¡Es real el baches por Predial!

“Hace su revirada” el “Gober”

Falsa alarma sobre los yaquis

Ponen peros al de “Protecciòn”

¡Es real el baches por Predial!…El que se está demostrando que va con todo para tratar de sacar del bache a “Hoyosìo” y en todos los sentidos, es el alcalde Antonio “Toño”Astiazarán, y para prueba está que para cumplir su promesa de campaña de eliminar los baches en una semana, o de lo contrario le regresará el Predial a quien lo reportó, es que crearán un sistema de tecnología para geolocalizarlos. ¡De ese pelo!

Tan es así que Astiazarán Gutiérrez adelantó que con ese fin ya puso a trabajar al director del Área de Informática del Ayuntamiento, para que a la brevedad tenga una solución tecnológica y de esa forma se geolocalice el sitio donde está el hoyanco, para una vez que se le tome la respectiva fotografía, proceder a la programación de su bacheo, que no deberá tardar más de siete días, porque sino ya estarían perdiendo. ¡Zaz!

A ese grado va la cosa en serio con ese nuevo modelo de bacheadas digitalizadas que pretenden implementar, y cuya base de datos también estará coordinada con Tesorería Municipal, en primer lugar para verificar si el reportante es un ciudadano cumplido con el gravamen del Predial, con la finalidad de hacerle el respectivo reembolso, en caso de que no sea bacheado en el lapso estipulando. ¡Ni más ni menos!

No obstante y que “El Toño” Astiazarán no especificara el tiempo en que pudiera estar lista esa herramienta, que sí que será novedosa, sin embargo dejó muy en claro que el plan es que pueda concretarse, porque representará una presión extra para su administración, para que no se siga dejando en el olvido a las vialidades de Hermosillo, lo que ha llevado a que hoy en día el 70% de ellas estén intransitables. ¡Mínimo!

Y es que el compromiso en ese sentido es tal, que a través de grupos de WhatsApp y las redes sociales empezó a circular un video en el cual el “Presimun” emanado de la Alianza por Sonora propone acabar con ese eterno problema, vía la denuncia ciudadana, al asegurar que si en una semanita no los tapan, a los denunciantes les devolverán lo que hayan liquidado de Predial, siempre y cuando no tengan adeudos.

Ante lo que se saca por conclusión, que más comprometido no puede estar Antonio Francisco para entrarle a resolver ese problemón que se ha convertido en “el coco” de los hermosillenses, y no de hoy, sino de años atrás, por los pavimentos no haber recibido un mantenimiento adecuado, de ahí que ahora quieran hacerse las cosas diferentes, como parte de ese rescate que ya están poniendo en marcha. ¿Cómo ven?

Es por eso que deberían de empezar por especializar a las cuadrillas encargadas de realizar esos bacheos, porque de acuerdo al sentir generalque hay, en la mayoría de las veces “parece que lo hacen con las patas”, al sólo tapar los hoyos al ¡hay se va!, o a puras paladas, pero sin la debida compactación, y es por lo que con las primeras gotas de lluvia vuelven a quedar “pìor”, de ahí que sea un cuento de nunca acabar. ¡Pécatelas!

Asíestá el reto que tiene por delante Astiazarán, quien por cierto se dio tiempo para de nuevo visitar Monterrey, Nuevo León, con la mira puesta en hacer alianza con empresarios de por aquella región y gestionar recursos para beneficio de la Capital sonorense, en lo que es una agenda que hastaincluyó una reunión con el magnate y ex Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Hace su revirada” el “Gober”…Quien dio señas “de estar en la jugada”, es el gobernador Alfonso Durazo, por “la revidara” que diera ante el llamadoque hicieran los de la Canaco de Cajeme, quienes le pidieron una tregua a las bandas de delincuentes para que pueda celebrarse en paz el Campeonato Mundial de Béisbol Sub 23 que tendrá lugar en Hermosillo y Obregón, del 23 de septiembre al 2 de octubre. ¡Órale!

Toda vez que un día después, o lo que es ayer, se hizo acompañar por la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara; y el alcalde capitalino, Antonio Astiazarán; así como el de Cajeme, Javier Lamarque; y el director de la Codeson, para oficializar el anuncio de lo que será esa competencia en la que participarán las mejores selecciones del “Rey de los Deportes” de todo el mundo. ¡De ese vuelo!

Pues a partir de lo expresado por Durazo, las condiciones están dadas para que se lleve a cabo ese torneo sin mayores contratiempos: “Creo que hoy la atención y el compromiso debe estar centrado en que la realización de este evento pueda ser todo un éxito. Las autoridades aquí presentes hemos venido sumando esfuerzos para garantizar el desarrollo de este evento en los términos que está programado y va a ser todo un éxito”. ¡Qué tal!

Eso al manifestar que se tendrán las medidas necesarias para mantener la tranquilidad alrededor de esa competición, y para el caso es que señalara que le “echará mucho ojo” a la organización en todos los ámbitos, debido a que hizo el compromiso de que el Estado será un digno anfitrión de una copa que tendrá un plus extra, como es el que Méxicoestará buscando refrendar el titulo que ganara en la pasada edición. ¿Será?

