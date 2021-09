¡“No da con bola” el de Salud!

Hay matrimonios igualitarios

Falla la recolecciòn de basura

Al fin levantaràn el arco caìdo

¡“No da con bola” el de Salud!…Quien nomás no está respondiendo a las expectativas, a partir de lo que de él se decía, es el secretario de Salud estatal, José Luis Alomìa Zegarra, por como desde su llegada está yendo pa`tras como el cangrejo, en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia de Covid-19, y una mal síntoma de ello, es que sin previo aviso suspendieran los reportes diarios sobre los nuevos casos. ¡Zaz!

Aunque si por la víspera se saca el día, eso y más podrá esperarse de Alomìa, a partir de la insensibilidad que ayer reflejara en entrevista radial que le hiciera el colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga, en el noticiero Reporte 100 del 100.3 de FM, al exhibirse como un perfil “cuadrado” y politizado, más que como un profesional técnico, que es como lo han venido “vendiendo”, por dizque ser un especialista en epidemiología. ¡Ajà!

Y es que el médico de origen peruano en todo momento intentó “lavarse las manos”, en cuanto a los cuestionamientos que le hicieran, tocante al tratamiento que se le ha dado a esa epidemia en el País, a partir de que fuera el epidemiólogo de cabecera de otro por el estilo, como es el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por a la fácil salir con que le preguntaran a él, respecto a si ha sido errónea. ¡De ese pelo!

Sin embargo en el acto le reviraron que no podía desligarse de ese aparente fracaso, por haber sido parte del staff de López-Gatell, antes de regresarse a Sonora, pues en el trienio del ex alcalde, Alejandro López Caballero, ya había estado en la dirección de Salud Municipal, de ahí que no le quedara “dìotra”, más que ponerse a cantinflear y justificar, el porque México es de las naciones con más muertos e infectados. ¡Glùp!

Tan es así que para no ir muy lejos para prueba está el que sin decir “agua va”, por primer vez desde que iniciara esa virulencia en Sonora, cancelaron la información que se difundía todos los días, y al perecer sin que él mismo se haya dado cuenta, por lo desconocimiento que reflejara a la hora en que le señalaran que ya no se están comunicando las estadísticas sobre ese mal que habían venido ventilando. ¡De ese tamaño!

Toda vez que en un primer momento, y como una mera reacción, el despistado funcionario salió con que los datos, gráficas y demás sobre la incidencia podían consultarse en la página de su dependencia, asì como en las cuentas de Facebook y Twitter, pero cuando le aclararon que no habìa nada en esos espacios, pretexto que ¡apenas! Iba a checarlo, y que se debìa a unos cambios que estàn haciendo. ¡Ni màs ni menos!

Por lo que a querer y no, pero asì està la cerrazòn y regresiòn que està evidenciando Alomìa Zegarra, por estar cambiando, y no precisamente para bien, al no estar cumpliendo con lo más mínimo que antes se hacía, como era orientar a la ciudadanía todos los días, tal como se continúa haciendo a nivel nacional, como parte de una estrategia para mantener sensibilizada a la población, y que de esa forma se prevenga. ¿Qué no?

Si se parte de que resulta por demás ilógico, que por más modificaciones que pretendan hacer, pero en el ínter no se vale el que dejen en ascuas a las mayorías, o adivinando el cómo a seguido el comportamiento de ese letal virus, pero aunque resulte increíble de creerlo, pero eso es lo que está sucediendo, de ahí el porque se diga que empezando y empezando, pero lo que es José Luis no está “dando el ancho”. ¡Vòitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hay matrimonios igualitarios…Con todo y la controversia que generaran, pero los que ya son una realidad en la Entidad, son los tan polèmicos matrimonios igualitarios, o la uniòn entre dos personas del mismo sexo, luego de que ayer en el Congreso del Estado aprobaràn con 26 votos a favor la inicitiva presentada por las diputadas Celeste Taddei, de Morena; y Rosa Elena Trujillo del Movimiento Ciudadano.

Con lo que el Estado se convierte en el número 24 que avala que hombres con hombres, y mujeres con mujeres se unan, y es que hasta ahora en la región sonorense sólo era posible hacerlo mediante un amparo, de ahí que con esa “palomeada” se están adaptando a lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declarara como discriminatorio el hecho de que no se permita que eso ocurra. ¡De ese vuelo!

Pues de acuerdo a la exposición de motivos que hicieran para fundamentar esa iniciativa, misma que fuera votada como urgente y de obvia resolución en el Pleno del Poder Legislativo, sin siquiera turnarla a comisiones, por todavía no estar formadas, la intención es la de privilegiar los derechos humanos de quienes tomen esa decisión, aclarándose que no incluyeron lo del apartado referente a la adopción. ¿Cómo ven?

De tal forma que tanto fue el cántaro al agua, hasta que finalmente le dieron pa` delante a esa alternativa de “juntadas”, si se toma en cuenta que desde legislaturas atrás los diferentes colectivos y organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ habían demando esa reforma, pero sin que procediera, hasta ahora que se dieran las condiciones, por los morenistas ser mayoría, porque lo que es el PAN y PRI votaran en contra. ¡Tómala!

