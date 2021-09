¡Las mataderas y el mundial!

Van por jucio de ex alcaldesa

Le entran con todo a bacherìo

Meteràn al renglón a e$cuela$

¡Las mataderas y el mundial!…Y con el que sí que salió “pìor” el remedio que la enfermedad, es con el llamado que le hicieran los directivos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Obregón a los criminales para que hicieran una “tregua de paz”, en lo que se desarrolla la Copa Mundial de Béisbol Sub 23, porque más bien los que han arreciado son los “pas, pas”, y para pruebaestá que el sábado asesinaran a siete.

A ese punto es que se recrudeciera la violencia el fin de semana, en la que no por nada es considerada como la cuarta ciudad másviolenta del mundo, y la cual hiciera crisis el pasado viernes, cuando ahora mataron a un repartidor de comida rápida, Édgar Ramírez, de 30 años de edad, al ser asaltado y despojado de su motocicleta, lo que ha provocado una serie de manifestaciones, y no es para menos. ¡De ese pelo!

Toda vez que ese condenable asesinato “es la gota que vino a derramar el vaso”, al propiciar que más de un centenar de repartidores de alimentos, de los alrededor de 500 que hay en esa localidad, se unieran para protestar, en aras de exigir justicia y seguridad, por considerar que los ataques y asaltos contra ese gremio ya son una constante y “bomba de tiempo”, sin que hasta ahora hayan hecho nada, al ignorar sus denuncias.

De esa forma es que se levantaran en armas, ante el mortal atentado que sufriera Ramírez, quien era el único sostén de su familia, y dejara en la orfandad a una pequeña niña, de ahí que acudieran a manifestarse ante el Comisario General de Seguridad Pública cajemense, Cándido Tarango, para que por fin hagan algo, antes de que los sigan matando, por lo que asívolvió a calentarse esa plaza del yaqui. ¡Pécatelas!

No obstante y que lo más grave siguen siendo las masacres perpetradas por las diferentes bandas el crimen organizado, y para muestraestá que el mismo sábado en la noche fueran atacadas a balazos cinco personas que estaban por fuera de un domicilio arriba de una pick up, en un hecho registrado en la comisaría de Esperanza, con un saldo de cuatro muertos, entre ellos una mujer que se encontraba en el interior. ¡Ouch!

Pero antes de eso y en la tarde del mismo día, dos hombres fueron privados de la libertad y una persona acribillada en la colonia Villa Bonita; donde horas más tarde volvió a tener lugar otra ejecución, lo que puso de manifiesto el como las diferentes instancias de “seguridad” ya han sido rebasadas, por la forma en que volvieran al mismo sector habitacional para ejecutar a uno más, por lo que asíestá la vigilancia. ¡Zaz!

Luego entonces así es como está siendo evidenciada la nueva secretaria de “Inseguridad”, María Dolores del RíoSánchez, por suponerse el que al menos por estos días, o en lo que se celebra el citado evento de “beìs”, que termina el 2 de octubre, según esto iban a reforzarse los operativos policíacos, cuya estrategia a todas luces no está dando resultados, sino todo lo contrario, por como han continuado las balaceras. ¡Tómala!

Y para quien dude de lo anterior, es que los homicidios dolosos han seguido a todo lo que dan, al ya sumar 51 en lo que va de septiembre, más los que se acumulen en los tres días que le restan al mes, de ahí el porque los de la Canaco sacaran bandera blanca ante el hampa, por ya haberle perdido la confianza a las autoridades de ese ámbito, de ahí el porque es un mundial que no debió haberse celebrado en esa insegura municipalidad.

Van por jucio de ex alcaldesa…A la que todo hace indicar que “no se la van perdonar”, de ahì que cuando menos una ùltima “quemada” le van a pegar, es a la por algo mal afamada hoy y ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, para que le finquen responsabilidades por los exce$o$ en que incurriera, y de todo tipo, por hasta en el mismísimo edificio del Ayuntamiento haber dejado un desastre. ¡Vòitelas!

No en balde es que aflorara que un grupo de ciudadanos guaymenses ya preparan una denuncia contra la tan llevada y traída de Sara, para presentarla ante el Congreso del Estado y que los diputados actúen en consecuencia, eso bajo la consigna de que: “No descansaremos hasta verla en la cárcel”, a fin de que no quede un nuevo precedente de impunidad de los gobernantes que se van sin ser enjuiciados. ¡Palos!

Es por eso que para darle forma a ese proceso y que proceda, lo que es la asociación “Unión y Fuerza Guaymense”, que encabeza Francisco Villaflor, pretende recabar firmas de la población para sustentar esa queja, de ahí que durante los próximos 15 días las recibirán en su oficina, la cual está ubicada en la planta alta del Mercado Municipal, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, por lo que asíestá esa cruzada ciudadana.

