Atiende Durazo reclamo yaqui…Las que sí que luego luego tuvieron eco, son las exigencias que le hiciera la tribu yaqui al gobernador, Alfonso Durazo, después de las consignas que corearan durante las marchas que han realizado en la presente semana para demandar justicia para los 10 integrantes de esa etnia que estàn desparecidos, entre ellas la que decìa: “Exigimos a Durazo, justicia a corto plazo”. ¡De ese pelo!

Toda vez que los miembros de ese grupo étnico no esperaron mucho por la respuesta del gobernante emanado de Morena, luego de que Durazo Montaño les revirara que la problemática de las desapariciones será una de las cuestiones prioritarias en la agenda de su gobierno, y para ese efecto es que adelantara que habrán de reforzar la actuaciòn y operartividad de instancias como la Comisión Estatal de Búsqueda. ¡Mìnimo!

Tan es asì que declarara que: “Es un tema complejo que vamos a hablar en su momento con las autoridades yaquis, con quienes tengo el mayor interés de establecer cuanto antes comunicación”, eso con la intenciòn de darle darle seguimiento el problemòn de inseguridad que ya ha hecho crisis en su territorio, y no solamente con esos “levantones”, sino tambièn con sonados asesinatos que ya se han perpetrado. ¡A ese grado!

No obstante y que con esa decena de personas que estàn perdidas desde hace dos meses, al no saberse de ellas desde el pasado 14 de julio, cuando fueronpor un ganado para la tradicional fiesta de Bataconcica, y al parecer ya venían de regreso, pero no sólo nunca llegaron, sin que además ni rastros dejaron, a la par se puso de manifiesto el problema que ya representan las desaparecidas en todala Entidad, por estar a “tiro por viaje”.

Pues a que decir las mismas agrupaciones de madres buscadoras que han surgido en el último tiempo, lo que es la Comisión Estatal de Búsqueda, en la que cobra Josè Luis González Olivarrìa, ha servido para “maldita la cosa”, por como no únicamente no ha cumplido como su misiòn “al cien”, a la hora de llevar a cabo las respectivas pesquisas, sino que ademàs poque no las ha apoyado en lo màs nìnimo. ¡Ni màs ni menos!

Casi por nada es que Sonora se encuentra entre los primeros Estados con màs individuos perdidos, de ahì que la sociedad civil se haya tenido que organizar para buscarlos por su cuenta, porque lo que son las autoriades, simplemente no se han fletado, de ahì que el nùmero de “esfumados” ha crecido, como lo reflejan las alarmantes estadìsticas que hay al respecto, por ya pràcticamente ser cosa de todos los dìas. ¡Asì de grave!

Sin embargo lo que es Francisco Alfonso ya dejò muy en claro que le pondrà una atenciòn muy especial a la peticiòn indìgena que hay en ese sentido, al punto de que ventilara que ya hablò con Adelfo Regino Montes, el secretario de asuntos indìgenas, y quien es el enlace del Gobierno Federal para la operación del Plan de Justicia Yaqui, a fin de que sea el conducto para que no hay confusiòn y se dupliquen los esfuerzos. ¡Zaz!

Y por otro lado lo que es Durazo, siempre ayer “pego” el Grito de Independencia desde el balcòn del Palacio, pero sin pùblico para evitar tumultos por la de la pandemia de Covid-19, porque aunque la tercera ola de contagios ya va de bajada, pero aun no es como para que haya eventos masivos, y es por la cual que hasta acordonaron la Plaza Zaragoza, para que de lejecitos, o desde sus casas vieran los fuegos pirotècnicos.

Hoy inicia el trienio del “Toño”…Y junto con el resto de los 71 nuevos alcaldes del Estado, quien èste dìa estarà asumiendo el cargo como “Presimun” de Hermosillo, es Antonio “Toño” Astiazarán, quien llega como abanderado de la alianza Va por Sonora, conformada por el PRI-PAN y PRD, pero sin que en la vìspera diera color en torno a quienes habràn de integrar su gabinete municipal. ¡Què tal!

De ahì que todavìa ayer todo eran especulaciones, con relaciòn a los que pudieran ser los funcionarios de primer nivel en el trieno de Astiazarán Gutiérrez, aunque hay algunos nombres que se barajaban, que sì que estàn como de no creerse, como el de un Josè Eufemio Carrillo Atondo, el saliente de la Cidue, quien aparece postulado para el Implan, despuès de ser considerado como un fiasco y lo que le sigue. ¿Serà posible?

A la par de que hay otros perfiles ya muy aplauidos y con muchas millas polìticas recorridas que se manejaran, principalmente de extracciòn panista, que es el partido que postulara al “Toño” Astiazarán, y que quiere pensarse que nomàs es para “echarle tierra” previo a su toma de protesta, con todo y que se da por descontado que se tratarà de un equipo conformado con los colores rojo, azul y amarillo, lo que es obvio.

Aunque de lo nominados, pero sin que fuera oficial, la que dicen que ha sido muy bien recibida, es la propuesta para que Manuel Emilio Hoyos Dìaz se convierta en el Comisario General de Policìa de esta Capital, y quien es idenficado por ser el representante del Observatorio por la Seguridad, al considerase que ahora sì se conducirìa a esa corporaciòn con estrategia, inteligencia y prevenciòn. ¡Òrale!

