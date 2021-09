¡En duda la Guardia Nacional!

Cumpliràn promesa a “Gober”

Justifica fiasco Alcalde saliente

AfloraCovid en varias escuelas

¡En duda la Guardia Nacional!…Y las que se demostró que para nada están coordinadas, son las fuerzas federales y estatales, eso a raíz de las recientes fatídicas balaceras registradas en Pitiquito y Altar, al aflorar que los de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército (Sedena), ahora sí que dejaron morir solos a los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), al trascender que no acudieron en su auxilio. ¡De ese pelo!

Eso exhibe el porque los agentes de la PESP fueron los únicos que resultaron agredidos y heridos al enfrentarse con un grupo armado, con un saldo de cuatro sicarios muertos, así como el fallecimiento del comandante de esa corporación, Hiram Echeverría Ramírez, de 43 años de edad, quien ayer por la madrugada dejó de existir, después de ser trasladado a Hermosillo; además de que hubo varios elementos lesionados.

Pues una vez disipado el humo de la pólvorade esa tracatera, salió a flote que ni los de la GN, como tampoco los de la milicia de la Sedena, atendieron el llamado de ayuda que les hicieran los policías que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la que está al frente David Anaya Cooley, a pesar de que estaban a más menos un kilómetro de distancia de donde ocurriera esa refriega armada. ¡Ñàcas!

Y por la forma en que dicen que los militares de la Federaciónignoraron los gritos desesperados de los de la PESP, después de que el comando de pistoleros abriera fuego contra ellos mientras realizaban un patrullaje, es que aseguran que Hiram Roberto, “El Che”, tuvo que descolgarse desde Magdalena para respaldarlos, sin embargo antes de llegar al área de combate resultó interceptado y rafagueado, terminando hospitalizado.

A tal grado fue la gravedad de las heridas que sufrió Hiram Roberto, entre ellas un balazo en la cabeza, que luego de ser estabilizado lo remitieron a esta Capital, aunque extraoficialmente ya se había corrido la voz de que presentaba muerte cerebral, pues esa lesión que recibióle afectó el tallo craneal, de ahí que al final no viviera para contarlo, y es por lo que la institución policial a la que pertenecía expresara sus condolencias.

En lo que es un lamentable y sonado suceso que vuelve a confirmar que los federales simplemente están replegados por esos lares, principalmente los de La Guardia, al mando del coordinador en la Entidad, Benedicto SantamaríaGonzález, por no entenderse de otra forma el que en esta ocasión hayan llegado antes que ellos al lugar de los hechos los reporteros de los diferentes medios de comunicación. ¿Qué no?

E incluso primero arribó el malogrado de Echeverría que estaba más lejos, lo que deja en entredicho a GonzálezSantamaría y sus muchachitos, aunque eso y más ya puede esperarse de ellos, después de que se difundiera una video en el que dejan ir a unos sujetos armados que todavía les gritan palabras altisonantes, en el marco de una balacera previa suscitada el pasado sábado, por lo que a ese punto ya los han rebasado.

De esa forma dan cuenta que ya “se han arrugado” los enviados de la titular de la Secretaría de “Inseguridad” Federal, Rosa IcelaRodríguezVelàzquez, y la parecer porque los integrantes de los diferentes carteles que se disputan esa plaza los superan en número y armamento, que es por lo que estilan que los dejan “pelarse”, ya que andan en vehículos blindados y artillados, contra los que prefieren no jugarse la vida. ¡Así el dato!

Cumplirán promesa a “Gober”…Quien sí que hará valedero aquello de que, ¡lo prometido es deuda!, es el “Prejidente” de la Naciòn, Manuel López Obrador, luego de que ayer anunciara que el próximo viernes vendrá a Hermosillo, en la que prácticamente seráuna visita de doctor, o de entrada por salida, para inaugurar el Hospital General de Especialidades, como casi se lo “juró” a la “Gober”, Claudia Pavlovich.

Y es que de acuerdo a lo que adelantara en su conferencia mañanera, Andrés Manuel confirmó que sólo viene a esta Ciudad del Sol a eso, como parte de una gira que hará de pasadita por Sonora, Sinaloa y Nayarit, como se los prometiera a los respectivos gobernadores salientes, de ahí que dijera que será para darles la despedida en los mejores términos, como en el caso de Pavlovich Arellano, a la que le cumplirá su palabra. ¡Qué tal!

Toda vez que aunque el citado nosocomio que inaugurará simbólicamente aunestá en su fase de equipamiento, pero con todo y eso se dará el voltión para que le toque a Claudia cortar el listón inaugural antes de que se vaya, si se toma en cuenta que su gestión termina el venidero lunes 13, que es cuando el morenista de Alfonso Durazo estaría asumiendo el puesto, y es por eso que también está siendo convocado.

