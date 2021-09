Buscan “aliviar” el Isssteson

Buscan “aliviar” el Isssteson…Quien sí que está yendo del dicho al hecho, al “tomar el toro por los cuernos”, es el gobernador Alfonso Durazo, y para prueba está el que ahora anunciara que le entrará con todo para “aliviar” la crisis que enfrenta el Isssteson y que afecta a miles de derechohabientes, a fin de garantizar que haya medicamentos y reducir la espera en consultas especializadas, entre otras deficiencias. ¡Zaz!

Para el caso es que Durazo Montaño ventilara que será un rescate que operarán de manera integral, ya que también atenderán la situación por la que atraviesa el sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), con la finalidad de que ya no se retrasen los pagos como ha venido ocurriendo, lo que ha ocasionado hasta bloqueos viales de protesta.

O sèase que asíestá “poniendo el dedo” en la llaga el Mandatario estatal, en torno a una de las eternas problemática que ha enfrentado el Gobierno del Estado, al advertir que: “A diferencia del pasado, no le heredaremos al futuro esta asignatura que lastima a nuestros jubilados, no seremos más de lo mismo, no patearemos ese bote hacia el siguiente sexenio como ha sucedido históricamente”. ¡De ese pelo!

Pues lo que es al gobernante originario de Bavispe no le tembló la voz ni nada para señalar con dedo de fuego que desde hace años que el Isssteson ha padecido un pillaje extremo, que es lo que lo tiene en esa terapia intensiva, tanto financiera, como médica, de ahí que adelantara que lo que hará la diferencia para buscar una mejoría de largo plazo, será el pactar un acuerdo con los sindicatos, pensionados y trabajadores. ¡Mínimo!

En esos términos es que Alfonso dijera que estará asumiendo ese reto, con respecto a uno de los déficit y rezagos que más ha impactado en los últimos tiempos, por ser un Instituto de salud que está en números rojos y con un quebranto de más de $2 mil millones de pesos, según el más reciente saldo, y que es por lo cual su nuevo titular, Jesús Manuel Acuña Méndez, sí que está llegando a hacerla de urgenciòlogo. ¡A ese grado!

Con todo y que Durazo ya diera color, del como a todos los ámbitos ya les tiene tomado el pulso, como lo exhibiera con lo que anticipara al hacer acto de presencia en las ceremonias de cambio de poderes municipales en Hermosillo, Guaymas y Cajeme, para darles las clásica “patadita” de la buena suerte a Antonio Astiazarán Gutiérrez, Karla Córdova González y Javier Lamarque, para quienes tuvo esa distinción.

Eso al manejar que trabajará codo con codo con los 72 alcaldes de la Entidad, bajo la visión de que si las cosas van bien a nivel municipal, le irá bien al Estado, de ahí que prometiera que gobernará desde los municipios, razón por la cual es que para las municipalidades hermosillense, guaymense y cajemense tuviera algunas buenas nuevas, en aras de que le hagan frente a sus necesidades más urgentes. ¡Ni más ni menos!

Tanes así que en el caso del puerto dijo que será la base del relanzamiento económico de Sonora, modernizando el centro de la ciudad y construyendo la carretera Chihuahua-Guaymas; y para la Capital contempla dos ejes viales con cemento hidráulico y el hacer “reverdecer”La Sauceda; en tanto que a Cajeme proyecta regresarle la paz con la nueva Guardia Estatal de Seguridad que pasará de mil a dos mil agentes.

Inicia Alcalde en las colonias…El que luego luegoconfirmó lo de que dijo en su pasada toma de posesión del “juebebes”, para el periodo 2021-2024, es el alcalde capitalino, Antonio “Toño” Astiazaran, de que no será un Presidente Municipal de escritorio, por ser algo que no se le da, y para señaestá que el fin de semana ya se le viera reuniéndose con los vecinos de la colonia Arcoíris, para escucharlos de viva voz.

Luego entonces con ese primer contacto ciudadano está haciendo realidad lo que prometiera, de queestará en las calles realizando visitas y trabajando con los ciudadanos en la solución de los problemas, respaldando lo apuntillara en su discurso, de que: “A partir de este momento, empezamos a reparar Hermosillo y estamos aquí para cumplir y dar buenos resultados”, porque “Llegó el momento de hablar menos y hacer más”.

Motivo por el cual es que destapara que entre las primeras acciones a llevar a cabo, estáun programa para rehabilitar calles, parques y espacios públicos; con actividades culturales, deportivas y de reforestación; asícomo un plan para mejorar el sistema de agua; al igual como en materia de seguridad; y la accesibilidad de los trámites municipales; y hasta una estrategia para la instalación doméstica de paneles solares. ¡De ese vuelo!

Sin embargo y además del problemón de los baches, lo que es AstiazaránGutiérrez dejó en claro que una de las prioridades será la de presentar un proyecto en materia de infraestructura de agua potable para mejorar la calidad del servicio, con un costo estimado en unos mil millones de pesos, que se pondrá a consideración del gobierno estatal y federal, para hacerlo realidad el primer trimestre del 2022. ¡Ese es el desafío!

