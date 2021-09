¡Una vacunación en amarillo!

¡Una vacunación en amarillo!…El que sí que tendrá una motivación extra, es el reinicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 para personas de 18 a 29 años, que se llevará a cabo desde hoy y hasta el próximo domingo, como es que el Estado y Hermosillo volvieran al color amarillo, o de riesgo medio de contagio, después de semanas de estar en naranja y rojo, que son de peligro alto y máximo. ¡De ese pelo!

Pues de acuerdo al último reporte del SemáforoEpidemiológico Nacional y el Mapa Sonora Anticipa, asíestá la mejoría de la Entidad y la Capital, lo que significa que podrán realizarse más actividades, con todo y que no deja de estar muy “sospechosón”, el que de repente hubiera un bajón de infectados, aunque según esto es un efecto de que la tercera ola ya ha empezado a ceder, al descender hasta en un 26% la contagiadera. ¡Ajá!

Sin embargo será el sereno, pero en base a la mencionada actualización estatal, ya solamente Cajeme y Huatabampo están en anaranjado; mientras que Nogales, Caborca y Guaymas aparecen en verde, que es la riesgosidadmás baja, después de que esa última municipalidad estaba que rojeaba, de ahí el porque de las dudas que hay, respecto a esos cambios que dejan al resto de los 72 municipios amarillando. ¡Así el dato!

Pero por encima de los asegunes que hay, lo único cierto es que a esta Ciudad del Sol ya llegaron 145 mil 80 vacunas Pfizer, para desde este martes empezar a suministrarle la segunda dosis a la chavalada, así como a las mujeres embarazadas, e individuos rezagados de otros grupos de edad que ya recibieron la primera de ese mismo biológico, y ya en el último día también podrán acudir quienes no se han aplicado ninguna. ¡Órale!

Con ese fin es que la Secretaría del Bienestar ya dio a conocer los puntos de inmunización que estarán disponibles, luego de que a través del delegado en esta “Capirucha”, Florentino Valencia Samaniego, adelantara que contarán con 16 centros, 13 de los cuales estarán ubicados en la zona urbana, y tres en la zona rural, como es en San Pedro El Saucito, la Comisaría Miguel Alemán y en Bahía Kino. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que se da por descontado que de las 7:00 a 17:00 horas, comenzarán a verse las kilométricas “colas” en los módulos que se habilitarán para esas pinchadas, como los del centro Hábitat Solidaridad IV, el Cecyte Norte, Gimnasio URES, el CUM, Cobach Reforma, Cobach Norte, Teatro del Cobach Villa de Seris, Centro de las Artes Unison, Hospital Militar, Conalep II, y Gimnasio “Ana Gabriela Guevara”. ¡Qué tal!

Completan esa lista el Parque industrial Dynatech y Parque Industrial Ford; porque ya en el Cecyte de San Pedro, el Hábitat del Poblado Miguel Alemán y Centro de Salud de Kino, será de las 8:00 a las 18:00 horas, pero con todo y esas opciones que habrá para vacunarse, se pronostica que volverían los tumultos y jornadas récord de inmunizados, por los chavos ser los que más han participado de manera solidaria. ¡A ese nivel!

Piden tregua contra violencia…Para que vean hasta donde llegó ya la inseguridad en Cajeme, que lo que es la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) le está pidiendo una “tregua de paz” a los autores de la violencia en ese municipio, al menos en los días que durará el Campeonato Mundial de Béisbol Sub 23 que se realizará en Obregón y Hermosillo, del próximo “juebebes” 23 de septiembre al 2 de octubre. ¡Vòitelas!

A ese grado está el grito desesperado de los Canacos, por voz del Vicepresidente de Comunicación de esa organización, Mario Villelas, para casi implorarle a los grupos delincuenciales que se disputan esa plaza, el que se “tomen unas vagaciones” de al menos unos diez días, a fin de en ese ínter no alterar el orden con más muertes, por ser una oportunidad para que la economía se recupere, vía el turismo que habrá en la localidad.

Eso porque en ese torneo a celebrarse en tierras obregonensesparticiparán las selecciones de Alemania, China, Panamá, República Dominica, Cuba, y otros Estados de México, donde el anfitrión mexicano defenderá su corona, de ahí que llegarán turistas de esas y otras naciones, por lo que la intención es de que se lleven una buena imagen, lo que sí que está como “tirarle pedradas al sol”, por como están las matazones.

De tal forma que asíestá la “bandera blanca” que están sacando los de ese organismo camaral, y exhortando más a las mafias del crimen organizado, que a las mismas corporaciones policiales y de la milicia, y como no va ser así, si desde la llegada de los que tomarán parte en ese copa del llamado “Rey de los Deportes”, les han asignado escoltas para salvaguardar su seguridad y prevenir algún incidente, o atentado. ¡De ese tamaño!

La verdad es que nomás a los de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) se les pudo haber ocurrido el poner como sede al municipio cajemense, despuès de que está catalogada como una de las cinco ciuadesmàs violentas y peligrosa del mundo, por lo que así está el reto para la nueva Secretaría de Seguridad estatal, María Dolores del Rìo Sánchez, a la que por lo que se ve nomás no han recurrido. ¿O sì?

