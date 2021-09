Ahora enlutan a la Cruz Roja

¡“Echa el resto” Gobernadora!

De avanzadael Primera Plana

Siguen con “los cortes” de agua

Ahora enlutan a la Cruz Roja…La que de plano ya está imparable, es la ola de violencia que afecta a Guaymas y las principales ciudades, y para prueba está que apenas y mataron a un comandante de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), cuando ahora acribillaron al director operativo de la Cruz Roja de ese puerto, Efraín Godínez García, de 50 años de edad, de ahí que la consternación no se hiciera esperar. ¡Zaz!

Aunque la alarma extra radica en que ya están atentando mortalmente contra los representantes de instituciones que tienen que ver con la reacción que genera esa violencia provocada por el crimen organizado, como en este caso por la forma en que ejecutaran a balazos a quien también fungiera como subdirector de la Policía Municipal guaymense en el trienio del ex alcalde panista, Lorenzo De Cima. ¡De ese pelo!

Eso luego de que la tarde del pasado martes GodínezGarcía fuera ultimado por un comando armado cuando se encontraba en el exterior de un negocio de seguridad privada de su propiedad, mientras que un individuoque lo acompañaba resultó herido, en hechos ocurridos en la colonia San Vicente, en las calles Nueve y 10, avenida Ocho, en lo que es un ataque que fuera condenado por afectar a la benemérita. ¡Pécatelas!

Y es que por encima de las especulaciones que pudieran surgir, dan cuenta que Efraín era un persona muy apreciada por la comunidad porteña, al ser estimado por su disposición y bondad para siempre ayudar en causas sociales, y actualmente hacía las veces de administrador de ese ente de socorro por la buena voluntad de ayudar, a partir de la solicitud que le hiciera el actual presidente del patronato. ¡Ese era su perfil!

De esa forma es que acabaron con su existencia de manera artera, al quedar si vida en el lugar de los hechos, o a la puerta de su empresa de seguridad, de la cual era dueño desde antes de ser funcionario policial; además de que junto con su hermano operaba otra de impermeabilizantes, aun y cuando era abogado de profesión, pero no ejercía por estar dedicado a sus negocios, y a quien le sobrevive su esposa y dos hijos. ¡Así la desgracia!

En lo que es una fatídica agresión a ese organismo de auxilio, que ahora sí que viene a encender los focos rojos y de todo tipo, si se toma en cuenta que ya antes los integrantes de los diferentes grupos criminales han amenazado y hasta secuestrado a socorristas y ambulancias, como ha sucedido en la región de Empalme y Caborca, así como enPitiquito y Altar, hasta desencadenar en el presente reprobable asesinato. ¡Palos!

No en balde es que momentáneamente hayan suspendido esa prestaciónde auxilio en esas inseguras municipalidades, para salvaguardar la seguridad de los paramédicos que han sido amagados por los sicarios, a pesar de que sólo cumplen con su trabajo de atender las emergencias que a ellos compete, de ahí que habían estado quedando en medio del fuego cruzado, hasta ahora que fueron el blanco de un atentado. ¡A ese grado!

Habrá que esperar a conocer la versión y posición del delegado estatal de esa organización, Carlos Figueroa Freaner, porque muy seguramente a partir de esa lamentable muerte habrán de replantear su operatividad, derivado de que ya no los está respetando el hampa, no obstante y que son neutrales y nomás acuden con la misión de prestar ayudar para salvar vidas, pero es algo que no les está importando. ¡Ñàcas!

¡“Echa el resto” Gobernadora!…Y mientras que otros ya estarían arreando banderas, la que ha seguido “picando piedra” a tres dìas de dejar el cargo, es la gobernadora Claudia PavlovichAreallano, y para prueba está el que ya casi de salida acaba de reunirse en la Ciudad del México con los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez y Adán Augusto López, a fin de cerrar los “círculos”.

Al ser sendos encuentros que ponen de manifiesto que Claudia está concluyendo su sexenio en los mejores términos, y con las puertas abiertas del Gobierno Federal a ese nivel, y una evidencia de lo anterior es que el “Prejidente”, Manuel López Obrador, ya anunció que mañana vendrá a Hermosillo para darle la despedida, y de pasoa inaugurar el Hospital General de Especialidades como se lo prometiera. ¡Qué tal!

Asíque en esta ocasión Pavlovich Arellano aprovechó su entrevista con Rodríguez Velázquez para darle seguimiento a las acciones de prevención y combate al delito en Sonora, a fin de plantear la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación entre las corporaciones de los tres niveles gubernamentales, por como la escalada violenta que tiene que ver con el “Narco” ha ido a la alza en el Estado. ¡De ese tamaño!

Y por el estilo se reunió con LópezHernández para ver lo referente a los temas agendados y pendientes entre la Entidad y Federación, de cara a lo que será el cierre de su periodo constitucional, que termina el venidero lunes 12 de septiembre, y es que a la par deberá entregar la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que ocupa desde el pasado mes de enero, es por eso que fuera a ponerse de acuerdo.

