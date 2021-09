Deberá IMSS “curarse en salud”

Es campo “minado” “Hoyosillo”

¡Invade a la Capital el “crystal”!

“Se la sentencian” a ex Alcaldesa

Deberá IMSS “curarse en salud”…Y ante la que sí que no se “curaron en salud”, es ante la trágica inundación provocada por las lluvias en el Hospital General No 5 de Tula, Hidalgo, del IMSS, que el pasado 6 del presente mes de septiembre dejara un saldo de 16 muertos, luego del desbordamiento del Río Tula ubicado a 100 metros de ese anegado nosocomio, en lo que es un hecho que está de no creerse. ¡De ese pelo!

Es por eso que por encima de los lamentos y justificaciones con las que saliera el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, pero es que sigue quedando la duda de si es un fatídico desastre natural que pudo evitarse, a partir del antecedente que ya había, de que se encontraba en las inmediaciones de un afluente, de ahí que siempre ha estado en riesgo de que sucediera lo que pasó.

Con todo y que Zoé quiera componerla en el aire, al escudarse en que no les advirtieron sobre ese tormentón que cayó, y que abarcó al Estado de México y la Capital del País, asegurando que cuentan con el Programa Hospital Seguro, que incluye un protocolo de evacuación, y del que en los últimos años habían hecho varios simulacros, pero que en esta ocasión simplemente no les dio oportunidad de reacción. ¡Así los rebasó!

Al manejar que casi de manera súbita quedaron bajo las aguas en ese centro hospitalario, en el que se encontraban 54 pacientes hospitalizados, 22 de ellos con Covid-19, y 32 por otros padecimientos que iban desde recuperación postoperatoria, o con enfermedades crónico degenerativas, hasta tres recién nacidos, y mujeres embarazadas, entre otros, aunque los primeros fueron los que resultaron más afectados. ¡Palos!

Por resultar mortal por necesidad el que los enfermos de coronavirus se quedaran sin oxígeno, por la mayoría de ellos haber estado conectados a ventiladores, de ahí que una gran parte no vivieran para contarlo, cuando eran sacados del área inundada, no obstante y que para una contingencia de esas deberían estar preparados con tanques oxigenantes ambulatorios, para activarlos en lo que se restablecen los normales. ¿Qué no?

Así estuvo esa tragedia que impactara a todo mundo, y que deberá ser un precedente para todas las clínicas del Seguro Social de la República Mexicana, para que tengan “al centavo” sus equipos de emergencia, como plantas eléctricas y demás, a fin de que no les vaya a ocurrir algo similar, aun cuando no estén cerca de ríos, y de lo que muy seguramente que ya debió tomar nota la delegada en Sonora, María de Lourdes Díaz Espinosa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es campo “minado” “Hoyosillo”…Por encima de que ya no es ninguna novedad, pero el que está confirmando que al nuevo “Presimun” de esta Capital, Antonio “Toño” Astizarán, sì que le estarán dejando una “cochinada” de ciudad, por lo destrozada que está por tanto bache que hay en la mayoría de las calles, es el dirigente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, Manuel Tapia Noriega. ¡Así la hoyuda realidad!

Toda vez que Tapia Noriega hizo un revelador dato en cuanto a ese desastre que estarán heredando los que ya se van, al manejar que de 24 millones 661 mil metros cuadrados que existen de vialidades en “Hoyosillo”, más menos casi el 80% cuentan con pavimento de concreto o asfalto que requieren una reparación por desgaste, pero sobre todo por el bacherío que ha venido aflorado por la época de lluvias, entre otras causas.

Razón por la cual es que el también ingeniero de Manuel calculara que se necesitaría de una inversión aproximada de unos $5 mil millones de pesos para la reparación de 19 millones de metritos cuadrados, que serían los que se encuentran más dañados, para que el municipio pueda estar más transitable, y no como hoy en día que parece campo minado, por como los carros ya no tienen como sacarle la vuelta a los hoyancos.

Para el caso el citado experto en ese ámbito asegura que esa problemática que afecta a la movilidad vial de esta “Capirucha”, pudiera tener un arreglo en el corto plazo, pero siempre y cuando a la brevedad el venidero gobierno municipal que encabezará Astiazarán Gutiérrez, se de a la tarea de poner en marcha un programa que le inyecte recursos a ese rubro, con lo que en poco tiempo se estaría viendo el cambio. ¡De ese tamaño!