En lo que es una competencia beisbolera que vaya que no estará iniciando en el mejor ambiente, después del acto terrorista que se pepetrara en este arranque de semana, cuando en Salamanca, Guanajuato, los socios de un famoso restaurante-bar llamado Barra 1604 celebraban el cumpleaños de uno de ellos, y recibieron un“regalo” de un motociclista que resultóser un paquete bomba, muriendo ambos, con varios heridos. ¡Zaz!

Buscaràn al “Gober” Durazo…Y los que adelantan que ahora van a buscar hasta el mismìsimogobernador, Alfonso Durazo Montaño, son los colectivos de búsqueda de desaparecidos, porque a decir de la líder de Buscadoras por la Paz, Cecilia Delgado, ya solicitaron una audiencia presencial para exponerle las necesidades másprioritarias y urgentes que enfrentan esos grupos. ¡De ese vuelo!

Toda vez que a partir de lo señalado por Delgado Grijalva, ya no van a aceptar reuniones con intermediarios, como sucedió con la pasada administración, por aquello de que nunca les resolvían nada de lo que demandaban, de ahí que ahora pretenden cambiar la táctica, como sería el primero reuniéndose con el Mandatario, a fin de definir una ruta a seguir sobrela problemática de las desapariciones forzadas en Sonora.

Eso a partir de la promesa que les hiciera Durazo, de apoyar a dichas organizaciones que han surgido, y es que según Celia: “Necesitamos mucho el apoyo, el apoyo en todo, no nada más herramientas, sino que las carpetas de investigación en realidad se trabajen, se hagan, no que los expedientes nada más de la denuncia de cuando fuimos y hasta ahí. En muchos casos sí tienen algún avance, pero hasta ahí queda”. ¡Pécatelas!

Es por lo que desde ya le están agarrando la palabra para que “les eche la mano”, por la región ya ocupar el quinto lugar nacional con mayor número de fosas clandestinas detectadas por esas agrupaciones ciudadanas, aun y cuando una y otra vez se han quejado de que no han recibido el respaldo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la que dicen que sólo ha vegetado su titular, José Luis GonzálezOlivarría. ¡Ups!

De ahí que ahora esténacudiendo al máximo nivel de autoridad, en aras de que finalmente atiendan sus peticiones, pero de una manera integral, y no solamente dándoles largas como hasta ahora, y que es por lo que siguen sin ver nada claro, por las puras promesas que les han hecho una y otra vez, pero sin que les cumplan “al cien”, de ahí el porque se decidieron a elevar la mira, con la finalidad de que ahora sí los tomen en cuenta.

Exhibe “detalle” al del Implan…Por si quedaban dudas del porque aseguran que uno de los prietitos, o màs bien prietotes en el arroz, en el recièn nombrado gabinete del alcalde, Antonio “Toño” AstiazarànGutièrrez, es el ahora director del Implan, y ex de la Cidue, Josè Eufemio Carillo Atondo, y para prueba dan cuenta de los rezagos que dejara en el pasado trienio, en el que tambièn cobraba. ¡Ñàcas!

Ya que al margen de que elni tan nuevo encargado de Instituto de Planeaciòn Municipal (Implan), fuera de los responsables de dejar destrozada la ciudad, como la heredara Astiazaràn, hay un detalle que pinta de cuerpo entero su falta de compromiso como funcionario, y es el que dejara tirado el arco metàlico que estaba en elpuente desnivel del bulevar Luis Encinas y Américas, que fuera derribado por un tráiler. ¡Tómala!

Porque aunque usted no lo crea, pero lo que es Josè Eufemio no se dignò a operar el levantamiento de la citada estructura que funciona de manera preventiva para alertar a los camiones de carga y no se queden atorados en ese pasadizo vial, y es que llegò otro Presidente Municipal, y està sigue por los suelos, y en calidad de fierro viejo, por lo que si usted circula por ahì, todavìapodrà observarla, y hasta ya oxidada.

A ese punto se exhibe la dejadez en que ha incurrido Carillo Atondo, y no es para menos, por la negligencia que denotara al estar al frente de la Coordinaciòn de Infraestructura y “Subdesarrollo” Urbano (Cidue), de ahìel porque es que no se explican el como ahora hubiera llegado al Implan, porque de los males el menos “pìor”, y pues estaba mejorla que saliò, cual es el caso de Marìa Guadalupe Peñùñuri Soto. ¿Què no?

Es por lo anterior de la sorpresa que hay por su designaciòn, al no vèrseleningùnmèrito como para ser el ùnico que hubiera repetido, sino todo lo contrario, de ahì que digan que ùnicamente se dedicarà a planear, pero sin esperarse que llegue a aterrizar nada, por a todas luces ya haber quedado màs que claro que no es un perfil activo, por la lentitud con que se ha conducido, lo que ha redundado en su falta de resultados.

