¡Inicia una nueva alternancia!…Y a partir de ¡Hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el ex “Presichente”, Vicente Fox, sí que comienza una nueva era de alternancia en el Gobierno del Estado, luego de que en el primer minuto de este “San Lunes”, Alfonso Durazo rindiera protesta como nuevo gobernador, y es que antes ya estuvo el taliPAN, pero sin que hubiera ningún cambio, por lo que ahora será el turno de Morena. ¡Órale!

Es por eso de las expectativas que ha generado la llegada Durazo Montaño al Poder Estatal, enarbolando la bandera de la Cuarta Transformación del “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, en aras de hacer la diferencia con referencia a las anteriores administraciones que han encabezado priistas y panistas, aunque de entrada ya de ha dejado entrever que “tendrá vara alta” con la Presidencia de la República. ¡Mínimo!

Por lo queasíestá el reto para el gobernante oriundo de Bavispe, y quien a partir de éstedía y durante el sexenio que ya empezó a correr, deberá demostrar de que está hecho, porque vaya que tiene varios desafíos por delante que son prioritarios, como el de la seguridad y la cuestión sanitaria, y todo lo que se desprende de ella, a partir de que la inseguridad ya ha rebasado a varias ciudades de la Entidad. ¡De ese pelo!

Con todo y que Francisco Alfonso ya ha adelantado que trae entre manos un plan especial para hacerle frente a la ola de violencia,que como nunca ha impactado a la región sonorense en los últimos meses, y sí que algo debe haber de eso, como para que de los nombramientos que a anunciado hasta ahora, aun no ha destapado al de la Secretaria de Seguridad, y para la que suena la ex diputada, María Dolores del Río. ¿Será?

Y con respecto a la designación de los integrantes de su gabinete legal y ampliado, que será la base para sacar adelante su proyecto gubernamental, lo que es Durazo el pasado viernes dio a conocer una segunda tanda de ellos, al hacer públicos otros 8 perfiles, para a la fecha ya sumar 19, quedando pendientes las secretarías de Seguridad y Economía, al igual que la secretaría Técnica, así como de diversos organismos. ¡Qué tal!

Así que entre los nuevos nominados, y que a las01:00 horas de este lunes iban a decir ¡Sí protesto! en Palacio de Gobierno, están un Aarón Grageda Bustamante, que fungirá como titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); al igual que Jesús Manuel Acuña Méndez, quien estará al frente Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), que sí que es “una papa caliente”.

Igualmente en el Sistema Estatal de Comunicación Socialquedó Edgar Hiram Sallard, al que se considera de los más cercanos al “Gober” entrante, quedando bajo su jurisdicción Paulina Ocaña Encinas y Tirso Amante, quienes firmarán en Telemax y Radio Sonora, porque la idea es que haya una sola estrategia en materia informativa, para que no anden cada uno por su lado, como hasta ahora había ocurrido. ¡Ni más ni menos!

Mientras que lo que es en la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), e Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), se colocó a dos probados deportistas, como el ex beisbolista profesional, Erubiel Durazo Cárdenas, y la atleta paralímpica medallista olímpica en Tokio y Río de Janeiro, Rebeca Valenzuela Álvarez, como para promover esas áreas con una ópticamáspráctica, y no detrás de los fríos escritorios. ¡Tómala!

Más menos asíestá el “drim tim” armado por Alfonso, que entre otros también incluye a Francisco Vázquez como Secretario Particular; Álvaro Bracamonte en la Secretaría de Gobierno; en Hacienda Omar del Valle Colosio; como Contralor Guillermo Noriega Esparza; en la Sidur Heriberto Aguilar; en Salud José Luis Alomía; en el Trabajo Olga Armida Grijalva; Cèlida López en Turismo; y Wendy Briceño en la Sedesson.

“Le tupen” a Alcalde interino…Derivado del como han estado los reclamos, bloqueos y demàs, el que muy seguramente ya no quiere queso, sino màs bien que se acabe el trienio para salir de la ratonera, o del Ayuntamiento, es el alcalde interino, Fermín Gonzàlez Gaxiola, y es que hasta ahora, o en la presente recta final, de incumplido no lo han bajado, por no decir màs feo, por ya no estarle dando respuesta a nada. ¡Ñàcas!

Y para quien dude lo anterior, es que quien ya le echò en cara a Gonzàlez Gaxiola los pendientes que dejaràn ahora que se vayan el venidero mièrcoles, es el cabecilla del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (Sutsmh), Salvador Díaz Olguín, al restregarle que sóloquedaron en puras promesas la solución de diversos puntos en el Contrato Colectivo de Trabajo, dizque por la falta de “lana”. ¡Palos!

