de la dirección de “Inseguridad” Pública Municipal, quienes acudieron al lugar y se encargaron de asegurar el “presentito” que les mandaron a los “doìtores”, quién sabe porque razones, para luego trasladarlo en una patrulla a la sede del Ministerio Público, y que se proceda a las respectivas indagaciones para dar con los emisarios. ¡Ajà!

Más menos así estuvo ese acontecimiento que tuviera lugar alrededor de mediodía en la colonia Cincuentenario, en la calle Querétaro, entre Mayo y Tetabiate, que es donde se localiza el centro hospitalario del Issste, y ante el cual de entrada la Fiscalía General de Justicia del Estado ya aclaró que le tocará a la FGR llevar cabo las pesquisas, por los afectados prestar sus servicios en el Gobierno de la Federación. ¡Vòitelas!

Ante lo que se saca por conclusión que mínimo les pondrán una protección personal a los trabajadores de la salud amedrentados, sino es que para estas horas ya abandonaron el Estado, por no ser cualquier cosa el que los hayan amenazado de esa manera, en lo que es algo que pudiera esperarse que suceda con el sector policial, por ser los que le dan curso a las investigadas, pero no con quienes trabajan en los hospitales. ¿Qué no?

Ciertamente que eso y másya puede esperarse, después de que a la par aflorar que un Juez le imputó el delito de secuestro agravado y prisión preventiva al agente de la Policía Municipal cajemense, Jonathan Ernesto “N.”, “El Negro”, por un rapto ocurrido en marzo del 2021 en la colonia Marte R. Gómez,y por cuyo hombre cobraron un rescate y lo liberaron, de ahì que quedara pendiente su vinculaciòn a proceso. ¡De ese vuelo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Era un cochinero “Hoyosillo”…Al que todo hace indicar que le està “tocando bailar con las màs fea y sucia”, es al nuevo director de Servicios Públicos Municipales de “Hoyosillo”, Sergio Pavlovich Escalante, según se deduce del reporte que acaba de ventilar, de que durante la primera semana de la presente administración ya retiraron 120 toneladas de basura de unos 80 basureros clandestinos que han detectado.

De ahí que ante ese cochinero que les heredaran, es que se preguntaran, que si entonces qué es lo que hacía su antecesor, Gino Roberto Saracco Morales, quien al parecer sólo se la llevó rascándose la panza, y como estilan que tiene mucha, es por lo que consideran que en eso pudo habérsele ido el tiempo, como lo exhibe ese basurerìo que dejaran acumulado y que a marchas forzadas han estado recogiendo en la Capital. ¡Pécatelas!

Y como el alcalde Antonio “Toño” Astiazaránestá yendo másallá de lo normal para solucionar ese tipo de problemáticas, es que incluso ya propusiera lo que pudiera ser la creación de una Policía Ambiental, precisamente para combatir esos depósitos irregulares de desechos de todo tipo, que sería algo como revivir el programa que en el pasado hubo contra los llamado cochinones, por lo que asíestá el posible plan. ¡Qué tal!

Aunque de inicio y en el ínter, lo que es Pavlovich Escalante advierte que se están coordinando con Seguridad Pública para erradicar esos lugares en los que arrojan desperdicios y que provocan la contaminación del medioambiente, con todo y que quienes propician esa suciedad normalmente lo hacen durante la noche, o madrugada, y es por lo que han implementado rondines por los sectoresmás usados para esa clandestinidad.

Toda vez que ni las multas que hay para quienes sea sorprendidos han evitado esa cochina práctica, las cuales van de una a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s), que son equivalentes de los $90 pesos, a los $13 mil pesos, de ahí que hasta los de Parques y Jardines de la Coordinación de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) le han tenido que entrar a esa campaña de limpieza de espacios y poda de árboles.

Pero lo que es la de la Cidue, Astarté Corro Ruiz, bien haría en empezar por su casa, por como el ex de esa dependencia y ahora titular del Implan, José Eufemio Carrillo Atondo, dejara enmontadas las banquetas de la parte trasera del Parque Infantil del Estado, al grado de que no puede caminarse por ellas. ¡De no creerse!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sin “caìdito” los funcionarios…Y ante el anuncio hecho por el gobernador,Alfonso Durazo, vaya que habrá algunos a los que ya no les convendrá ser funcionarios estatales, al adelantar que cancelará las famosas compen$acione$salariales que les otorgaban a los servidores públicos, al aflorar que había secretarios que ganaban hasta $200 mil pesos mensuales por esos montos extras sobre los sueldos. ¡Órale!

