Es la Lambda más mortìfera…Y las que son un unas monedas al aire, con el reciente regreso a las clases presenciales, son las distintas variantes que surgido del coronavirus, y para prueba está que para más que la llamada Delta, lo que es la Lambda está provocando más contagios y muertes, como en el caso de Obregón, donde en un día murieron 27 personas, más las que se han seguido acumulando. ¡De ese pelo!

Toda vez que se está demostrando que es una mutación tan agresiva de ese virus, que la mayoría de los que resultan infectados por esa nueva cepa terminan hospitalizados, y hasta con ventilador, o respirador artificial, de ahí porque el dirtector del Hospital General de esa ciudad, Salvador Icedo Zamora, le hiciera un desesperado exhorto a la población para que se cuide y respete los protocolos sanitarios. ¡Palos!

Por lo que asì està ese riego extra que estarà corriendo el estudiantado, por hoy en dìa el bicho del Covid-19 no ser el mismo que el del principio, sino que màs bien se ha transformado y fortificado, de ahì que estè siendo màs resitente a las diferentes vacunas, a tal grado que ya està afectando al sector de los niños y adolescentes, que al inicio era a los que se creìa màs inmunes, pero ahora igualmente se estàn contagiando.

Y para quien dude lo anterior, sì que està como para alarmar lo advertido por Icedo Zamora respecto a la Lambda, al “poner el dedo en la llaga” y señalar que “viene con todo”, luego de que llegara al municipio cajemense, apuntillando que està dañando al sistema inmunológico como ninguna otra, y que poco puede hacerse una vez que esa virulencia entra a las células, ya que puede ocasionar la muerte en cuestión de días.

Tan es asì que dejara en claro que tiene una letalidad màs mortìfera que las demàs, al diferenciar que antes morían pacientes de 50 años y más, pero ahora estàn falleciendo hasta de 20 años; e igual anteriormente convalecìan encamados hasta 40 días y “la libraban”, al salir “vivos del ventilador, pero ahora no estàn durando ni una semana, y ya se estàn “petateando”, y es por eso del ¡S.O.S! que estàn lanzando. ¡Tòmala!

Eso explica porque en las ùltimas semanas ese municipio ha estado a la par que el de Hermosillo, en cuanto al ìndice de contagiadera y mortandad, incluso hasta en ciertos momentos superàndolo, a pesar de ser mucho menor en poblaciòn, en lo que es una situaciòn que refuerza el pronòstico que hay, de que para finales de octubre, o en noviembre, pudiera presentarse una cuarta ola, y en parte por lo del retorno a las aulas. ¡Zaz!

Sin embargo lo que es el subsecretario de Salud federal, Hugo Lòpez-Gatell, ha querido minimizar ese repunte, y el que ahora esa enfermedad es màs letal por necesidad, y un mal sìntoma de ello es que en Sonora ya se rebasaron los 103 mil casos, con casi 7 mil 500 decesos, y se sigue contando. ¡De ese tamaño!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hacen marcha por bomberos…Vaya que los que ya deben estar sintiendo que “les està llegando la lumbre a los aparejos”, son los cinco elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo enjuiciados por estar involucrados en el trágico incendio de la Guardería ABC, registrado el 5 de junio del 2009, y por lo que en cualquier momento podrían ser encarcelados, al haberse agotado todos sus argumentos legales. ¡Pécatelas!

Porque en base a lo que ha aflorado, a Martín Francisco Lugo Portillo, Roberto Copado Gutiérrez, José de Jesús Galindo López, Ramón Rafael Robles Jáuregui y Arturo Dávila Pacheco, se les fincarían responsabilidades por la firma de un dictamen de revisión de esa estancia infantil, mismo que se realizó en el 2001, y en el que avalaron su seguridad, pero ya después murieron 49 niños. ¡Es por eso del proceso!

De ahí que al ya verla perdida en los tribunales, es por lo que están recurriendo a la presión social para pedir ser exonerados, como lo exhibe que el miércoles hicieran una marcha que inició en la plaza Emiliana y terminó donde operaba la ABC, con la finalidad de pedir el apoyo de la ciudadanía y alcanzar un perdón que modifique la resolución ya dictada, y con eso evitar el ser recluidos en prisión. ¡Ni más ni menos!

Más menos así está ese movimiento desesperado de Lugo Portillo, Copado Gutiérrez, Galindo López, Robles Jáuregui y Dávila Pacheco, quienes ahora están saliendo con que instancias como las de Protección Civil, IMSS y Secretaría de Educación, dizque tuvieron mayor injerencia en la aprobación de esos dictámenes que los incriminan, pero sin negar que también “tienen vela en esos entierros”. ¡Así la escupida pa`rriba!