Pues la intención de Villaflor y compañía, es la de que se le aplique la ley a la ex alcaldesa y sus funcionarios, para que a los que van llegando no se les haga fácil hacer lo mismo, si se analiza que Valle Dessens y su pandilla hasta un autofiniquito se embol$aron ya de salida o en el último día de gestión, cuando eso no está permitido, de ahí que haya “mucha carnita”, o elementos de prueba para que los llamen a cuentas. ¿Será?

Y es que lo mínimo que le están echando en cara, es que dejara una cochinero en todas las áreas, razón por la cual es que canalizarían ese firmerìo por medio del diputado local, Sebastián Orduño, por ser de los que en su momento denunció que el desgobierno de Valle Dessens estuvo lleno de corrupción y debe ser juzgado, aunque habrá que ver la voluntad que hay al respecto de la nueva “Presi”, Karla Córdova González. ¿Qué no?

Le entran con todo al bacherìo…Vaya que ahora sì que estàn haciendo lo que no hicieron antes, como es el trabajar hasta de noche para tapar la infinidad de baches que hay en “Hoyosillo”, como lo ventilara el alcalde, Antonio “Toño” Astiazaran, al darle una checada al Plan Emergente de Bacheo implementado para reparar las calles afectadas por las lluvias y fugas de agua, debido a que la mayoría están intransitables. ¡Ups!

Porque de acuerdo al dato revelado por Astiazaran Gutiérrez, durante un recorrido que hiciera para “echarle mucho” a la reparaciónde vialidades que llevan a cabo, manejan que a una semana y cacho de iniciada la administración municipal que preside, dizque ya han asfaltado unos cinco mil de esos hoyancos, según lo reportado por la coordinadora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro.

Es por lo que “El Toño” Astiazarán dijera que: “Hermosillo no puede esperar, la ciudad no puede esperar y yo como Presidente Municipal buscando ahora sí que sacando dinero debajo de los baches para poder encontrar más recursos para poder hacer frente a tantas necesidades que tenemos en nuestra ciudad”, ante lo que resaltara que Corro Ruiz y sus cuadrillas han estado trabajando a marchas forzadas. ¡Ni más ni menos!

De ahí que remarcara que: “Lo importante es, como siempre lo dijimos desde un principio: uno; no venimos a aprender y dos, no venimos a culpar (…) venimos a trabajar por soluciones porque eso es lo que se merece nuestra ciudad”, en lo que es una postura en la que lo secundara Astarté, al señalar que: “Estamos en una constante reparación de Hermosillo”, por lo que asíestá el reto al que ya le están entrando. ¡De ese tamaño!

Con todo y que Corro exhibiera el “no tener mucho en la bola”, en ese acompañamiento que hiciera con Antonio Francisco, por no mostrar ninguna estrategia a la hora de exponer esa chamba que han puesto en práctica en los sectores de la Modelo, Balderrama, Centro y Sacramento Residencial, por hablar muy en lo general, pero sin que se le vea que tenga una estrategia definida, al menos es la impresión que dejó. ¡Glùp!

Meterán al renglón a e$cuela$…Aunque habrá que ver para creer, pero en torno a los que al parecer por fin harán algo, es con relación a las cobraderas en que incurren los colegio privados, según lo ventilado por la secretaria de Economía de la Federación, Tatiana Clouthier, de ahí que para ese efecto están impulsando lo que es la Norma Oficial Mexicana (NOM) 237, o llamada “NOM Educativa”. ¡De ese vuelo!

Ya que la intención es la de finalmente ponerle freno a los abu$o$ que cometen los planteles “de paga”, en primer lugar para hacer que les cumplan a los paterfamilias lo que les ofrecen y prometen, pero además para que a la hora de la hora no les salga con cobros extras, como generalmente sucede, aun y cuando Tatiana dejara muy en claro que de entrada no se meterán con las carísimas colegiaturas que cobran. ¡ A ese grado!

De lo que sacan por conclusión que irán por capítulos, en esa intentona de por regular esos de por sí cuestionados centros educativos, en los que ya nomás falta y cobren “por respirar”, por aquello de que hoy en día aplican una cobradera por todo, además de que prácticamente coaccionan a los papás para que les compren los uniformes y útiles escolares, de los cuales se sabe que también llevan “$u tajada”. ¡Mínimo!

Es por lo que ante esa advertencia lanzada por Clouthier, de lo que empezarán hacer en esa materia para que “no se $igan saliendo del renglón”, es que que se da por descontado que los regenteadores de ese ámbito ya debieron haber “puesto sus barbas a remojar”, con todo y que el representante de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora, José Rogelio Varela Cáñez, no ha dicho está boca es mía. ¿Cómo ven?

Ciertamente que ya urgía el que “les fueran a la mano”, por como desde hace rato que ya se estaban pasando en sus cobranzas, y basados en la clásica expresión del: ¡Y háganle como quieran!

