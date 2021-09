“Echan bendición” a Durazo

Se activa Director de Issteson

Mejora diagnòstico del Covid

Tiene un gran reto “La Lola”

“Echan bendición” a Durazo…Y a quien hasta el arzobispo de Hermosillo Ruy Rendón Leal ya “le echó la bendición”, es al recién ungido gobernador, Alfonso Durazo Montaño, al desearle el mejor de los éxitos en su gestión gubernamental, y recomendándole el siempre poner al pueblo en el centro de sus decisiones, y muy especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad en general. ¡Qué tal!

A ese grado es que al prelado católico le salió lo grillo, o su sentido político, pero con un enfoque de justicia social, al ponderar que los ciudadanos debe ser el interés principal, en lugar de favorecer a un partido político en especial, como dando a entender que debe gobernarse para todos por igual; a la par que también le agradeció a la ahora ex gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por la obra realizada en pro de la iglesia.

Aunque el énfasis principal lo hizo en torno a la llegada del ahora gobernante emanado de Morena, al señalar que la seguridad, economía, educación, salud, bienestar social y demás, son las áreas de trabajo a las que deberá echarles creatividad, a la hora de impulsar proyectos, y además teniendo a su favor que el “Presi” de México, Manuel López Obrador, es su amigo y del mismo instituto político, lo que le redundará en un apoyo.

En esos términos estuvo el sermón que se aventó Rendón Leal, y con el que dejó entrever que le entiende muy bien a las cuestiones polacas, pero siempre con una visión constructiva, como lo demuestra el que dijera: “Nuestro mejor deseo para él y su equipo, que seguramente lo integrará muy bien para estar siempre desplegando un servicio y una atención a todas las comunidades del Estado”. ¡De ese pelo!

Y en la generalidad ha sido una muy buena bienvenida la que le han dado las mayorías a Durazo Montaño, quien ayer mismo al mediodía en su primer díale dirigió un mensaje a la ciudadanía, en el que hizo un balance sobre las condiciones actuales en que recibe el Estado y las primeras acciones que habrá de implementar para comenzar a gobernar con estabilidad y atendiendo las principales prioridades. ¡Así el plan!

No en balde es que empezara “tomando el toro por los cuernos”, al adelantar que en cuestión de seguridad unificarán las instancias policiacas, pero además seleccionarán a los perfiles más adecuados para crear lo que será una Guardia Estatal, en colaboración con la Guardia Nacional y el resto de las corporaciones, a fin de recuperar la paz en cada lugar de la Entidad, que vendría a ser la transformación de la actual Policía Estatal.

En tanto que en lo que se refiere a los pesos y centavos, el orgullo de Bavispe apuntilló que las finanzas se han manejado bajo la sombra desde hace años, cosa que según esto ya cambió desde el primer minuto de su administración, anticipando que ante todo buscará el beneficio de lo más pobres, así como la creación de oportunidades haciendo la corrupción a un lado, con la finalidad de que “lana” alcance. ¡Órale!

Así estuvo su el primer discurso oficial como Mandatario y que tuvo lugar en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, en un acto en el que se hizo acompañar por su familia, e integrantes del gabinete, así como invitados especiales, entre ellos un Luis Crescencio Sandoval de la Sedena;Luis Rodríguez de la Guardia Nacional; el jerarca morenista Mario Delgado, y Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros.

En ese marco es que Durazo prometiera y reiterara que no le va a fallar a la población, para hacer realidad su eslogan de que Sonora sea de todos, y no de unos cuantos, y de que su gobierno sea transparente y que entre sus colaboradores no haya farsantes. ¡Pécatelas!

Se activa Director de Issteson…La que vaya que de entrada ya dejó algo bueno, es la transiciòn al nuevo gobierno moreno, al trascender que el pasado domingo en la noche se reunieron las autoriades entrantes y salientes, y ahì se acordò que entre ayer lunes y hoy martes se le terminaría de pagar las pensiones y jubilaciones pendientes a los agremiados del Isssteson que tenían semanas protestando. ¡De ese vuelo!

De esa manera es que se activara el nuevo director general del Isssteson, Jesús Manuel Acuña Méndez, quien llegando y llegando y lueguito se sentó contra su contraparte, o quien le estaba entregando, cual es el caso de José Martín Nava Velarde, teniendo como testigos al secretario de Hacienda, Omar Francisco del Valle Colosio; y el Tesorero estatal, José Manuel Quijada, en aras de pactar ese acuerdo, que sí que es “un alivio”.

Y es que después de infinidad de bloqueos viales, cierres de oficinas centrales y toda clase de manifestaciones, se supone que para éstedía ya les estarían liquidando la totalidad de lo que les debían, como se anunciara a través de una comunicado que emitiera esa institución de salud, incluso por mediode su cuenta oficial de Twitter, con lo que ya se daba por hecho que se había pactado ese esperado arreglo. ¿Cómo ven?

