Hoy podría reaparecer Durazo

¡Entrará sin fanfarrias Alcalde!

Otroo “accidente” de jornaleros

Habrá “Grito”, pero será virtual

Hoy podría reaparecer Durazo…Y el que trascendió que ya casi quedó listo pa` la otra, es el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, por según esto ya haber superado el contagio de Covid-19, de acurdo a lo reportado por quien será su próximo secretario de salud, José Luis Alomía Zegarra, al adelantar que si todo sigue bien, incluso este viernes social pudiera reanudar sus actividades presenciales. ¡De ese pelo!

O sèase que asì ha estado la mejoría de Durazo Montaño, después de que hace poco más de una semana hiciera pùblico que resultara contagiado, según esto en su primer círculo familiar, de ahì que lamentara que hasta su nieto se infectara con ese virus, entre otros, pero de acuerdo la satisfactoria evolución que ha experimentado, es que al parecer ya la estaría librando, luego de que presentara una leve sintomatología.

Es por eso que Alomía Zegarra ya prácticamente lo esté dando de alta, como para que nuevamente encabece reuniones “personalmente en persona”, pero de una manera moderada y siguiendo recomendaciones médicas, a fin de evitar que no haya una recaída y la recuperación “siga viento en popa”, para procurar que sea lo más favorable posible, y tenga una tendencia a mejorar como hasta ahora. ¡Así el positivo pronóstico!

Toda vez que el diagnóstico que José Luis está dando, està basado en la pronta recuperación que ha tenido, aunado a que ayer “juebebes” ya cumplió con el resguardo epidemiológico marcado para esos casos, en lo que tiene que ver con el aislamiento, reposo y tratamiento suministrado, pero aun así deberá atender las indicaciones por posibles secuelas como fatiga y cansancio que puede dejar ese mal. ¡Ese es el riesgo!

Pues el plan es de que antes de regresar “al cien”, o la nueva normalidad, después de aliviarse de esa enfermedad que puede llegar a ser letal, es que hay que “llevársela calmada”, con todo y que Durazo desde el venidero domingo en la noche tendrá una agenda muy cargada, ya que el primer minuto del lunes estará tomando protesta como nuevo Mandatario del Estado, y para lo cual ya adelantaron como estará la cosa.

Y es que a partir de lo anunciado por quien será el secretario de Gobierno, cual es el caso de Álvaro Bracamontes Sierra, será un acto con una logística diferente a raíz de la pandemia, ya que tendrá un número limitado de asistentes en el Congreso del Estado y con transmisiones en vivo por los medios de comunicación, de ahí que sólo habrá 50 invitados especiales, y con acceso para solamente 30 representantes de la Prensa.

Así que la agenda preliminar contempla que a las 23:30 horas iniciaría la recepción de los convidados y las autoridades en turno, entre ellas la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, para una vez concluido ese protocolo ante los diputados, lo que es Francisco Alfonso se trasladaría a Palacio de Gobierno para el ¡Sí protesto! de su gabinete legal y ampliado, eso alrededor a las 1:00 horas del “San Lunes” 13 de septiembre.

En lo que es una logística que continuaría previo una “pestañeada”, ya que a las 9:00 horas estaría presidiendo la instalación de la Mesa de Seguridad, a la cual asistirán los 72 alcaldes electos para la integración de los mandos únicos; en tanto que su primer mensaje como mandatario será a las 11:45 horas, y difundido por las diferentes plataformas, para que los sonorenses puedan “parar oreja” y escucharlo. ¡De ese vuelo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Entrará sin fanfarrias Alcalde…Quien desde un principio estará dejando en claro el de a como será de ahorrativo durante su administración municipal, es el Alcalde Electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán, luego de que a través de su cuenta de Twitter diera a conocer que el próximo 16 del presente Mes Patrio asumirá la Presidencia Municipal en la Sesión de Cabildo, es decir, sin fanfarrias ni un evento masivo. ¡Órale!

Y como para que no quedaran dudas al respecto, o de que gobernara de manera austera, es que en la citada red social y virtual publicara que: “Por prudencia, responsabilidad y austeridad, decidimos no realizar ceremonia con motivo de la toma de protesta del Ayuntamiento 2021-2024”, por lo que así está el mensaje con todas sus letras que enviara “El Toño” Astiazarán, de que “el horno no está para bollos”, como tampoco para festejar.

De ahí que sea una decisión y postura que aseguran ha sido muy bien vista por las mayorías, y no solamente por las penurias económicas que se sabe que le estarán dejando en el Ayuntamiento, sino además porque eso le abonará a las medidas de prevención por lo de la epidemia de coronavirus, de ahí que por todos lados estará resultando positivo el que no “eche las campanas a vuelo, o la casa por la ventana”, como lo hacían antes.