Ante lo que está de másel aclarar que el aludido complejo hospitalario no comenzaría a operar desde ya, sino hasta que terminen de adaptarlo con todo el equipo médico que requiere, de ahí que si acaso tal vez pudieran definirse los tiempos de funcionamiento, y que es lo que AMLO vendría a consultar y checar, para de aquí volar a Culiacán, donde igualmente le dará el visto bueno a otro centro hospitalario de esos. ¡De ese vuelo!

O séase que así “andará de chicoteado” el fin de semana López Obrador, porque igual viajará a Mazatlán y Tepic, para supervisar dos presas y sistemas de riego, aunque anticipó que al Estado estaría regresando el 28 del presente Mes Patrio, para encabezar el Acto de Justicia a los Pueblos Yaquis”, e informarles sobre los adelantos que hay en cuanto a la devolución de sus tierras y el acceso al agua para sus pueblos étnicos.

Justifica fiasco Alcalde saliente…Partiendo de que a buen entendedor pocas palabras, el que está claro que ya está doblando las manos, o justificando el fracaso que han sido a la hora de mejorar la condiciòn de las calles que están llenas de baches, es el alcalde interino de “Hornosìo”, Fermín González, al ya de salida salir con el cuento chino de que se requiere de una inversión millonaria para resolver esa problemática. ¡Ajà!

Es por eso que ante esa “sesuda” afirmación de González Gaxiola, es que sobraran los que opinaran en tono de ironía que mínimo le van a gritar: ¡Brujo!, cuando es de sobra conocido que lo que más bien faltó es un adecuado plan de mantenimiento de las diferentes vialidades, al menos de los principales y más transitadas, en lugar de echarle la culpa a las lluvias por los socavones y hoyancos que se encuentra por todos lados. ¡Glùp!

Para el caso es que se escudara en que del fondo de $575 millones de pesos que destinó el Gobierno Federal para esta “Capirucha”, solamente $175 millones se canalizaron para la rehabilitación de las deterioradas rúas, y el resto para obras y acciones de apoyo a la vivienda, las cuales todavía están siendo ejecutadas por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y con un retraso muy marcado. ¡Tómala!

Porque si se analiza que don Fermín y sus malas compañías ya están a una semana de abandonar la chamba, eso significa que le dejarán la ciudad destrozada al “Presimun” entrante, Antonio “Toño” AstiazaránGutiérrez, lo que explica el porque los hermosillenses los están despidiendo con trompetillas, y una letra de chines y jotas, y no es para menos, por como al final dejaron caer a la municipalidad. ¡Ni más ni menos!

No en balde es que digan que el ex maestro de la Unison metido a “Presi”,resultó un pésimo relevo de la ex alcaldesa, CèlidaLópezCárdenas, que ahora fungirá como secretaria de Turismo estatal, por ni siquiera haber podido con lo más mínimo, como es el bachear lo urgente, de ahí que ya para desviar la atención en torno a su fiasco, se sacara de la manga esos números alegres, al hablar de $6 mil millones de pesos. ¿De dónde?

Aflora el Covid-19 en escuelas…Tal como era de esperarse, resulta y resalta que ya empezaron a presentarse los primeros casos de Covid-19 entre los estudiantes que regresaron a las clases presenciales el pasado 30 de agosto, al detectarse uno en el Colegio Alerce de Hermosillo, y otro en la preparatoria Kino de Guaymas, siendo los primeros de los planteles privados, porque de los públicos no han reportado. ¿Será?

Luego entonces así están esos primeros malos síntomas que ya se veían venir, con todo y que el representante de la Federación de Escuelas Particulares en el Norte de Sonora, José Varela Cáñez, diga que el alumno infectado del Alerce no se contagió dentro de la escuela, sino más bien fuera, o en su entorno familiar, muy seguramente que para no alarmar a la comunidad escolar, por lo que sólo suspendieron labores en su salón.

Sin embargo en lo que es la “Prepa” Kino sí aplicaron los protocolos sanitarios con más rigor, al cancelar las actividades educativas en todos los semestres, después de reiniciarlas el anterior 23 de agosto, decretando el reanudarlas hasta la siguiente semana, pero siempre y cuando ya quede descartado la posibilidad de que pudieran registrarse nuevos contagios, por lo que asíestá el aislamiento al que los están sometiendo.

Y con relación a los centros escolares de gobierno, lo que es la de la Secretaría de EducaciónPública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, precisamente en pleno lunesdestapó que a nivel nacional en 88 han identificado el coronavirus, de los cuales 39 han sido cerrados temporalmente, en lo que es una contagiadera minimizada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al señalar que la vuelta a las aulas no aumentó los enfermos.

No obstante y que López-GatellRamírez ya no tiene ninguna credibilidad, después de los desatinos verbales que ha tenido, como en el que ayer mismo incurriera, al declarar que el vacunar a un menor de edad que tramita un amparo, equivale a quitarle la dosis a una persona con mayor riesgo de padecer ese mal, cuando el punto es que deberían de ponerse a gestionar más vacunas para estar en condiciones de vacunar a todos.

