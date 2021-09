¡Exigen vacunas con amparos!

Por fin circulan más camiones

“Dan Norte” sobre inseguridad

Evitan riesgos en Registro Civil

¡Exigen vacunas con amparos!…Y al no ser vacunados por las buenas contra el Covid-19, es que ahora los papás están procediendo por la vía legal, para que a sus hijos mayores de 12 años de edad los inmunicen contra esa letal enfermedad, al recurrir a la tramitación de amparos jurídicos, para que una vez ganados las autoridades de salud procedan a aplicarles ese biológico, como hasta ahora ha sucedido. ¡Zaz!

Pues no obstante y que en junio del presente año en Estados Unidos y México la vacuna Pfizer ya fue autorizada para aplicarse en adolescentes que tengan más de una docena de años edad, pero lo que es la Secretaría de Salud del País ha sido omisa, luego de la postura asumida por el “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, quien salió con que los laboratorios que las producen sólo quieren hacer negocio.

Eso bajo el argumento de que los niños y jovencitos que no alcanzan los 18 años de edad son los menos propensos a contagiarse, aun y cuando quedado demostrado que con las nuevas variantes que han surgido de ese virus, como la Delta, se han disparado las contagiaderas en ese sector de la población, al punto de que hasta muertes ha habido, y una de ellas en Sonora; además de más de 3 mil casos pediátricos. ¡De ese pelo!

En lo que es un panorama de riesgo que se agrava a partir de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) aprobara el regreso a las clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022, a pesar de que a los estudiantes de Prescolar, Primaria y Secundaria no están vacunados, y que es por lo que los paterfamilias ya se están amparando, con la finalidad de que se proteja a sus hijos, ahora que tendrán que volver a las aulas. ¡Mínimo!

Así está esa estrategia de jurisprudencia de la que ya “están echando mano”, y la cual ha estado procediendo, por ya haberse más promovido más de una decena de casos en la República Mexicana, y de los cuales el primero en el Estado se interpuso en Cajeme, y ya después otros cuatro en Hermosillo, pero por parte de quienes tienen “lana”, ya que esa tramitología puede llegar a costar en promedio unos $15 mil pesos. ¡Órale!

De ahí que traducido al español, ese sería el costo de las dos dosis de esa vacunita que les pondrían, una vez conseguida esa amparitis, ya que el ordenamiento contempla un plazo de 24 horas, que serán contadas a partir de que las instancias sanitarias sean notificadas de la resolución judicial, para que procedan a salvaguardar los derechos a la salud y la vida de los demandantes, por lo que a ese punto están teniendo que llegar. ¡Vòitelas!

Es por lo que a nivel estatal ameritaría conocer la postura de la delegada del IMSS, María de Lourdes Díaz Espinosa, por a la vez ser coordinadora regional de la Campaña Nacional de Vacunación contra ese mal.

Por fin circulan más camiones…Con todo y que se había tardado, pero el que finalmente se está “poniendo las pilas”, orillado por las circunstancias, o la reanudación de las clases presenciales, es el director de Transporte estatal, Edgardo Amaya, con la puesta en marcha esta semana del Plan Operativo de Servicio de Transporte (POS), derivado del aumento de usuarios que habrá con motivo de esa mayor movilidad.

No en balde es que Amaya Robles ventilara que las empresas concesionarias de Hermosillo, Navojoa, Obregón, Guaymas, Nogales y San Luis Rio Colorado, deberán incrementar su operatividad poniendo más camiones en circulación, en lo que es algo que desde hace rato se estaba demandando, pero que retrasaron con toda la intención de reducir sus costos, dizque por el coronavirus haber menos movimiento de pasajeros.

Ya que a decir del mencionado funcionario, dichas compañías ya fueron notificadas para que actúen en consecuencia, con la mira puesta en que no haya aglomeraciones en las paradas y en las mismas unidades, como hoy por hoy sucede, porque si eso pasaba cuando todavía no regresaban los escolapios, ya se imaginarán como se pondrá la cosa si no acceden a subirle a la flotilla de ruleteros. ¡De ese vuelo!

Si se analiza que hasta ahora “les había valido” el traer al pasaje en calidad de “sardinas” en los “rulas”, o sin respetar a doña “Susana Distancia”, ni a nada que se le parezca, sobre todo en las llamadas “horas pico”, que es cuando los transportan “hechos bolas”, y muchos de ellos hasta sin cubrebocas, de ahí por qué continúen siendo el principal medio de contagiadera, de esos letales males respiratorios que han ido al alza. ¡Tómala!

