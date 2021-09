Ahora un tràgico camionazo

Ahora un tràgico camionazo…Y los que tal parece que no están haciendo su chamba preventiva, son los policías federales, que en teoría vigilan la carretera de Cuatro Carriles, a lo que antes se le conocía como Policía Federal de Caminos, por ya no estar siendo normales tantos choques contra vehículos estacionados sobre esa rúa, como ahora ocurriera en el tramo Sonoyta-San Luis R.C. con un saldo de 16 muertos. ¡Zaz!

Eso por como ese tipo de trágicos percances viales ya se están volviendo muy recurrentes, y generalmente causados por traileros inconscientes que se quedan parqueadossobre esa cinta asfáltica, entorpeciendo el tráfico, y es cuando han sobrevenido esos fatales encontronazos, y para pruebaestá esecamionazo que ahora tuviera lugar en el Norte del Estado, entre un autobús de la línea turística Interbus, y dos tráileres. ¡Tómala!

En lo que es un triple impacto que se suscitara alrededor de las 5:00 horas de la madrugada, cuando el citado camión de pasajeros de repente se encontró con que uno de los tractocamiones estaba “parado” sobre dicha vía federal, por lo que al chocar con el, lo que es el chofer perdió el control, saliéndose del carril para terminar estampándose de frente con el otro, dejando todo ese muerterìo, y más de una veintena de heridos. ¡Mínimo!

De esa forma es que una vez másterminó de teñirse de rojo La Cuatro, al grado de convertirse en una de las notas nacionales, y no es para menos, por la cantidad de fallecimientos que hubo, con todo y que lo más pronto que se pudo comenzaron a trasladar a los lesionados a los hospitales de los municipios más cercanos, muchos de ellos en condición grave, de ahí que existía la posibilidad de que aumentara el número de decesos.

Por lo que luego de ese enésimo suceso, quienes volvieron a quedar en entredicho, son los que tienen a su cargo el patrullaje de ese trayecto carretero, y que por ser unidades con el logo de la Guardia Nacional (GN) las que se aprecian al acecho a las orillas del camino, es que suponen que en quien recae esa misión de monitoreo, es en el coordinador de esa institución en la Entidad, un tal Benedicto SantamaríaGonzález.

Pero en tanto se deslindan responsabilidades, y el de a cómo les toca, en cuanto a esas reiteradas negligencias, como consecuencia de “no estarle echando mucho ojo” al tránsitoque se mueve por esos carriles carreteriles, quien ayer tuvo trabajo extra es el secretario de Salud, Enrique Clausen, como si no fuera suficiente con lo de la pandemia del Covid-19, por desde muy tempano enviar gente al punto de ese choquezazo. ¡De ese pelo!

No obstante y que de los primeros en llegar fueron los socorristas de la Cruz Roja, al igual que los elementos del Cuerpo de Bomberos, para encontrarse con un escenario dantesco, al haber cuerpos de personas por todos lados, pero principalmente entre los hierros retorcidos de los automotores participantes, las cuales de su parte frontal, y hasta casi la mitad, quedaron prácticamente destruidos, por la fuerza con que se estrellaran. ¡Ñàcas!

Asíestá ese nueva tragedia carretera, a la que no hay que buscarle, o investigarle mucho, en cuanto a las causas, por a todas luces ser producto de una evidente indolencia, a partir de que en apariencia no están haciendo una labor como deberían, o “al cien”, en materia de prevención para que ya no sucedan. ¿Qué no?

Exhiben bloqueos al Alcalde…Al que sì que lo estàn despidiendo con “mùsica de viento”, bloqueos y demàs, es al gris alcalde de esta Capital, Fermìn González Gaxiola, y para muestra està el que ahora fueran los secos habitantes de las invasiones Plutarco Elías Calles, Cajeme y Humberto Gutiérrez, quienes cerraron los bulevares Lázaro Cárdenas y Quiroga, porque desde 15 días que no les entregan agua. ¡Pàcatelas!

Y es que un día antes quienes hicieron lo mismo fueron los vecinos de los Viñedos, San Javier, Progresista, Unión de Colonos y Virreyes,al igual bloquear el bulevar Solidaridad para exigir un abasto regular de agua potable, porque nomás les abren la llave unas cuantas horas al día, por lo que a ese extremo está llegando ya la hartazón ciudadana, y no es para menos, por como no les están asegurando el másmínimo servicio. ¡Ups!

Más menosasíestá la constante falla de Gonzàlez Gaxiola y compañìa en ese sentido, y sin haber un aparente motivo, a no ser y que y les estè valiendo, por aquello de que estàn a dìas de dejar el cargo, y para evidencia està esa seguidilla de protestas, en aras de demandar algo que deberìa de ser de lo màs elemental, como es el que los doten de ese vital lìquido, pero ni eso ya estàn haciendo, como lo reflejan esos movimientos. ¡Glùp!