En esos términos está la postura de Durazo Montaño, ante la “bandera blanca” que sacaran los empresarios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), para que los grupos criminales que se disputan la plaza de esa localidad, en por lo menos diez días le bajen a las balaceras, homicidios y demás, en lo que es un exhorto que no deja de ser un reflejo del como está la situación de insegura en territorio cajemese. ¡Tómala!

Y una evidencia de ello es que ayer el dirigente de la Cámara Nacional De la Industria de la Transformación (Canacintra) de por esos lares del yaqui, Julio César Pablos Ruiz, apuntillara que más que una tregua de paz momentánea, se requiere de una seguridad permanente para los obregonenses y sonorenses en general.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Falsa alarma sobre los yaquis…Vaya que las que resultaron unas falsas alarmas, son las versiones que el lunes circularan, de que habìan encontrado y rescatado a parte de los 11 yaquis que estàn desaparacidos desde hace màs de dos meses, segùn esto despuès de un enfrentamiento con un grupo criminal, porque lo ùnico cierto es que se localizaron unos restos óseos a 40 kilómetros de la Loma de Bácum. ¡Palos!

Luego entonces y contrario a las especulaciones que se propalaron, al final lo que es la Fiscalía de Justicia del Estado (FGJE) informó por medio un mensaje que difundió a través de las redes virtuales, que como resultado de un operativo realizadoentre varias corporaciones policiacas, en el rancho denominado “El Chichiquelite”, hallaron vestigios humanos que ya son analizados para identificarlos. ¡Esa es la cruda realidad!

Razón por la cual es que ante esa falsedad que corriera como reguero de pólvora, es que las familias de las personas perdidas se sintieran engañadas, aunque sin poder reprocharle nada a la fiscal estatal, Claudia Endira Contreras Córdova, por en ningún momento “haberle dado volantín”, aun y cuando si ameritaba el que hubieran salido más oportunamente desmentir el dato, para que los afligidos afectados no se ilusionaran.

En lo que son unos manejos extraoficiales que quiere pensarse que son producto de la desesperación en la que ya han caído algunos de los buscadores, y no de quienes pudieran querer desviar la atención con alevosía y ventaja, pero con otro propósito, que no precisamente pudiera ser el que conlleve a conocer el paradero de quienes pareciera que “se los tragó la tierra”, por no saberse de ellos desde el pasado 14 de julio. ¡Ups!

De tal forma que lo único verídico es que descubrieron partes de unas osamentas que son revisadas por los peritos para conocer sus identidades y con ello descartar que pertenezcan a la oncena de integrantes de la tribu yaqui que andan buscando, porque de lo es el choque armado, con un dizque saldo de varios muertos, igualmente resultó “una de vaqueros”, o puro cuento, y es por lo que prosiguen con los rastreos. ¡Vòitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen peros al de “Protecciòn”…Y con respecto a los ùltimos nobramientos estatales que se han hecho, al que luego luego le “llovieron” peros, es al del joven Juan Gonzàlez, como nuevo responsable de la Coordinaciòn de Protecciòn Civil del Estado, y no es para menos, por tener un perfil de grillo, màs que de experto en esas lides de prevenir emergencias, siniestros, tragedias y todo lo que se le parezca. ¡Ñàcas!

No en balde es que digan que González Alvarado podrá tener la mejor de las voluntades, pero eso no es suficiente para un puesto de tanto riesgocomo ese, y más después del trágico incendio de la Guardería ABC del 2009, que provocara la muerte de 49 niños, y a raíz de lo cual suponen que deberían de colocar a especialistas en esas posición, con todo y que en el anterior sexenio tampoco fuera así. ¡De no creerse!

Si se toma en cuenta que al revisar el currìculum del ex panista de Juan Manuel, no se aprecia que tenga ninguna experiencia en esa área, ya que lo único que destaca es que fuera uno de los líderes juveniles del PAN, aunque ya al final del anterior proceso electoralchaqueteó al brincarse al partido de Morena, y muy seguramente que es por lo que hoy está apareciendo en el gabinete estatal, donde ya empezó a cobrar.

O séase que ante esa inexperiencia que exhibe el ahora sí que muy “verde” de “Desprotección” Civil, se intuye que estará llegando a aprender, pero ojalá que no sea echando a perder, y que para evitar esa posibilidad, es que tendrá que apoyarse en los que le saben en esa dependencia, porque el peor error que pudiera cometer, es el todavía querer correr a quienes podrían ayudarlo a entender con “que se come eso”.

Y con relación a otras nominaciones, a donde también llegó una jovencita, es a la dirección del Registro Civil, cual es el caso de Marian Martínez Rodríguez; en tanto que en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytes), se designó a Gracia Anduro Grijalva; y como subsecretario del Trabajo a Antonio Ruiz García; y a Octavio Monroy como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