Con todo y que serà hasta hoy, después de que el tambièn ex diputado y ex alcalde de Guaymas diga ¡Sì protesto!, cuando se despejen las dudas sobre los que habràn de acompañarlo en ese reto que tendrà por delante, como es el de sacar a esta Ciudad del Sol del bache que se encuentra, sobre todo el que tiene que ver con las vialiades destrozadas, los servicios pùblicos que han venido a menos y la inseguridad reinante.

Llaman “de relevo” a diputada…Si por la vìspera se saca el dìa, tal parece que el gobierno estatal entrante de la 4T no se está completando para armar su equipo, como lo exhibe que la diputada local por “dedazo”, o representaciòn proporcional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lirio del Castillo Salazar, haya tenido que pedir licencia para ocupar la dirección del Transporte del Estado. ¡Así el dato!

Eso a pesar de que Castillo Salazar, ahora sí que aparenta estar“muy verde” para ese “hue$o”, o para lidiar con lo que son los pulpo$ de ese rubro, empezando por lo que es “Hornosìo”, aun y cuando aquí ya hay dos concesionarias, que son las encargadas de pilotear y administrar esa actividad transporteril, la cual contra viento y marea se ha mantenido, y más durante lo que ha sido la actual época de epidemia de coronavirus.

Por lo que más menos, pero ese “es el tiro que tendrá que aventarse” Lirio Anahí, en aras de transformar un servicio que sigue enfrentando un sin fin de rezagos que se han venido acumulando y recrudeciendo, si se analiza que hasta ahora han quedado en meras promesas las propuestas de solución que se han hecho, y que con másganas se han postergado pretextando lo de la contingencia sanitaria, por como ha bajado el pasaje.

O séase que asíestá el desafío que tendrá por delante la muy joven de Castillo, ante la responsabilidad que le están asignando para que atienda y resuelva los eternos reclamos de los usuarios, que con justa y sobrada razón exigen una prestación digna y de calidad, no como hasta hoy en día se les ha ofrecido, por apenas cumplirse con las especificaciones másmínimas por parte de los camioneros, y a veces ni eso. ¡Vòitelas!

Aun así y a pesar de los pesares, o de que parezca que Lirio no está como para “dar el ancho”, aun asíhabría darle el beneficio de la duda, porque la diferencia podría radicar en que no solamente le “eche tatema” al tema, sino que además se rodee de verdaderos expertos en esa materia, con la finalidad de que se mejore la eficiencia, en lo referente a la operatividad y organización que sí que deja mucho que desear. ¡Pécatelas!

Prueba de ello es que quienes ya están esperando que llegue para tener un acercamiento, son los de la Unión de Usuarios de Hermosillo, presidida por Ignacio Peinado, para exponerle las fallas que hay, como es la escasez de camiones, falta de cobertura en las colonias de la periferias, y el mal trato de los choferes. ¡Ups!

Condicionan vacuna a menores…Lo que sì que no deja de ser un buen sìntoma, es que el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía, en parte ya haya medio dado su brazo a torcer, respecto a la posibilidad de vacunar contra el Covid a los menores de 12 a 17 años de edad, al adelantar que dependerá de que exista disponibilidad del biológico, y de que la población de mayor riesgo ya esté vacunada. ¿Cómo ven?

Ciertamente que no es para menos que Alomìa Zegarra ya esté dando esa opción, después de que el delegado de la Secretaría de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, corroborara que en la región sonorense se han interpuesto alrededor de una veintena de amparos para que ese sector poblacional sea inmunizado, y aclarando que es a la institución de Salud a la que le toca definir si se les vacuna, por ellos sólo tener que ver con la logística.

Pero al margen de eso, lo que es el epidemiólogo de profesión hizo la precisión de que aun y cuando los padres de familia cuenten con un amparo de la justicia federal, si no hay dosis de la farmacéutica Pfizer en el municipio que corresponda, no los podrán “pinchar” contra ese letal virus, por hasta hoy ser la única marca que está aprobada para ser aplicada a los niños y quienes tienen menos de 18 años de edad. ¡De ese vuelo!

Aunado a que lo que también demuestra que José Luis ha asumido una actitud muy rejega, o de poner muchos peros para no cumplir con esos ordenamientos judiciales, es que apuntillara que deberá tomarse en cuenta el criterio aplicado para las etapas establecidas en el calendario de vacunación nacional, según las edades, y en las han priorizado a la población mayor, cuando son resoluciones que salen con un plazo para su ejecución.

Luego entonces mientras eso pasa aquí, donde se supo que ya comenzaron a darle una vacunada a esa chavalda es en Coahuila, luego de que por gestiones del gobernador, Miguel Ángel Riquelme, con el gobierno de Texas, consiguieran un lote de ese inmunizante, y para señaestá que ya les están aplicando las primeras mil a los hijos de trabajadores de la industria maquiladora, por lo que esa pudiera ser la alternativa. ¿Qué no?