Pero mientras son peras o manzanas, lo que es ayer mismo el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, celebró a través de su cuenta de Twitter esas matrimoniadas al publicar: “En mi gobierno los derechos humanos serán una constante en la toma de decisiones; respetamos a todas y todos por igual. Este día el Congreso estatal, dio un paso importante al aprobar y ratificar lo ya estipulado por la SCJN, los matrimonios igualitarios”. ¡Órale!

En lo que es una reformada que por siempre dará de que hablar, y para seña está el que mientras unos bailaban en las afueras de la Cámara de Diputados, por estar a favor y de fiesta, lo que son los grupos religiosos y de pro vida que están en contra, también manifestaron su inconformidad, pero “pos” lo hecho, hecho ya está. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Falla la recolecciòn de basura…En lo que es un saldo negativo del anterior trienio, al que vaya que le dejaron la vìbora chillando y llena de basura, es al recièn estrenado director de Servicios Pùblicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, y es que se encontrò que con la sorpresa de que 25 camiones recolectores estaban fuera de circulaciòn, de ahì que “no se las acabara” con los reclamos ciudadanos.

Luego entonces ese cochiero es el que aflorò que le dejò su antecesor, o el anterior, el por algo tachado de fiasco de Gino Saracco Morales, por màs de la tecera parte de la flotilla con la que cuentan para recoger el basurerìo que generan los hermosillenses, estar parados en los talleres por fallas mecànicas, lo que habla, o màs bien confirma, de que ya al final casi dijeron, “ahì se la echan los que vengan”. ¡Asì la negligencia!

A ese extremo consideran que estuvo la irresponsabilidad de Gino Roberto y sus malas compañìas, de ahì que Pavlovich Escalante se vio la necesidad de tener que entrar a trabajar a marchas forzadas, empezando por realizar una reorganización de la operatividad, con la que cuando menos se regularizó el cumplimiento de los dìas de recolecciòn, aunque en algunos sectores todavìa persisten los retrasos. ¡A ese grado!

Con esas elementales deficiencias son con las que se topara “El Pichòn” Pavlovich, con todo y que aseguran que tiene a su favor, el que es un perfil que està acostumbrado a talachar bajo presiòn, ademàs de ser muy operativo, pero por encima de eso, sì que està “cañòn” el reto que hoy por hoy està enfrentando, por ser uno de los servicios màs bàsicos que deben garantizarse, de ahì el porque las quejas no se han hecho esperar.

Casi por nada es que trascendiera, que desde ya les estàn apurando a los “macànicos” para que los reparen en el menor tiempo, y asì poder reintegralos a las rutas y normalizar la recogedera “al cien” en los pròximos dìas, y en lo que es un faltante que sì que està muy sospechoso, si se analiza que una parte de los carros son de reciente adquisiòn, lo que hace que no cuadre el que tal cantidad estè averiada. ¿Serìa a propòsito?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Al fin levantaràn el arco caìdo…Ahora sì que tuvo que llegar otra administraciòn municipal, para que pudieran levantar el arco preventivo caído sobre el puente desnivel del bulevar Luis Encinas y calle Américas, luego de que fuera derribado por un trailer, y es que lo que es el ex de la (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, no tuvo la capacidad para hacerlo, pero aún así lo premiaron al ahora cobrar en el Implan.

De ahí que la que le está poniendo el ejemplo, al actuar en consecuencia, o como debió hacerse desde un principio, es la nueva titular de la Coordinación de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz, al de entrada proceder con el retiro de los tubos dañados que se encontraban sobre el camellón central, los cuales representaban un peligro extra para los que circulan por esa área. ¡Pécatelas!

Al ser algo que ameritaba que hicieran de inmediato, y más cuando se supone que las empresas responsables de esos choques contra esa estructura de prevención deben costear la reinstalación, pero es evidente que Carrillo ni eso hizo, y es por lo que quedará a la deriva ese tubería retorcido, después de que un camión de carga no respetara el límite de altura, que es de 3.7 metros, y “se lo llevara de corbata”. ¡Ups!

Y como esa enésima imprudencia tuvo lugar el pasado 23 de agosto, después de que se presentará otra similar el 16 de abril del presente año, eso deja en claro que por más de un mes se expuso a los vehículos que por ahí transitan, a volver a estrellarse en ese pasadizo vial, como ya ha ocurrido en reiteradas ocasiones, al no calcular bien las dimensiones de las unidades que tripulan, pero eso simplemente “les valió queso”. ¡Palos!

Razón por la cual es que están atendiendo esa dejadez en la que rayara José Eufemio, el ni tan nuevo del Instituto Municipal de Planeación (Implan), quien también dejó en puro proyecto la reparación integral que según esto le harían a ese puentecito, además de algunas adecuaciones, con la finalidad de prevenir más accidentes de ese tipo, porque hasta una persona ya murió al quedar inundada con su carro en ese lugar.

