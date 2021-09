¡Resulta un reciclado informe!

¡Resulta un reciclado informe!…Y salvo las frases coloquiales con las que siempre sale, en el que no hubo nada relevante, o digno de resaltarse, es en el reciclado Tercer Informe de gobierno que ayer rindiera en Palacio Nacional el “Prejidente”, Manuel López Obrador, y es que en realidad es el décimo que da, por los intermedios que ha ofrecido, más los resumes que a diario expone en las conferencias mañaneras. ¡Òrale!

Tan es así que para quien dude de lo anterior, es que exclamó: .-“¡Tengan para que aprendan!”, al enumerar los supuestos logros de su gobierno, en medio de aplausos de los miembros de su gabinete, que fueron los ùnicos que acudieron a esa rendiciòn de cuentas, que para algunos no estàn muy claras, y es que en esta ocasiòn no hubo invitados especiales, por aquello de la pandemia del Covid-19, a fin de evitar contagios.

Y es que al hacer una reseña de lo que ha hecho hasta ahora, en una exposiciòn que le llevò unos 55 minutos, y que iniciara a las 10:00 de la mañana, para hacer un corte de caja en la cuestión económica, de salud, seguridad, educación y contra la epidemia del coronavirus, entre otros temas, es que le dio por echar las campanas a vuelo, al decir que se han roto récords históricos en varios rubros. ¡De ese pelo!

Pues tipo metralleta hizo la aseveraciòn de que: “Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento en el índice de la Bolsa de Valores. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir”. ¡Asì la presunciòn!

Lo anterior al reiterar que la llamda cuarta transformación está en marcha”, y destacando que a dos años y nueve meses de su gestiòn ha cumplido 98 de sus 100 compromisos de campaña, pues segùn èl sólo le restan la descentralización del gobierno federal y la resolución del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando lo cierto es que hay saldos negativos en varias àreas, entre ellas la de seguridad, que es de las màs sentidas.

Pero a pesar de eso y de acuerdo a sus datos, asegura que en el Paìs hay paz y gobernbildad, cuando màs bien lo que ha privado es el “pas, pas, pas” entre los càrteles y las bandas del crimen organizado, por como se han disparado los homicidios; en tanto que en el ìndice econòmico se tendrà el crecimiento màs bajo desde los años 80, de acuerdo al informe de la Comisiòn Econòmica para Amèrica Latina y el Caribe (Cepal). ¡Zaz!

Sin embargo y por encima de los dichos y las echadas de Lòpez Obrador, estilan que esa es la otra realidad que enfrenta Mèxico, al margen de que recalcara el mismo cuento, tocante a que se ha seguido con el combate a la corrupciòn, y ponderando tambièn sus obras emblemáticas, como la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, con todo y lo cuestionadas que han sido, por lo costosas, e innecesarias. ¡Ñàcas!

Aunado a que esa informada se diera cuando también corriera el rumor de la supuesta nueva renuncia en su equipo más cercano, como sería la de Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, quien ya la habría entregado con carácter de irrevocable, con lo que sumarìa la baja once, del total de los 29 integrantes de primer nivel que ya le han “tirado la toalla”, y apenas a la mitad del camino. ¡Vòitelas!

“Llega con toda ella” diputado…Ahora sì que contraria a la postura conciliatoria del Gobernador Electo, Alfonso Durazo, el que llegò buscando pleito, es el ahora diputado y designdo presidente del Congreso del Estado, el morenista de Jacobo Mendoza, porque a unas cuantas horas de tomar protesta, ya dejó en claro cómo esta Legislatura estará de plano y en pleno entregada a “pedir cabezas”. ¡Pàcatelas!

Y para quien dude de lo anterior, es que sin medir las consecuencias, lo que es su primera declaración pública representó una grave agresión contra otro Poder del Estado, como es el Judicial, y dos organismos autónomos que están ahí precisamente para equilibrar las fuerzas públicas y políticas, como es el caso de la Fiscalía de Justicia, y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, contra los que de entrada ya “pintó la raya”.

Toda vez que resulta y resalta que el novel “disputado” les hizo un llamado a los titulares de dichos organismos, para que reflexionen sobre la conveniencia de continuar en sus cargos, como invitándolos a renunciar, pasando por alto que quienes presiden esas instancias no actúan bajo dependencia, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, luego de que fueran electos de manera legal, legítima y por un período constitucional.

Razón por la cual de la percepción que hay, de que lo que es Mendoza Ruiz, en vez de ayudarle a Durazo Montaño, más bien de inicio le está abriendo frentes de batalla, por suponerse que ante todo debe privilegiarse el diálogo, en vez de llegar “echando el caballo encima”, al darles un trato sin respeto ni cortesía alguna a quienes fiscalizan a los entes públicos, así como a los que procuran e imparten justicia. ¿Còmo ven?