Por cierto que dan cuenta que en estos momentos la “Gober” enfrenta una gran pena, por el sensible fallecimiento de una tía muy querida, con quien incluso viviera algún tiempo, cuyo deceso ocurrió ayer en Magdalena, de ahí que las muestras de solidaridad no se han hecho esperar, para pedir por su eterno descanso, y el que la mandataria y sus familiares encuentren consuelo por tan irreparable pérdida. ¡Descanse en paz!

De vanguardia el Primera Plana…Los que se estàn viendo de vanguardia y avanzada, son los operadores del Primera Plana, el Semanario de Sonora, del que es director Francisco Javier Ruiz Quirrìn, y es que en el marco de lo que será su 38 aniversario de fundación, que es el 15 del presente Mes Patrio, estarán dando el salto al periodismo digital con el lanzamiento de la nueva plataforma “TVD Primera Plana”. ¡Órale!

De tal forma que Ruiz Quirrìn y compañía sí que tendrán doble motivo para celebrar y “dar el Grito”, por esa buena nueva que ayer anunciaran para estar acorde a las exigencias de los nuevos tiempos modernos que exigen modelos de comunicación e información innovadores, echando mano de las nuevas tecnologías para hacer que la noticia sea más dinámica, atractiva y refleje al momento lo que está aconteciendo. ¡De ese vuelo!

Y para muestra está el que ahora sí que de “Primera Mano”, como se llama el noticiero virtual que conduce el maestro Quirrìn, sí que estarán al alcance deun click por medio de ese novedoso canal de Televisión Digital en el que manejarán contenidos exclusivos de carácter informativo y entretenimiento para la audiencia, y al que podrá acceder por todos los dispositivos móviles, víalas redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube.

Lo anterior sin perder la esencia del éxito impreso que ha sido Primera Plana y que lo ha hecho ser la diferencia por casi cuatro décadas, de ahí que el nuevo proyecto que ayer anunciaran sea una alternativa renovada y fresca, como lo podrán comprobar con los diversos espacios que estarán estrenando en los próximosdías, y que irán dirigidos al público en general para captar su atención y preferencia. ¡Ese es el plan!

En esos términos está el reto que están asumiendo con el reconocido de Francisco Javier al frente, ya que detrás de “TVD Primera Plana” hay un equipo de colaboradores profesionales que a diario estarán ofreciendo nuevos contenidos producidos y transmitidos en directo desde las instalaciones del renovado set de televisión con el que cuenta ese consolidado medio de comunicación, ubicado en el sector Centro de la Capital.

Por lo que enhorabuena para el maestro de maestros, y que sigan los éxitos con esa señal de TV. ¡Mínimo!

Siguen con “los cortes” de agua…Por si no fuera suficiente con los disfrazados “tandeos” que han llevado a cabo, o los reiterados “cortes” de agua que han provocado hasta bloqueos de bulevares por parte de usuarios de las diferentes colonias e invasiones, los que está visto que han seguido con sus supuestos trabajos de interconexiones de tubería, son los de Agua de Hermosillo (Aguah), aunque con ello dejen sin el servicio.

Pues resulta y resalta que el titular de Aguah, Daniel SànchezGonzàlez, ahora en contubernio con el cuestionado de la Coordinaciòn de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologìa (Cidue), Josè Eufemio Carrillo Atondo, este “juebebes” van a dejar secos, o sin el suministro a 24 sectores habitacionales, en un horario de 8:00 de la mañana, a 8:00 de la noche, en caso de no presentarse contratiempos. ¿Cómo ven?

Ya que ahora el pretexto para causar esa afectación de desabasto en el Norponiente de la ciudad, es que según esto conectarán unos tubos de 16 pulgadas que permitirá mejorar la conducción en esa área, en lo que la Ciduerealizaunas obras de infraestructura, pero lo cierto es que lo que les han sobrado son excusas,para continuamente estarle “cerrando a la llave”, de ahí el porqué de los reclamos “ciudadanos”. ¡Vòitelas!

Razón por la cual es que donde hoy no tendrán ese vital líquido será en Cerrada Diamante, Cerrada Pimas, Ópatas, Palo Fierro, Portal de Romanza, Privadas del Bosque, Privadas del Sauce, Pueblitos en sus secciones Guarijíos, Kikapú, Kukapú, Pápagos y Los Álamos, Pueblo Alegre, Pueblo Bonito, Pueblo del Ángel, Pueblo del Oro, Pueblo del Sol, Romanza, Sierra Bonita, Torreplata, Tubac, Tumacácori y Villas de Romanza.

Y para quien dude que SànchezGonzàlez y sus huestes tenìan engañados los ciudadanos, en cuanto a esa ineficiencia acuàtica, es que quien los sacò a flote es el propio “Presimun” internino, Fermín González, al destapar que esas “cortaderas” y problemas de baja presión se han debido a la sequìa por la falta de lluvias, y no a las fallas que igualmente han venido inventando, por lo que asì ha estado el fracaso en ese ámbito.

