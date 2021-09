Destaparán hoy gabinete estatal

Destaparán hoy gabinete estatal…Al que tal parece que el virus del coronavirus le está haciendo lo que “el viento a Juárez”, por lo estable que dice estar, es al Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, después del que el pasado “juebebes” anunciara haberse infectado, y es a través de un mensaje que difundiera en sus redes sociales desde su casa, se le aprecia muy bien y con tendencia a mejorar. ¡De ese pelo!

Aunque para quien dude lo anterior, es que en dicha emisión virtual se le escucha decir: “Afortunadamente el impacto ha sido muy leve. Hoy amanezco francamente bien… lamentablemente también está contagiada la mayor parte de mi familia, mi hija, mi nieto, que es lo que más me duele”, con lo que dio a entender que el contagio tuvo lugar en actividades familiares, ante lo que se mantiene en aislamiento y reposo. ¿Cómo ven?

A tal grado a Francisco Alfonso se le observa de muy buen talante, y sin los efectos más mínimos de ese mal, que incluso trascendió que hasta ya trabajó en lo que será su discurso de toma de posesión, que tendría lugar el próximo lunes 13 de septiembre a las 00:00 horas en el Congreso del Estado, en caso de que su evolución siga viento en popa, o de manera satisfactoria como hasta ahora, atendiendo la indicación de los médicos.

Aun y cuando ya ha quedado muy en claro que no tendría ningún impedimento legal para rendir protesta, ya sea a distancia, o de manera presencial, cuyo último es lo más seguro que suceda, a como ha ido de rápida su mejoría, no obstante y que para estar libre de ese padecimiento se calculan de 10 a 12 días de convalecimiento, de ahí que a pesar de eso también le estarían dando los tiempos, aunque muy ajustados.

Sin embargo y a como a todas luces está generado anticuerpos muy rápido, con todo y tener 67 años de edad, que por cierto “ni se le notan”, de ahí que sea de los llamados “traga años”, es que todo pinta para que el “Síprotesto! Lo haga “personalmente en persona”, sin tener que recurrir a las plataformas digitales tan de moda, y de las que ya han tenido que echar mano para sesiones legislativas y otros actos protocolarios oficiales.

Tan es así que otro buen síntoma lo representa, el que igual ventilara que la convalecencia en que está la aprovechó para darle los toques finales a lo que será su gabinete, de ahí que tuviera más tiempo para pensarla más detenidamente, en cuanto a los que finalmente pondrá, o quitará, confirmando que se mantiene en lo dicho, o en el compromiso que previamente hiciera, de este lunes darlo a conocer por videoconferencia.

Es por eso que se da por descontado, que quienes aspiran a un “hue$o” en el Gobierno del Estado, sí que no debieron haber tenido un fin de semana tranquilo, por habérsela llevado pidiendo que “San Alfonso” les haga el milagro de incluirlos, por encima de que desde hace rato dejara muy en claro, que los perfiles de quienes serán sus funcionarios se elegirán en base a sus capacidades, y no a partir de compadrazgos y recomendados.

De ahí que al margen del reposo médico en que está hoy Durazo Montaño, pero estédíaestará descorriendo el velo, con relación a quienes habrán de acompañarlo en el venidero sexenio que tendrá los colores de Morena, sin pasarse por alto que hay algunos nombres que ya se han manejado y que se da por descontado que formarán parte de su equipo, pero la expectativa es el ver que se hagan oficial, además de conocer al resto.

Aconsejan no acudir al “Grito”…Y por el horno todavía no estar para bollos, y mucho menos para el Grito de Independencia, es por lo que desde ya están adviertiendo el no acudir a esa celebración patria que se realiza la noche del 15 de septiembre, porque aparte de que no es una actividad esencial, además podría crear nuevos repuntes de casos que alarguen la tercera ola de Covid-19 que aun no se ha superado. ¡Vòitelas!

Asì que sobre aviso no habrá engaño, para todos aquellos que quieran desafiar a ese letal bicho, porque en baseal ¡S.O.S! que están lanzando algunos médicos, el caer en esa inconsciencia social podría llevar a una cuarta ola, o hacer que perduremás la de hoy en día, de ahí la recomendación que hacen, de que en caso de llevarse a cabo, lo mejor es verla en línea desde sus hogares, para asì evitar las multitudes que provocan.

Pero por si quedaran dudas del como la cosa continúa estando muy contagiosa, ahì tienen el dato revelado por el màs reciente corte del Mapa Sonora Anticipa, que regirá del 6 al 12 del presente Mes Patrio,por medio del cual el secretario de Salud, Enrique Clausen, resalta y recuerda que la Entidad ya superó los 101 mil contagiados, y más de 7 mil 300 muertos desde que inició la epidemia, sin que todavía se vea la otra orilla.