Así que ante esa advertencia que hiciera Durazo Montaño, sí que varios de sus colaboradores nomásdebieron haber parado la ceja, y es que de aquí pa`l real, o en este sexenio, ya no gozarán de esas compen$ada$ adicionales a sus sueldazos,porque el salario será lo que marca el tabulador oficial, según su nivel de puesto en el aparato burocrático, pero ya sin ese clásico “caìdito”, y en algunos casos “caìdote”.

O séase que ahora todos los trabajadores públicos ganarán lo que establece el programa de Egresos de la Secretaría de Hacienda, como parte de una estrategia de austeridad para que el Gobierno del Estado vaya recuperando su capacidad financiera, como es optimizando los recursos para generar ahorros, porque hasta las rentas de inmuebles utilizados por diferentes dependencias gubernamentales se van a suspender. ¡A ese grado!

Ya que de acuerdo a lo destapado y dicho por el gobernante de extracción morenista, “En estos momentos estamos viviendo de la generosidad del Gobierno federal, de la disposición del Presidente de la República para apoyarnos y salir adelante en este mes de septiembre, los sueldos se pagaron puntualmente y así como como se cubrió a los jubilados y pensionados”, luego de un apoyó de mil 200 millones de pesos. ¡Así el dato!

No en balde es que dijera que: “Pero no podemos vivir de prestado y estar tendiendo la mano, tenemos que construir nuestra propia capacidad financiera”, de ahí que ya no compensarán salarialmente, las cuales iban de los $2 mil 500 pesos, a los $21 mil 100 pesos, recibiéndolas los niveles 1B-3B, con $2 mil 500 pesos; 4B-5B con $3 mil pesos; 6B-9B con $3 mil 500 pesos; y el grado 9C-10C con un monto de 5 mil “del águila”.

Completan esa onerosa lista negra el nivel 11C recibe hasta $5 mil 950 pesos; el 12C de directores generales $9 mil 800 pesos; al 13C que corresponde a subdirectores les llegan $19 mil 600; y el 14C de los secretarios devenga $21 mil cien pesos, además de su sueldo de $75 mil 600 pesos al mes. ¡Ni más ni menos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Bomba de tiempo” Mercado…Con lo que se està demostrando que ya urge que designen al de Protecciòn Civil capitalino, por de a còmo los locatarios del Mercado Municipal No 1 de Hermosillo por “sus pistolas” reabrierondos de las entradas principales que desde hace tres meses estaban cerradas, a pesar del peligro que aun hay de un posible derrumbe, porque lo que es la Cidue y el INAH, bien gracias. ¡Ñàcas!

Si se toma en cuenta que asì es como los marchantes de ese inmueble, liderados por Migdelina Castillo Moreno, estàn pasando por alto a todas las autoriades habidas y por haber, al reaperturaer esos accesos al pùblico, por encima del riesgo que representan, y que es por lo que estaban acordonados, despuès de que el pasado 22 de junio se desprendiera una cornisa, la cual de milagro no le cayò a un cristiano en la cabeza.

Por lo que asì es como estàn jugando con fuego, o màs bien con la vida de la clientela, y es que solamente le dieron una remandada “balazo” al punto donde se derrumbara un pedazo, supuestamente porque con ese prolongado cierre les han bajado las ventas, despuès de que quedara a medias un proyecto de rehabilitación promovido por el Ayuntamiento, eso debido al cambio de trienio. ¡Ese es el pretexto!

Lo anterior por en su momento ya haberse realizado una evaluación estructural de ese antiguo edificio, a fin de dictaminar su condición y establecer medidas correctivas, mismo que arrojó que es una “bomba de tiempo”, por la falta de mantenimiento y el como está en mal estado, por el deterioro que presenta, pero aúnasí “les valió” a Migdelina y sus malas compañías, por dizque sólointeresarles el dinero. ¡De ese tamaño!

Casi por nada de la obligada pregunta que surgiera por sentido común, de que si en caso de presentarse una desgracia, por una probable derrumbada, a quién le corresponderá la responsabilidad, o más bien irresponsabilidad, si a unos por arriesgar a los demás, en una afán meramente comercial, o a las instancias gubernamentales por solapar el que los estén pasando por alto, al dejarlos hacer lo que quieren. ¡Eso dicen!

Correo electrónico: [email protected]