Aunque lo que hace abrigar esperanzas, es que en la toma de posesión del aliancista de Antonio Francisco, lo que es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, anunciara lo que sería un plan de pavimentación, de al menos dos de los principales ejes viles que conectan “de punta a punta la ciudad”, entre otras obras como el rescate del parque de La Sauceda, al adelantarle que de su parte en él tendrá a un aliado incondicional. ¡Què tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Invade a la Capital el “crystal”…En algo que ya era de esperarse, resulta y resalta que acaba de corroborarse que Hermosillo ha sido invadido por la droga llamada “crystal”, que es una de las metanfetaminas más conocidas y de mayor consumo, y cuyos estragos cada vez son más visibles, por haber más drogadictos deambulando por las calles, pues los afecta y desconecta de la realidad. ¡Vóitelas!

Pues en base a los datos revelados por el Informe de Indicadores 2021 de Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, de la que es director, Ernesto Urbina Miranda, dicho estupefaciente sintético está por encima de otras substancias ilegales, al sobrepasar por mucho a la heroína y mariguana, que son otras drogas detectadas en el 9.5 y 8.5% de los pacientes atendidos en los centros de atención de adicciones. ¡De ese vuelo!

Y es que partiendo de la estadística destapada por Urbina Miranda, siete de cada 10 personas que solicitan un servicio, o tratamiento por una adicción lo hacen por el uso del “cristal”, como lo refleja el que alcanza un porcentaje del 72.7%, de ahí el por que los “crystaleros” ya rebasaron a los mariguanos, que antes eran los màs conocidos y estigmatizados, lo que habla de que las cosas ya han cambiado, y no precisamente para bien.

Eso deja en claro porque hoy en día se están viendo mayores estragos entre los adictos, al presentar un mayor proceso de destrucción, ya que entre otras afectaciones les provoca una disminución del apetito, náuseas, falta de sueño, fiebre y alteración cardiaca, aunque el síntoma que primeramente se hace visible, es el de que empieza a “dejarlos en los huesos”, al adelgazarlos muy rápidamente. ¿Cómo ven?

En esos términos està esa nueva incidencia de drogadicción, a la que se le suma la del alcohol, que ocupa la cuarta posición con el 4.4% de los enfermos recibidos para ser desintoxicados. ¡A ese punto!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Se la sentencian” a ex Alcaldesa…Una vez más se está demostrando que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, y para quien diga lo contrario, ahí está la “verdad de a kilo” que el ahora “Presi” que navojoense, Mario “Mayito” Martínez, le dijera a la hoy ex munícipe, Rosario Quintero, al señalarle que: “¿Con qué cara habla de progreso si dejó a Navojoa en agonía?” ¡Tómala!

Lo que hace indicar que “la raya ya quedó pintada” entre “La Chayo” Quintero Borbón y Martínez Bojórquez, por encima de que son de la misma coalición partidista morenista, y es que éste último hasta convocó a una rueda de prensa, donde le mandó a preguntar que si ¿En qué ciudad realizó las obras y avances qué tanto presumió en las radios locales?, por el atraso que presenta esa localidad del mayo. ¡A ese grado!

En esos términos estuvo la exhibida, como lo denota que “El Mayito” Martínez sentenciara que: “La comisión plural dará seguimiento a las irregularidades encontradas durante la revisión del proceso entrega recepción, esto se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre y citarán a los funcionarios que presuntamente resulten involucrados en irregularidades”, con lo que dio a entender que para nada habrá la clásica “tierrita volada”.

En pocas palabras el Presidente Municipal que hoy entrará en funciones advirtió que no le temblará la mano para denunciar cualquier anomalía ante las instituciones correspondientes, así que una vez que esté listo el dictamen, procederán a interponer la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), con la mira puesta en que se actúe en consecuencia, para que no haya impunidad ante las posibles fechorías. ¡Ñàcas!

De ahí que digan que a la tan llevada y traída “Chayo” Quintero no tendrán que buscarle mucho, por todas las trapacería$ y exce$o$ que le han sacado a flote en su tres años de desgobierno, que aseguran que se “distinguieron” por sus de$vío$ y di$pendio$ del erario, hasta para beneficiar a su familiares, por lo que con eso le estarán dando la puntilla política, por si creía que le iban a dar cabida en el Gobierno del Estado.