Casi por nada es que digan, que si el caso fuera que se lo encargaron, lo que es Jacobo debería ver bien de quién viene “línea”, para caeren cuenta de que el pretender arribar con cajas destempladas, queriendo hacer valer su fuerza, no es la forma de alcanzar buenos acuerdos, y menos el cumplir con la encomienda.

De ahí que tal pareciera que no aprendieron la lección del Poder Legislativo anterior, cuando a la brava quisieron entrar sacando gente y cambiando chapas, y es que si con simples funcionarios de nivel directivo no pudieron de esa forma, imagínense ahora con poderes y organismos independientes, porque está bien que lleguen acelerados, pero todos saben que los cortés no quita, ni lo valiente, ni lo caliente. ¡Ni más ni menos!

“Agitan las aguas” al de Aguah…Quien vaya que sigue sin poder nivelar las aguas desde su llegada, es el titular de Agua de Hermosillo (Aguah), Daniel Sánchez González, y para prueba está que ayer se manifestaran un grupo de vecinos de varias colonias del Norponiente de la ciudad, quienes bloquearon los bulevares Solidaridad e Ignacio Salazarpara exigir un abasto regular del vital lìquido. ¡Tòmala!

A ese grado llegaron los habitantes de los complejos habitacionales de Los Viñedos, San Javier, Progresista, Unión de Colonos y Virreyes, como es a “tomar” esas transsitadas viaalidades para denunciar que sòlo les abren la llave tres horas diarias, al manejar que “se les va el agua” desde las 8:00 de la mañana, y regresa a las 5:00 de la madrugada del día siguiente, de ahì que de esa forma estén demandando un servicio continùo.

Ya que a decir delpresidente del comité de vecinos de San Javier, José Jesús Díaz Galaviz, segùn esto tienen meses prometièndoles resolverles esa problemàtica que enfrentan con esos aparentes tandeos disfrazados, pero hasta ahora no han pasado de las meras promesas, de que finalmemnte les aseguraràn un abastecinmiento constante, o sin los “cortes” diarios que les aplican, no obstante y los “calorones”. ¡De ese tamaño!

Si se analiza que lo que es Gonzàlez Sànchez y compañìa, ya ni el pretexto tienen de que hay sequìa, como para no cumplirles con una distribuciòn normal, porque desde hace rato que ha ha estado lloviendo, al punto de que la presa Abelardo L. Rodrìguez de esta Capital ya “agarró agua” en su embalse, de ahì que en apariencia no deberìa haber justificaciòn para que todavìa los estèn racionando de esa manera. ¡Palos!

Toma nota de escuelas Durazo…El que ya tomò nota de lo que se requiere para “poner al cien” las escuelas de nivel bàsico, y completar el regreso a las clases presenciales, es el Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, al revelar que mìnimo necesitaràn $300 millones para dejar funcionales las que faltan y puedan reabrir, luego de estar cerradas por màs de un año por la emergencia sanitaria. ¡Què tal!

Màs menos asì està el càlculo “a ojo de buen cubero” que està haciendo el virtual gobernante emanado de Morena, y quien iniciará funciones el pròximo lunes 13 de septiembre, al apuntillar que de 3 mil 72 centros escolares de preescolar, primaria y secundaria que hay, solamente alrededor del 35%, que es equivalen a unos mil 75, pudieron reanudar labores; con una asistencia estimada del 8.1% del alumnado. ¡Asì el dato!

Es por lo que Francisco Alfonso precisara con todas sus letras que: “Obviamente vamos a retomar la atención de las escuelas en el punto donde lo deje el actual Gobierno del Estado, pero cualquiera que sea la situación de las finanzas que recibamos, la reapertura o el trabajo para poner en condiciones adecuadas a los planteles será prioritario, así es que habremos de conseguir recursos de donde sea posible”. ¡Ese es el reto!

Luego entonces esa consigna ventilada por Durazo, pone en claro que desde ya està haciendo la tarea para que en esa materia se vuelva a lo que es la nueva normalida provocada por la ola pandèmica del Covid, despuès del reinicio a marchas forzadas que se tuviera el pasado lunes, luego del ordenamiento de la Secretarìa de Educaciòn Pùblica (SEP), lo que habla del porque serà un regreso gradual, o como se vaya pudiendo.

Derivado de que no sòlo se le estarà haciendo frente a ese letal virus con todos los protocolos de sanidad, sino a la par igualmente tendrà que atenderse lo refernte al estado de deterioro que presentan ese alto porcentaje de edificios educativos, como consecuencia del tiempo que estuvieron solos, y de los actos vandàlicos de lo que fueron blanco, de de ahì que el plan sea repararlos e irlos reintegrando. ¡Mìnimo!