Luego entonces y en base a lo adelantado por Amaya, lo que es en esta Ciudad del Sol los camioncitos en circulación pasarán de 263 a 310, como parte de una estrategia que contempla una vigilancia permanente de los inspectores de esa dependencia transporteril, a fin de que los concesionarios se ajusten a esa nueva normalidad sanitaria y si no pueden reportarlos al Whatsapp: 662-1047755 de la Línea de Atención.

“Dan Norte” sobre inseguridad…Al que acaban de darle “un Norte” sobre la inseguirdad que hay en esta Ciudad del Sol, es al Alcalde Electo, Antonio “Toño” Astiazaràn, a partir de las 42 propuestas que le entregara la Mesa Ciudadana de Seguridad, que es coordinada por Félix Tonella Platt, eso con “la tirada” de recuperar la paz, el orden público y los espacios seguros en Hermosillo, vìa esas ideas. ¡Ese es el plan!

Porque a partir de los planteamientos que le hicieran a Astizaràn Gutièrrez, y que surgen del sentir de “Juan Pueblo”, la intenciòn es la de que haya una Policìa Municipal digna, y que cuente con la adecuada capacitación y equipamiento, pero complementado con un programa integral de prevención de adicciones, aunado a una participación social a través de comités de vecinos. ¡Ni màs ni menos!

En esos tèrminos le estàn aportando y apostando al “Toño” Astiazaràn en ese àmbito, que es de los que màs le preopcupan a los ciudadanos, y para muestra està que participaron los representantes de 17 asociaciones civiles enfocadas con la seguridad pública, entre ellos comités vecinales, del desarrollo de la ciudad y las relacionadas a prevenir la drogadicciòn, que es una de las detonantes de la violencia. ¡Asì la uniòn!

Y tan Antonio no estarìa solo en esa misiòn, que lo que es Fèlix y dichos grupos que formaron parte de ese anàlisis y proposiciones, incluso hasta se ofrecieron a acompañarlo en el venidero trienio, en lo que serìa el seguimiento e implementación de cada una de las recomendaciones que le estàn haciendo, y sì que va necesitar de toda la conjunciòn de esfuerzos en ese terreno, por ser un autèntico Talòn de Aquiles. ¡Ups!

O sèase que asì està la ciudadanizaciòn que està impulsando el tambièn ex diputado y ex “Presi” de Guaymas, como lo exhibe el que desde ya le estèn propiniendo hacer un frente para contrarrestar el creciente clima violeto que hay en esta “Capirucha”, empezando por mejorar las condiciones operativas de la corporaciòn hermosillense, en la que desde siempre no se ha hecho lo suficiente, para blindarla y hacerla màs fuerte.

Evitan riesgos en Registro Civil…Los que està visto que ya no quieren correr riesgos de màs, son los del Registro Civil estatal, del que es titular Ulises Cristópulos Ríos, como lo pone de manfiesto el que ventilara que mantendrán hasta nuevo aviso el servicio para los diferentes trámites ùnicamente a través de citas agendadas en la página www.registrocivilsonora.gob.mx. ¡De ese nivel la precauciòn!

Ciertamente que no es para menos que continùen con esa polìtica de prevenir, antes que tener que volver lamentar, por ser de las dependencias del Gobienro del Estado que han tenido que cerrar por los brotes de Covid que han detectado entre sus empleados, de ahì el porque han persistido con esa atenciòn programada, con el din de que no se les “hagan bolas”, o las clàsicas largas “colas”, que son las de un mayor riesgo.

Motivo por el cual es que Cristópulos Ríos precisara, que por disposición de la Secretaría de Salud, y debido a esa contingencia sanitaria, es que el horario de atención en las oficinas centrales, las cuales estàn ubicadas en el Centro de Gobierno, asì como en las de las diferentes oficialías, serà de las 9:00 a las 2:00 horas de la tarde, pero previa agenda para escalonar la recepciòn de las personas y que de esa forma no propiciar tumultos.

Para el caso es que Ulises declarara que: “La cita te la dan en una semana o en un mes, o en más tiempo dependiendo del trámite que sea, hay diversos tiempos, pero bueno estamos trabajando de esa manera para seguridad del usuario, seguridad también de los empleados del Registro Civil”, y obviamente para que no se vuelva a repetir una posible paralizaciòn, como las que anteriormente han enfrentado y que los han aislado.

Con todo y que aun asì continùan estando muy expuestos, por encima de que hayan limitado el contacto personal con los ciudadanos que acuden a esa instancia para toda clase de tramitologìas, de ahì que aclarara que para lo que es la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción de manera instantánea, existen más de 50 cajeros automáticos instalados en la mayoría de las ciudades. ¡Asì el dato!