Y un reflejo de ello es que Sonora todavía permanece en riego alto, o color naranja, al igual que Hermosillo; mientras que en rango máximo de peligrosidad, o coloración roja están Guaymas, Empalme y Cajeme; en tanto que también en anaranjado aparecen Huatabampo, San Luis Río Colorado y Navojoa; en riesgo medio Nogales, Caborca, Puerto Peñasco; y ya en bajo están Cananea y Agua Prieta. ¡Así la riesgosidad!

Eso como resultado de que la positividad de enfermados a nivel estatal está en un 35%, es decir, de cada 10 pruebas casi 4 salen con esa infección; aunado a que la ocupación hospitalaria ronda el 51% en los nosocomios públicos, y en un 31% en los privados, lo que pone de manifiesto que las condiciones no están dadas para vitorear a los héroes patrios, porque después donde tal vez peguen de gritos será en los hospitales.

Que ya son un peligro los baches…Los que ya llegaron a un punto en que pueden causar hasta una tragedia, y no sòlo por los choques entre los carros, por tanto hoyanco, son los baches que abubndan en las diferentes calles, y para prueba està el que ayer una pipa cargada con 12 mil 900 litros de gas LP cayó en uno de ellos, propiciando un socavón, y con el peligro que conllevó de que pudiera haber estallado. ¡Pécatelas!

En lo que es un dominguero accidente ocurrido durante mañana, en las calles Juan García Cabral y Jesús Siqueiros, de la colonia Loma Linda, ubicada al Norte de esta Capital, sector al que acudieron los elementos Bomberos para acordonar el área, a fin de verificar que no hubiera riesgos, ante una posible fuga de ese combustible que es altamente flamable, pero por fortuna la cosa no pasó a mayores, o de los meros daños.

Si se toma en cuenta que le vehículo repartidor, que andaba en ruta de trabajo, estaba cargado al 90% de su capacidad, lo que habla de la emergencia que representó, y en lo que es un hecho más que debió haber provocado que le “chillaran los oídos” al fiasco de coordinador de Infraestructura y “Subdesarrollo” Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, que por algo es considerado una nulidad. ¡Zaz!

Lo anterior por el lento Departamento de Bacheo depender de la Cidue, en el que dicen que ya se “echaron la cola al hombro”, por estar al final del presente trienio, y es que a menos de 10 días de que termine la actualadministración municipal, curiosamente han aumentado las deficiencias en la ciudad, de ahí el porque las mayorías digan que no han logrado ver un verdadero cambio, sino todo lo contrario, al estar igual, o “pìor”.

Y es que la generalidad de las vialidades están intransitables por lo destrozadas, ya sea por las lluvias, fugas de agua, drenaje ydemás, a lo que se le suma la sospechas que hay por la “calidad” del asfalto usado, por de a cómo se ha deteriorado más rápidamente con los aguaceros; a lo que de pilón se le agrega que en el último trecho se ha tenido a un alcalde interino que sólo ha estado “de florero”, como es FermínGonzález Gaxiola.

Dictansentencias ejemplares…A como han seguido estando las sentencias de ejemplares, los que han continuado sentando un precedente son los jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es magistrado presidente, Francisco GutièrrezRodrìguez, y para evidencia está el que ahora condenarán a un secuestrador a 87 años 6 meses de cárcel, de acuerdoal fallo decretado contra Leonardo “N.” ¡Órale!

Luego de que al hoy sentenciado se le comprobara el delito de secuestro agravado en el que participara junto con otras dos personas, cometido contra la víctima, quien era contratista de servicios a la construcción, en un acto perpetrado el 11 de agosto de 2019, pero a quien privaron de la vida aun y cuando cobraron el dinero del rescate, encontrando su cuerpo 9 días después en el municipio de Benito Juárez. ¡De ese vuelo!

Casi por nada de la severidad de esa primera sentenciada, por todavía haber dos involucrados detenidos y vinculados a proceso, mismos que permanecen en prisión preventiva, por lo que el imputado además deberá pagar una multa de $1,098,370 pesos y la reparación del daño, lo cual se deduce que queda en el aire, si se parte de que el plagiario fue condenado a pasar el resto de sus días tras las rejas y con justa razón. ¿Qué no?

En lo que es un caso que en un primer momento no fuera denunciado por los familiares a las autoridades, sino que optaron por negociar por su lado con los secuestradores, a quienes vía Leonardo les entregaron una gran cantidad de dólares en un restaurante de Phoenix, Arizona; y después otra buena “lana” en pesos en Culiacán, Sinaloa, pero ni así le perdonaron la vida, a quien terminaron ejecutando, y es por lo que se supiera. ¡Ups!

Puesla Unidad Especializada del Combate al Secuestro de la Fiscalía Estatal tomó nota del suceso cuando Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cadáver de quien había sido raptado, en lo que son unas secuestradas de las que de enero a agosto del año en curso en Sonora se han registrado 7, deteniendo y procesando a 8 personas, con 31 sentencias condenatorias, al incluir casos de años anteriores. ¡Así el dato!

