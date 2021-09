Sin medias

Otra vez arde Troya en el Norte

Otra vez arde Troya en el Norte…Donde volvió arder Troya, es en la insegura zona de Pitiquito y Altar, luego de que ayer volviera a tener lugar un enfrentamiento a balazos, granadazos y todo lo que se le parezca, pero ahora no entre integrantes del crimen organizado, sino con las fuerzas del orden, el cual dejó un saldo de cuatro delincuentes muertos y dos elementos de la Policía Estatal heridos. ¡De ese pelo!

Eso luego de que un grupo armado abriera fuego contra los miembros de las fuerzas del orden conformadas por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional (GN), en los momentos en que realizaban un patrullaje de vigilancia, lo que provocó que se desencadenara la tracatera, activándose el Código Rojo en esa intranquila región del Norte de Sonora, que ya tenía varios días con balaceras. ¡Vóitelas!

Y es que de nuevo la inseguridad se puso a tal grado de “cañona”, que incluso a la población le recomiendan tomar precauciones al circular por esas latitudes, a fin de no quedar en medio del fuego cruzado, y es que a partir de los videos que circularan por la redes sociales, sí que parecía un frente de guerra, por los tiroteos que se escuchaban, y la forma en que ardía en llamas una patrulla de la PESP, así como otras rafagueadas. ¡Zaz!

A ese grado es que cundió “el cúnico”, o pánico, y más porque se intensificaron los operativos contra esos grupos delincuenciales que se encontraba en ese territorio, después de horas de intercambiar balas, de ahí que hasta cancelaran las corridas de autobuses de pasajeros en esos destinos, porque llegó el momento en que dichos hampones recurrieron a bloqueos, por lo que tuvo que desviarse al tráfico para no exponerlos. ¡Ups!

En lo que es una enésima batalla entre buenos y malosque viene a confirmar, que los varios carteles que hay ya sentaron sus reales por esos terrenos, al punto de incurrir en la osadía de ponerse al tu por tu con quienes en teoría representan a la Ley, lo que exhibe que a ese extremo han llegado, porque si ya no se detienen ni ante las “autoridades”, mucho menos lo van hacer contra los simples mortales que son los ciudadanos.

Si se toma en cuenta que no es la primera vez que tienen lugar esos choques armados en esos linderos de Caborca, incluso llegando hasta Magdalena, e Ímuris, pero generalmente han sido entre ellos, en aras de disputarse las plazas, pero ahora ya elevaron la mira contra los agentes estatales y militares, por como los “tomaran de tiro al blanco”, pero sacando la “pìor” parte, al morir un cuarteto de ellos. ¡De ese vuelo!

Más menos así estuvo esa refriega de la que todavía estaban por conocerse los resultados finales, y en la que de nuevo se la rifaron los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la que es titular David Anaya; porque lo que son los de la GN que coordina en la Entidad, Benedicto Santamaría, siguen dando abrazos en lugar de balazos, como ayer se exhibiera en un video, al dejar ir a unos sicarios armados.

Hubo sorpresas en los destapes…Y contrario a lo que se esperaba, en el que sì que hubo sorpresas,es en el destape del Gabinete Estatal que en pleno “San Lunes”anuciara desde su casa el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, por aquello de que convalece de Covid-19, luego de que a media mañana se sacar de la manga algunos nombres que no se tenían en el radar, para ocupar lo que son los principales cargos. ¡Palos!

Asìes como finalmente terminó por despejar las dudas que habia, respecto a quienes lo acompañarán en su gobierno, una vez que rinda protesta el próximo 13 del presente septiembre, luego de a través de una rueda de prensa virtual soltara prenda y confirmara aquello de que ¡la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida!, por algunas designaciones con las que a todo mundo “agarró fuera de base”. ¡Ni más ni menos!

Empezando porque se está colocando a un Álvaro Bracamontes Sierra en la Secretaria de Gobierno, cuando es un académico que tiene fama de ser “muy cuadrado”, porque ya se lo imaginan lidiando con los “grillos”; y por el estilo sorprendió la nominación para la Sedesonde la diputada federal, Wendy Briceño Zuloaga, cuando ahíse avizoraba a la Lola del Río, a quien ahora candidatean para la Secretaría de Seguridad. ¿Será!

Igualllamó la atención que a la también legisladora “Federica”, Lorenia Valles Sampedro, se le ubicara en el DIF-Sonora, cuando consideran que su perfil da pa`más, o mínimo para permanecer en esa curul, pero “pos” ahora sí que así terminaron de “acomodar las calabazas” en ese equipo más cercano de Durazo Montaño, que está conformado por la mitad de mujeres, y la otra “micha” de jóvenes. ¿Cómo ven?