Aunado a que afloró que eso no es todo, sino que para evitar que sigan presentándose esos problemones, es que de aquí pa`l real Acuña Méndez y sus operadores mantendrán unas mesas permanentes de diálogo y análisis para buscarlesolución a las principales deficiencias que aquejan a ese organismo, por lo que muy seguramente que entre los pendientes también incluirán lo referente al faltante de medicamentos. ¡Mínimo!

Más menosasí es como consideran que Jesús Manuel comenzó a operar esas emergencias que enfrenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), y las que esperan que en el incipiente sexenio ahora sí resuelvan de fondo y fondo$, en vez de sólo estarles suministrando “mejoralitos”, cuando lo que ya requieren es un “tratamiento curativo” definitivo. ¿Qué no?

En lo que estilan que es resultado de un quebranto financiero calculado en unos $2 mil 476 millones de pesos.

Mejora diagnóstico del Covid…Quiensì que llegó a confimar una buena en torno a la epidemia de Covid-19, es el estrenado secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, al ventilar que por dos semanas consecutivas la tendencia de casos ha ido a la baja en la región sonorense, además de que se prevé que la presente, o la que está en curso, sea la tercera con esa tendencia, lo que no deja de ser una leve mejoría.

No obstante y que Alomía Zegarra aclarara que Sonora y Hermosillo continúan estando en riesgo alto, o color naranja, de ahí que les reiterara el llamado a los ciudadanos para que se continúen cuidando con las medidas sanitarias más básicas, con la finalidad de seguirle abonando a esa disminución, luego de que la última quincena el nivel de transmisión y la carga de enfermedades ha ido en un claro descenso. ¡Así el dato!

De esa forma es que el especialista ya le tiene tomado el pulso al coronavirus, luego de que destacara que: “Tenemos ya menos casos graves y críticos, tenemos menos personas hospitalizadas, y sobre todo hospitalizados críticos, es decir, personas con ventilador y felizmente estamos viendo una menor tasa de letalidad para efectos de la pandemia”, con todo y que no es como para “echar las campanas a vuelo”.

Sin embargo ese es el alentador diagnóstico que está presentando el médico de origen peruano, y quien a su entrada al cargo se está encontrando con un saldo de más de 104 mil infectados por ese virus, y ya habiéndose rebasado los 7 mil 500 muertos, y con reportes diarios de más de 300 enfermos, de ahí que con todo y que ese mal pudiera estar mejorando, pero lo cierto es que todavía va para largo, el que pueda llegar a estabilizarse.

Tiene un gran reto “La Lola”…A partir de lo que ya declarara, la que es màs que evidente que està muy consciente de que se “sacò la rifa del tigre”, es la ex alcaldesa, ex diputada y ahora secretaria de Seguridad, María Dolores del Río Sánchez, mejor conocida como “La Lola”, de ahí que no por nada es que dijera que hasta el momento es el mayor reto que le ha tocado enfrentar en el servicio público. ¡Tómala!

Con todo y que del Río Sánchez ya dejara entrever que estaría llegando a aprender, y que de inicio no se complicaría mucho la vida, al adelantar que la estrategia en esa materia en los próximos seis años será la que defina el Ejecutivo Estatal, a partir de su experiencia como ex secretario federal de Seguridad Pública, de ahí que bajo su táctica es que se comenzarían a realizar acciones para hacerle frente a la creciente ola delictiva.

Y ciertamente que por ahí se ve venir la “línea”, como lo exhibe que fuera el mismísimo “Gober”, Alfonso Durazo, el que ayer encabezara la instalación de la primera Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz de su era, en lo que significó el primer evento que presidiera, lo que habla de la importancia que le está dando a ese frente que está integrado por los tres niveles de gobierno. ¡Ni más ni menos!

Luego entonces y por si quedaran dudas, es que remarcara que: “Voy a atender personalmente este tema, respaldado por supuesto por quienes hoy me acompañan aquí en esta mesa de seguridad y para quienes expreso mi mayor reconocimiento, particularmente para las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina”, por lo que asíestá la consigna que se trae, como es la de contrarrestar el clima de violencia que hay por estos lares.

Es por eso que se supiera que el nuevo gobierno desde ya pondrá en la mira a los siete municipios considerados como más violentos e inseguros, como son Cajeme, Caborca, Empalme, Guaymas, Nogales y Hermosillo y San Luis R.C., víaun mando único para el que aun no se tiene fecha, al estarse a la espera de que entren en funciones los nuevos alcaldes, para poner en práctica esa estrategia contra el hampa. ¡Palos!