Pero por encima de esos pataleos que se cargan, lo único cierto es que corren el riesgo de no solamente perder sus empleos, sino hasta su libertad, una vez que cualquier día de estos se ejecute la sentencia avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se hace aparecer como culpables de esa tragedia a 22 personas, entre ellos ex funcionarios, lo que habla del porque ya están esperando lo “pìor”. ¡Y cómo no!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Es oficial Agencia animalera!…Por encima del logro que significa, pero lo que tiene sus asegunes, es que oficializarán la creación de una agencia especializada para investigar los delitos relacionados con la crueldad animal por parte de la Fiscalía Estatal, por haber voces que preguntan que cuándo habrá otra para sancionar la inhumanidad de quienes abandonan a sus familiares que no pueden valerse por si mismos.

Aunque lo que es ese acierto de la agrupación Pata de Perro A.C. ahí está y nadie se los quita, según lo revelado por su principal promotora, Carolina Araiza Sánchez, al manejar que esa nueva instancia de justicia animalera está ubicada sobre el bulevar Ganaderos, contigua al Cereso 1, la cual además contará con dos unidades tipo camioneta para realizar el levantamiento de las especies afectadas y recabar evidencias.

Y por si eso fuera poco, sumado a esos vehículos tipo perreras, esa unidad justiciera tendrá un equipo especializado que consta de peritos y veterinarios que harán los peritajes de los animales agredidos, o en su caso muertos, para realizarle la respectiva necropsia, lo que pone de manifiesto que será una judicialización con todas las de la Ley la que harán, en aras de proceder contra esos actos de maltrato. ¿Cómo ven?

Derivado de que desde hace rato que ya fuera tipificado como delito el maltrato de perros y gatos, entre otros, al punto de que dan cuenta que hasta hoy en día ya se han conformado alrededor de una veintena de carpetas de investigación por esa clase de abuso, incluso ya habiendo sentencias dictadas contra los maltratadores que todavía no han caído en cuenta de que pueden ir a parar a la cárcel por ese motivo. ¡A ese grado!

Así está el avance que están teniendo Araiza y quienes integran esa asociación, pero faltándoles el darle una atención más integral a esa problemática, al nomás enfocarse en quienes atentan contra esos animales, pero no exigiéndole lo suficiente a las dependencias que tienen a su cargo el regular a los que son de tipo callejero, y que se convierten en un peligro para los ciudadanos que se topan con ellos, o cuando invaden las colonias.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mal mensaje para el del INM…Para que vean hasta donde están llegando el hampa, o las mafias, lo que debe ser una llamada de alerta para el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), un tal Víctor Martínez Maya, es lo recientemente ocurrido en el vecino Arizona, donde los traficantes de ilegales llegaron al grado de clonar una camioneta oficial de la Patrulla Fronteriza para cruzar indocumentados. ¡Òrale!

A ese extremo es que los también llamados “polleros” se quisieron hacer pasar por la “Migra” gabacha, como lo confirmara el jefe del Sector Tucson de esa agencia federal, John R. Modlin, luego de que fueran interceptados en una zona del Sur de esa Entidad, cuando circulaban en una unidad “pirata”, con la pintura, número de registro y hasta torretas como las oficiales, llevando a una decena de migrantes. ¡Què tal!

Incluso el conductor del vehículo falso hasta vestía un uniforme similar al que utilizan los oficiales de esa institución migratoria, por lo que así estuvo la osadía, de ahí que una vez descubierto y detenido por tráfico de personas, es que quedara la duda, de que si cuántas veces más no habrían hecho lo mismo, hasta que finalmente los detectaron, aunque no dieron detalles el cómo lo sorprendieron, tal vez por seguridad. ¿Será?

Luego entonces así está la alerta para Víctor Manuel, para que al menos “se vea en ese espejo” y “ponga sus barbas a remojar”, porque si eso hacen “en el otro lado”, que es más penado, pues eso hace intuir que aquí también podrían estarlo haciendo, en lo que tiene que ver con esas clonaciones, al igual como ya lo han hecho con las indumentarias del Ejército y la Guardia Nacional, de ahí que estén en peligro las siglas del INM.

Y con más razón cuando hay un fantasmal representante como Martínez Maya, por ser de esos funcionarios que ni tan solo da la cara, al menos para orientar sobre el changarro que representa, al pasarse de burocrático.