Porque a decir del de por sí belicoso del “Chava” Díaz, entre los compromisos que les dejarán “en el aire”, o sin hacérselos realidad, está el pago de un susodicho bono de puntualidad, que es equivalente a seis días de salario; así como el seguro de gastos médicos; además de algunas clausulas de salud; gastos funerales y plazas para hijos de los trabajadores, porque de 50 nomás les autorizaron tres. ¡De ese tamaño!

No obstante, y para exhibir el fiasco que ha sido Fermín, es que Salvador dijera: “Cuándo nos atendieron después de cinco días de manifestación ahí hicieron el compromiso de pagar, por eso nosotros decidimos dejar de manifestarnos, porque ya se había hecho un compromiso y sin embargo pues les valió. ¡No cumplió su palabra el Presidente Municipal! ¡Quedó a deber la administración municipal saliente en pocas palabras”!

Aun así, y como un último intento para que les cumplan lo prometido, es que advierten que éste lunes una vez más estarán protestando, pero ahora frente a la sede del Palacio Municipal, para ver si a González y sus malas compañías les da vergüenza, con todo y que digan que ni la conocen, aunque si no les resolvieron cuando todavía había tiempo, no se cree que lo vayan hacer cuando ya tienen un pie en el estribo. ¿Qué no?

“Jala” 4T a priìstas y panistas…Lo que sì que se ha prestado para pensar lo “pìor”, es que el “Presi”, Manuel Lòpez Obrador, le estè dando chamba a los gobernadores de oposiciòn de Sinaloa y Nayarit que ya van de salida, como es al priìsta Quirino Ordaz Coppel, y ayer al panista Antonio Echevarría García, después de que en su Entidades perdieran ante los morenistas en el pasado proceso electoral, de ahì la sospecha.

Pues a decir de las mayorías, con ese “acomodo” que les están haciendo en el Gobierno Federal, si que estarían haciendo realidad aquello del ¡Piensa mal y acertarás!, por esa “cobijada” que les está dando AMLO, a los que hasta hace poco eran sus adversarios políticos y promotores del neoliberalismo que tanto critica, pero a pesar de eso, y por motivos que nadie se explica, es que hasta porras les está echando. ¡De no creerse!

A ese grado está la sumatoria de contrarios que se carga Andrés Manuel, y para prueba está que el sábado confesara que a Ordaz Coppel lo tiene propuesto como próximo embajador de México en España, dizque con la misión de que restablezca las caldeadas relaciones con ese País europeo; en tanto que en lo que respecta a Echevarría García, todavía está pensando dónde ponerlo, de ahí que pidiera hasta tiempo para definir eso.

Y tocante a esa política de “inclusión” por la que le dio a López Obrador, es que anticipó que Quirino y “Toño” Echevarría no serán los únicos ex mandatarios estatales y funcionarios públicos de otros partidos polacos a los que invitará a unirse a su gestión, ante lo que habría que ver quiénesmás pudieran ser los que den el salto al barco de la 4T, al tal vez desde ya estar en una lista de espera. ¡Así el dato!

Van al alza ciberdelincuentes…Quienes se está confirmando que nomás no descansan, son los ciberdelincuentes que se dedican a estafar gente, y para evidencia está que ahora están previniendo contra un nuevo fraude que estàn comeiendo a través de un falso sitio web, con el que ha trascendido que están timando a los ciudadanos que quieren tramitar cartas de no antecedentes penales. ¡Pàcatelas!

Es por eso de “las aguas que ya està echando” el director de la Unidad Cibernética, dependiente de la Secretarìa de Seguridad Pùblica Estatal, Diego Salcido Serrano, por esa fraudeada estar por el estilo de las que antes hicieran con lo de las tamitiologìas para conseguir citas para la gestiòn del pasaporte mexicano, o las actas de nacimiento, como tambièn para la eliminación del buró de crédito, y puras de esas. ¡Vòitelas!

Aunque con lo que luego luego “en$eñan el cobre” ese tipo de ladrones, es cuando en el acto solicitan los pagos a través de un depósito bancario en tiendas de conveniencia, pero sin generar ningùn recibo, o còdigo de barras para hacer la respectiva liquidaciòn, como sì se hace en las pàginas oficiales de las dependencias gubernamentales, como por ejemplo de la Secretarìa de Hacienda, que es la de hacienda.gob.mx. ¡Ups!

Y tan le estàn buscando por todos lados esa clase de hampones virtuales, que Salcido Serrano adelantò que estàn por emitir una advertencia màs por otras plataformas cibernèticsas en las que están ofreciendo remates de vehículos a precios bajos, basándose en un clon del espacio de la Presidencia de la Repùblica, y para lo cual están usando el dominio denominado presidenteamlo.gob.com, de ahì que desde ya estèn previniendo.

No en balde es que recomiendan que al hacer esos procesos en lìnea lo hagan en sitios que estèn verificados, ya que los fraudulentos están pagando publicidad para aparecer en los primeros resultados de búsqueda.

