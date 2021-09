Aflora “$aqueo” de ex “Pre$i$”

Un inseguro mundial de “beìs”

¡Sì se pudo! vacunar a menores

“Cubre mucho terreno” Durazo

Aflora “$aqueo” de ex “Pre$i$”…Y ya empezó a salir a flote,el que sí que hay algunos hoy ex alcaldes, que con gana$ hicieron valedero el llamado “Año de Hidalgo”, por aquello de que al salir del cargo no dejan algo, o más bien nada, cual dicen que es el caso de $ara Valle Dessens de Guaymas, y Miguel Francisco Genesta Sesma de Empalme, al arra$ar con todo lo que pudieron. ¡De e$e pelo!

Tan es así que trascendiera que en lo que se refiere a la morenista de $ara, la disfrazada rapiña consistió, en que cuando menos 24 funcionarios de su equipo más cercano, incluyéndola a ella, recibieron finiquito$ al termino del trienio que contra viento y marea encabezara, a pesar de que la Ley de Gobierno y Administración Municipal no contempla ese pago para empleados de primero, segundo y tercer nivel. ¿Ahí la ratería$?

Porque de acuerdo a la revelación que hiciera la Dirección Jurídica del Ayuntamiento guaymense, que es la instancia que filtró el oficio con los nombres de quienes se fueron “bien fondeado$”, aunque sin especificar los montos, entre los que aseguraron “su bachicha” están Valle Dessens; la ex Tesorera Célida Botello Navarro; el ex Secretario Arturo Lomelí; y el ex director de Servicios Públicos, Brandon Ibarra Velarde.

Completan esa lista negra de gandalla$ con cargo al erario público el ex titular de Infraestructura Urbana y Ecología, Víctor Marín Martínez; además del Comisario de Seguridad Pública, Andrés Humberto Cano Ahuir; y el director Administrativo de esa corporación y que hoy funge como subdirector de esa “Polichota”, Brayan León Mayorga, lo que en estos dos últimos es de extrañar, porque aún están en funciones. ¡Órale!

Y es quedel exhibido parecito conformado por Cano Ahuir y León Mayorga, lo que es el primero apenas el pasado 15 de septiembre fue ratificado por el Cabildo para permanecer en el “hue$o” por un tiempo más, de ahí el porque se diga que tendrían que “devolver las entrada$”, o esas indemnizaciones que les entregaran a la mala, o de la manera ilegal, al parecer porque no creían que fueran a repetir. ¡Ni más ni menos!

Así dan cuenta que está la “robatinga” en la que incurrieron, y en la misma fecha en que dejaron el pue$to, que fue el Día del “Grito”, por ser cuando se autoasignaron ese dineral, como se exhibe en el documento que circulara, de ahí el porque la nueva alcaldesa, Karla CórdovaGonzález, se encontrara sin “lana” las arcas municipales, y no es para menos, porque a ese grado llegó la $aqueada de los $ari$ta$. ¡Pécatelas!

Aunque es “manoteo” sobre el que ya había alertado el ex regidor independiente, Ernesto Uribe Corona, luego de que en una de las últimas sesiones del trienio saliente, dijera que se le hacían muy “sospechosas” las transferencias de dinero que estaban moviendo de una dependencia a otra, pero sin justificación, ante lo que advirtió que estaban haciendo un “guardadito” para autoliquidarse, como pasó. ¡Increíble, pero cierto!

En tanto que hacen saber que “El Pantico”Genesta resultómás trompudo que un cochi, por haber llegado al extremo de desmantelar la camioneta Suburban que tenía asignada, al “tumbarle” el motor y la transmisión, con lo que se la dejó en calidad de chatarra a su sucesor, Luis Fuentes Aguilar; además de llevarse inmobiliario y las “refrìs” de algunas dependencias que estaban en el Palacio Municipal empálmense.

De ahí que la pregunta sea, si las nuevas autoridades van a pasar por alto tanta robadera e impunidad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Un inseguro mundial de “beìs”…Partiendo de los inseguros saldos que ayer acaban de ventilarse, en el que hhoy secantará el play ball, y no con los mejores augurios, es en el Mundial de Béisbol Sub 23, que tendrá como sede a Hermosillo y Obregón, después de que la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, revelara que Cajeme es de los 50 municipios prioritarios donde más aumentaron los asesinatos.

Pues según la estadística destapada por Rodríguez Velázquez, en el marco de la conferencia mañanera del “Pejidente”, Manuel López Obrador, en la ciudad cajemense el homicidio pasó de 20 en agosto del 2020, a 54 en el mismo mes del presente 2021, lo que la coloca como la de mayor incremento, al contrastar un periodo con otro; mientras que en lo que va de septiembre las muertes dolosas ya casi llegan a las 40. ¡Vòitelas!

Eso explica porque el total de asesinados en lo que va del año en Sonora ya suman más de mil 304, de ahí que se ubique en el séptimo lugar nacional en ese fatídico apartado, con todo y que en el resto de las municipalidades prioritarias del Estado, lo que es en “Hoyosillo” ese letal delito bajó, al pasar de 28 a 22; mientras que Nogales se redujo de 13 a 9; y lo que es en Guaymas de 19 a 8, aunque no parezca. ¡Tómala!