Y ciertamente que ya urge que hagan algo de fondo en materia acuática, por como en la actual temporada de verano ya volvieran los “tandeos” disfrazados de reconexiones de tuberías, como la que harán hoy “San Lunes”, y con la que durante 12 horas como mínimo dejarán sin el servicio a siete mil 138 usuarios de 24 colonias del Norponiente de la ciudad, de las 8:00 de la mañana, a las 8:00 de la “nochì”, y puras de esas.

Si se analiza que ya al final del anterior trienio terminaron por reconocer que no estaban preparados para sortear lo de la prolongada sequía que se presentara, por lo que es un escenario con el que se estará encontrando Renato Ulloa Valdez, quien está repitiendo al frente de Agua de Hermosillo (Aguah). ¡Glùp!

Sacan “bigbrother” a ex Alcalde…Vaya que quien hizo valedero aquello de que ¡el león cree que todos son de su condición!, es el ahora ex alcalde acusado de lo “pìor” de Empalme, Francisco Javier Genesta, y es que una semana antes de que dejara el cargo le detectaron y desmantelaron un sistema de cámaras de video vigilancia que tenía colocadas en el edificio del Ayuntamiento, para “echarle mucho ojo” a todo mundo.

Con lo que se puso de manifiesto que así se las gastó el por algo tan llevado y traído de Francisco Javier, para tener a la mayoría de sus funcionarios bien checados, ya que la decena de esos aparatos descubiertos estaban estratégicamente instalados, ante lo que está de más el apuntillar que no perdía detalle de lo que ocurría dentro y fuera de Palacio Municipal, aún sin estar ahí, ya que la mayor parte del tiempo se la llevaba fuera. ¡Tómala!

No en balde es que al inicio de su gestión fuera un tema de debate al interior del Cabildo su determinación de montar ese circuito cerrado, tipo el bigbrother de la TV, por sus opositores considerar que dichas camaritas las utilizaría para “espiar”, lo que al final terminó conformándose, aunado a que le señalaron con dedo de fuego que sería un gasto superfluo, a pesar de que no había presupuesto, pero simplemente ¡le valió!

De tal forma que es uno de los tantos exce$o$ en los que incurrióGenesta Sesma, y por lo que pudieran enjuiciarlo las autoridades entrantes, encabezadas por Luis Fuentes Aguilar, a partir de las auditorías que le hagan, y es que ya al termino de su trienio hasta la “luz” le “cortó” la CFE a la Comuna por falta de pago, a lo que se le suma que dejaron sin el servicio de recolección de basura a los empàlmenses, y puras de esas.

Es por lo que no descartan que vaya a hacer el uno-dos con la “Presi” de Guaymas, Sara Valle Desssens, en cuanto posibles procesadas, luego de que a esta también le están echando en cara que la marejada se llevó la playa incluyente que se amachara en construir en San Carlos, con un costo de casi $9 millones de pesos.

¡Son suicidios una alerta latente!…Ahora sí que partiendo de la funesta estadística que acaba de trascender, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, lo que es el entrante secretario de Salud, José Luis Alomìa, sí que tiene mucho por hacer para mejorar en ese funesto terreno, y es que lo que es en Sonora en el 2020 se registraron 257 suicidios.

En lo que es un dato que coloca al Estado en el cuarto lugar en el País en ese renglón, cuando un año antes se ubicaba en tercer lugar con relación a la incidencia de personas que han decidido escapar por la llamada “puerta falsa”, porque aunque en apariencia hay una baja, pero si se toma en cuenta el factor detonador extra que representa la actual pandemia de Covid-19, eso obliga a que se tomen más providencias. ¡Cuando menos!

Porque el que los individuos atenten contra su propia vida es un problema que se ha agravado en el mundo, eso a raíz de la emergencia sanitaria que hay, ya que ha causado un distanciamiento social y además una crisis económica que se ha agregado a la de salud, lo que ha desencadenado en cuadros de depresión y ansiedad, que son factores que pueden desencadenar en esa fatal decisión. ¿Cómo ven?

De ahí que Alomìa Zegarra también tendrá que aplicarse para resolver esa mala sintomatología que ha propiciado que la región sonorense siga entre los primeros cinco Estados en los que más gente ha optado por acabar con su existencia, de ahí que deba de hacerse algo diferente con relación a lo que hasta hoy se ha hecho, y con lo que no se ha avanzado mucho en esa cuestión, para aminorar esa fatídica situación.

No obstante y por el epidemiólogo de origen peruano ser un profesional de la medicina, es que eso le dará una ventaja para operar de una mejor manera, por lo que que habrá que ver qué resultados da, aun y cuando en esa letal emergencia también influye el alcoholismo, la drogadicción y los padecimientos mentales. ¡Vòitelas!