Luego entonces así de congruente se está viendo Astiazarán Gutiérrez, con lo que será su toma de posesión, por estarse ajustando a la actual realidad, que no está como para hacer una alharaca con esa sucesión municipal, o cambio de poderes en la Comuna, por encima de que se habla de que estaría asistiendo el para entonces ya “Gober” en funciones, Alfonso Durazo, lo que todavía estaría por confirmarse. ¿Será?

Aunque si se ratifica a la presencia de Durazo para “darle la patadita” de bienvenida a Antonio, sí que sería una muy buena señal política para esta Capital, ya que eso dejaría entrever que le iría bien a los hermosillenses, a pesar de que el primero es emanado de Morena, y el segundo de la Alianza por Sonora conformada por el PAN, PRI y PRD, y es que por encima de colores se sabe que se conocen desde antes.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Otroo “accidente” de jornaleros…Con lo que de nuevo se puso de manifiesto que ha sido puro cuento eso de mejorar las condiciones de seguridad con la que trasladan a los jornaleros agrícolas a sus centros de trabajo, es con el accidente que ayer muy de mañana, como a eso de las 06.00 horas, se registrara en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, con un saldo de tres muertos y una veintena de lesionados. ¡Palos!

Por ser una trágica historia que una vez más se ha vuelto a repetir, a partir de que ha quedado en puras promesas lo de asegurarles un transporte seguro a quienes laboran en los campos de La Costa, y para prueba está el “accidente” en el que ahora participara una camioneta tipo Van, al ponchársele una llanta y salirse de la carretera para terminar volcada, precisamente cuando se dirigía a una de esas zonas de cultivo. ¡Vóitelas!

Al con ese fatal percance de nuevo quedar al descubierto algunas irregularidades que desde siempre se han detectado, pero que nunca de los nunca han solucionado las diferentes “autoridades” implicadas, como es el hecho de que es un vehículo que circulaba con un sobrecupo, y con unas condiciones que a todas luces no eran las más aptas, por lo viejo que estaba, al casi ser casi una chatarra rodante. ¡Así de deficiente!

No obstante y que saliera a flote una anomalía más grave, como es que entre el grupo de trabajadores accidentados estaba un adolescente de 15 años de edad, quien quedó en estado crítico al sufrir traumatismo craneoencefálico severo, de ahí que desde las cercanías del Poblado Miguel Alemán lo trajeran al IMSS de esta Ciudad del Sol, con lo que se evidenció que siguen empleando a menores de edad. ¡Pécatelas!

Ante lo que está de más el apuntillar que de ese nivel es la nueva exhibida para las instancias relacionadas con esas fallas, entre las que están las del Trabajo y sindicales, siendo el sindicato “Salvador Alvarado” el más representativo, mismo que es regenteado por Iris Sánchez Chui; incluido el regidor y candidato a diputado perdedor de Morena, Armando Moreno Soto, que anduvo como defensor de esa causa, pero sin llegar a nada.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Habrá “Grito”, pero serà virtual…Ahora sì que para “los que estaban muy preocupados”, tocante a lo que se acabaron dudas, es con respecto a lo que serà la ceremonia del “Grito” de Independencia que se celebra la noche del 15 de septiembre, y es que derivado de lo ya ventilado, en “Hornosìo” sí será un evento real y con fuegos artificiales, pero sin invitar a los ciudadanos para que no asistan a la Plaza Zaragoza.

Ya que a decir del virtual secretario de Salud, José Luis Alomía, para evitarle riesgos o contagios innecesarios a la población por la emergencia sanitaria, es que decidieron realizar esa festividad patria a distancia, de ahí que el ¡Viva México! del “Gober”, Alfonso Durazo, será trasmitido por televisión, radio y demás, para que la ciudadanía pueda disfrutar del fervor patrio desde sus casas. ¡Esa es la intención preventiva!

Si se toma en cuenta que Alomía Zegarra como buen epidemiólogo que es, ya advirtió que las restricciones de sanidad deben continuar, al señalar que aunque la tercera ola de contagiaderas ya tiene una tendencia a la baja, o una curva de descenso, tanto en la región sonorense, como en el País, pero la consigna que hay es la de no confiarse, por ser un bicho que ha demostrado no tener palabra, de ahí que pudiera repuntar. ¡Ups!

Eso explica el por qué Alomía y compañía están previendo, en lugar de provocar una nueva repuntada, por considerar que eventos de esa naturaleza causan aglomeraciones y unos tumultos que son difíciles de controlar, aun y cuando se lleven a cabo en espacios abiertos, de ahí el porque mejor “no le quieran buscar tres pies al gato, a sabiendas de que tiene cuatro”, por como ha estado ese mortífero padecimiento. ¡Glùp!

De tal forma que como a buen entendedor pocas palabras, es que muy seguramente que esa determinación de no tirar cohetes entre el “gentío de gente”, deberá ser una “línea” para los “Presis” salientes que pretenden hacerlo para despedirse entre aplausos, para que reconsideren no exponer a sus representados en las diferentes ciudades que son gobernadas por los morenistas, porque antes que la fiesta debe privilegiarse la salud.