No en balde es que en esas condiciones se estará celebrando esa Copa del Mundo beisbolera, que iniciará desde éste “juebebes”, y hasta el 2 de octubre, y para la cual aseguran que están dadas las condiciones de seguridad, no obstante y que los representantes de la Canaco obregonense llegaran al punto de proponerle una tregua de diez días a los grupos criminales para que ese evento pueda llevarse a cabo en santa paz. ¡Zaz!

En lo que es un llamado que a todas luces han ignorado los delincuentes del crimen organizado, como lo refleja que las ejecuciones nomás no han bajado, por como han seguido a “tiro por viaje”, y hasta con varias en un mismo día, cual ha sido la tónica por la zona del Yaqui, de ahí el porque a las doce selecciones que participarán, ya las traen bien escoltados, para evitar que algo les pase. ¡Así el temor que hay!

Y para quien dude de lo anterior,ahíestá el dato que ayer hiciera público el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Santaella, de que en Sonora aumentó la percepción de inseguridad, por el 76.5% de los ciudadanos mayores de 18 años sentirse más inseguros, como lo arrojará la Encuesta Nacional de Victimización y percepción Sobre Seguridad Pública2021, es decir, 7.6 de cada 10 personas. ¡Ñàcas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Sì se pudo! vacunar a menores…Los que estàn demostrando que ¡Sì se puede! vacunar contra el coronavirus a los menores de edad con algùn mal de salud, son los papàs que han recurrido al amparo para que sus hijos sean inmunizados, despuès de que de entrada les negaran ese derecho, sin importarles que estàn en una condiciòn especial de riesgo, y para seña està el que ayer por fin vacunaron a una veintena de ellos.

Toda vez que despuès de las reiteradas negativas que habìan recibido en la Entidad, luego de presentarse ante los mòdulos de vacunaciòn con amparo en mano, debido a que los de la dependencia de Bienestar y el sector Salud “se tiraban la bolita” para eludir cumplir con ese ordenamiento judicial, sì que es una muy buena sintomatologìa el que ya hayan empezado con esas inmunizaciones en Hermosillo y Obregòn. ¿Què no?

Y al parecer de aquí pa`l real esa será la nueva línea que habrán en cuanto a ese segmento poblacional, según se deduce de lo anunciado ayer por el mismo “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, de que que ya tomaron la decisión de inmunizar a mínimo un millón de niños con alguna discapacidad, o con enfermedades que requieran de esa protección contra ese virus que puede llegar a ser mortal por necesidad. ¿Cómo ven?

Con lo que finalmente están cayendo en cuenta de que no era una necedad, sino más bien de una necesidad, por ser cuestión de vida o muerte, derivado de lo vulnerables que están esas personas que no alcanzan la mayoría de edad, y que es por lo cual ameritaba que desde un principio les dieran un trato preferencial para protegerlos, pero lo cierto es que ante la cerrazón oficial los obligaron acudir a los tribunales. ¡Mínimo!

Un ejemplo de ello es el del joven Rubén Darío, de 14 años de edad, quien padece talasemia, que es una enfermedad de la sangre que le ocasiona anemia crónica, pero aun así su madre, Laura Elena Maldonado, tuvo que pasar toda una odisea para que aceptaran vacunárselo, a pesar de que labora en la primera línea de atención del área de enfermos de Covid en la Clínica 14 del IMSS, pero aun asíespero más de un mes.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Cubre mucho terreno” Durazo…El que està claro que para todo se està dando tiempo, es el gobernador Alfonso Durazo, porque lo mismo se le ve atendiendo a los manifestantes en las afuera de Palacio de Gobierno, que luego promoviendo el relanzamiento económico de Sonora, en aras de atraer más y mejores inversiones del àmbito privado, como lo acaba de hacer en un evento realizado en la Ciuda de Mèxico.

Eso luego de que Durazo Montaño participara en un encuentro organizado por la Secretaría de Economía federal, de la que es mandamàs Tatiana Clouthier, con la delegación mexicana de inversionistas de la agrupaciòn Bienvenido, que es encabezada por Abraham Enríquez y Christos Marafatsos, presidente y director, respectivamente, para fortelecer la promociòn econòmica entre Mèxico y Estados Unidos. ¡Què tal!

Por lo que en ese foro es en el que se le viera al “Gober” “picando piedra”, en el cual tambièn tomò parte Luz María de la Mora, en su calidad de subsecretaria de Comercio Exterior; asì como Héctor Guerrero, que es el subsecretario de Industria y Comercio; y con el que se consiguiò un acercamiento con el rubro empresarial estadounidense, a fin de reforzar las relaciones comerciales y la atracción de inversión con los “gabachos”.

Luego entonces de ese nivel estuvo esa cumbre en la que se aventara su sckech el Mandtario estatal, a la hora de exponer las ventajas competitivas y oportunidades que ofrece la regiòn sonorense para los inversionistas, a partir de la ubicaciòn geogràfica que tiene, por ser frontera con Gringolandia, de ahì que estè ideal para expandir el intercambio y la producción regional, impulsando las exportaciones, entre otras opciones.

En esos tèrminos es que le anda buscando por todos lados Francisco Alfonso, y para evidencia està el que hace poco tambièn anduvo por el “otro lado”, y con esa misma misiòn, como es la de convencer a los inversores para continùen invertiendo por estos lares, a partir de los potenciales que hay y que ya son una realidad, como en materiaaeroespecial, y la expansiòn que ha tenido la Planta Ford de Hermosillo.