Casi por nada es que los moradores de esos asentamientos irregulares amenazaban con no moverse de esas transitadas vialidades que tenían tomada, hasta que no vieran pasar las pipas cargadas con agüita hacia sus viviendas, al denunciar que no tenían ni para bañarse, menos para las actividades más básicas, al quejarse de que antes les surtían una vez a la semana, pero ahora no les están cumpliendo. ¡Ni más ni menos!

Es por eso que los agraviados andaban como leones, y no precisamente por “el olor”, sino por lo bravos, para que les aseguren esa prestación, por en conjunto ser alrededor de mil familias las que están padeciendo esa problemática acuática, a partir de la dejadez que han exhibido don Fermín y sus operadores en ese ámbito, lo que ha agravado esa deficiencia, y es por lo que ya están saliendo a las calles para evidenciarlos. ¡Palos!

Que simulan con los bacheos…Quien todo hace indicar que “va morir engñado”, como dice la famosa frase, es el secretario del Ayuntamiento del vestir folcklòrico, Joaquín Rodríguez Vejar, al salir con que la actual temporada de lluvias no les ha dado tregua para poder reparar las calles, pero que el plan es el de continuar con el programa de bacheo hasta el último día, cuando en los hechos es todo lo contrario. ¡Vòitelas!

Pues de acuerdo a lo que ha trascendido de la misma Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), donde cobra José Eufemio Carrillo Atondo, según esto desde hace rato que suspendieron esos trabajos de tapado de baches, y para no ir muy lejos basta con observar las arterìas viales que están en los alrededores de esa dependencia, las cuales están llenas de hoyos y zanjas, a pesar de su cercanía. ¡Órale!

Aunque por si RodríguezVejar se negara a creerlo, es por lo que le recomiendan que se de una vuelta por la calle Dr. Noriega, esquina con Rayón, donde desde hace semanas existe un zanjón abierto de extremo a extremo, a pesar de que quienes viven en ese sector “ya tienen la boca chueca” de estarlo reportando, pero se ha sabido que los del departamento de bacheadas de la Cidue ya casi no están haciendo eso. ¡De ese tamaño!

Al ser un una postura de José Eufemio y sus bacheadores que contrasta con los dichos de Joaquín, al que es evidente que lo tienen mal informado, derivado de que en la saliente administración municipal ya todo mundo está pensando en irse, tan es así que dijera que en lo que corresponde a su área, ya el próximo lunes se reunirán con sus sucesores, como parte del programa de Entrega-Recepción que sigue en marcha. ¡Qué tal!

Si se parte de que por encima de lo que diga Rodríguez, sólo hay que ver lo “greñuda” que esta la ciudad, ante lo que se da por descontado que asíse la entregaránde destrozada al “Presimun” entrante, Antonio “Toño” Astiazarán, por tanto hoyanco que hay, como resultado del obvio fracaso que ha sido Carrillo Atondo, al aflorar que es de los que le pide permiso a un pie para mover otro. ¡Así de pachorrudo, por no decir más feo!

Presagia otra ola de contagios…Vaya que el que para nada es un buen sìntoma, es el pronòstico que estàn haciendo los especialistas en Inmunología y Alergología, quienes estiman que para mediados del presente septiembre pudiera haber un repunte de contagios de coronavirus, por el regreso a las clases presenciales, en el que la mayoría de infectados serían los menores de edad, o el estudiantado. ¡A ese grado!

En esos términos están los malos presagios que están haciendo, respecto a que las cosas se podrían “pìor” con esa epidemia, que de por síya rebasó los 100 mil contagiados, con casi 7 mil 300 “moridos” en Sonora, eso por los incorrectos protocolos sanitarios que de entrada aplicarán en las escuelas, o en lo que aprenden a instrumentarlos, a lo que se le suma que es muy difícil controlar a los niños. ¡De ese vuelo!

Porque en base a los cálculos que ya se están haciendo, si bien durante las dos primeras semanas de actividades escolares se mantendrán los casos bajos, sería a finales de octubre y principios de noviembre cuando pudiera surgir una cuarta ola de envirulados, misma que se mantendría hasta enero del 2022, en parte propiciada por clima invernal y las aglomeraciones festivas decembrinas, por lo de las posadas y pachangas.

De ahíel reiterado llamado que están haciendo a no confiarse, y por el contrario cuidar como nunca a los chamacos, como lo denota el que cada vez están resultando más contaminados por esa letal infección respiratoria, a partir de la aparición de la variante Delta, que es la que másles está “pegando”.¡Ouch!

Ya que al margen de lo manifestado por el subsecretario de Salud federal, Hugo Lòpez-Gatell, de que en las últimas semanas han ido a la baja los padecimientos, como lo confirmara la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero aclarado que el porcentaje de mortandad ha subidomás de un 8%, contra una reducción de los pacientes de un11.3%, por lo que así sigue estando la gravedad. ¿Cómo ven?