Porque ya del resto de los destapados encajan en las funciones que desempeñaban en la fase de transición, como un Omar del Valle Colosio en la Secretaría de Hacienda; Rodolfo Castro Valdez como Jefe de la Oficina del Ejecutivo; Guillermo Noriega Esparza en la Secretaría de la Contraloría; Célida López Cárdenas en la Secretaría de Turismo; José Luis Alomía en Salud, y Olga Armida Grijalva en la Secretaría del Trabajo.

Completan ese primer cuadro del line-up duracista Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, quien cobrará en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur); al igual que Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza en la Sagarhpa, porque el resto de los nombramientos terminarán de desgranarse durante la semana, al quedar pendientes las secretarìas de Educación y Cultura, Economìa, Seguridad, la Particular y Tècnica. ¡Òrale!

“Dejan suelto” el Ayuntamiento…Como a buen entendedor pocas palabras, donde todo hace indicar que ya estàn dejando hacer y deshacer, es en el Ayuntamiento saliente de Hermosillo, que es presidido por el pintado “Presimun” interino, Fermín González Gaxiola, por solo así explicarse que a 5 empleados municipales los hayan sorprendido haciendo mal uso de la maquinaria del Municipio en un predio privado.

Toda vez que asíestá ese abuso de confianza que tuviera lugar en un terreno del poblado Miguel Alemán, en el que fueron “agarradoscon las manos en las máquinas” de la Comuna 7 personas, entre ellas la mencionada quinteta de trabajadores sindicalizados y de confianza, pertenecientes a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, a cargo de Gino Saracco Morales, por lo que de esa forma está“el gol que le metieron”. ¡Glùp!

Pues a querer y no, pero esa deslealtad mostrada por los burócratas en mención, que vaya que cae en la corrupción, y de los que todavía “de pilón” ocultaron sus identidades, es un reflejo de que ya no hay ningún control al interior de esas dependencias, y en especial en la que a todas luces ha sido rebasado Gino Roberto, después de que a la par desde rato que no están cumpliendo con su más mínima funcionalidad. ¡Pécatelas!

Es por eso que suene a pura falsedad el que digan que sancionarán enérgicamente a los responsables, al dizque proceder legalmente contra ellos para ponerlos a disposición de las instancias competentes por incurrir en un delito,aunque en el ínter aseguran que los suspenderán sin goce de sueldo, aun ycuando ese tipo actos ilícitos son motivo de baja, ante lo que se intuye que no deberían de pensarla mucho para despedirlos. ¡Ajà!

De esa manera es que le vieran la cara a Saracco Morales y González Gaxiola, y todo por ya en la recta final dejar las cosas muy sueltas, ante lo que habría que ver con qué excusa sale el cabecilla del sindicato, Salvador DíazOlguìn, quien nomás falta y que todavía quiera defenderlos, por a lo mejor ser una mala práctica muy recurrente, sumado a que igual sabe de quien es el terrenito al que le hicieron “el trabajito”. ¡Tómala!

Abundan animales callejeros…El que sí que es un revelador dato, es el proporcionado en el Día Internacional del Animal sin Hogar por la Fundación Pata de Perro, presidida por Carolina Araiza Sánchez, de que por cada cuatro habitantes en Hermosillo, según esto hay un animalito en situación de calle, o callejero, entre perros y gatos, que con base en esa alarmante cifra, se calcula que “bajita la mano” habría unos 170 mil.

De ahì que Carolina y compañía aprovecharan esa fecha, que se conmemorara el pasado 17 de agosto, para hacer conciencia en torno a la atención que requiere ese “caón animalero” sin dueño, como dice el famoso anuncio de la TV, por el riesgo que representa tanto para ellos, como para la ciudadanía en general, por las problemáticas que provocan en todos los sentidos, empezando por el peligro de agredir a las personas.

Con todo y que la estadística ventilada por Araiza Sánchez no tiene el carácter de oficial, por solamente ser una estimación, toda vez que lo que es al titular del Centro de Atención Canina y Felina del Ayuntamiento hermosillense, Jorge Zepeda Redondo, “le pasó de noche” tal conmemoración, aun y cuando era al que le correspondía haber ubicado sobre esa realidad, como es la de ese perrerío y gaterío sin propietarios. ¡Mínimo!

Derivado porque de entrada ese es un problemón generado porque áreas como la presidida por Zepeda Redondo no han implementado métodos de control para controlar la proliferación de esas especies, cuando menos impulsando campañas de esterilización, de ahí por qué en ciertas colonias, y no precisamente muy marginadas, ya se ven unas auténticas jaurías generando toda clase de daños, y además inseguridad. ¡Qué tal!

Pero eso y más se puede esperar, cuando ya existe el antecedente de que Jorge y sus tachados de ineptos operadores, ni siquiera atienden las quejas ciudadanas, porque cuando le llaman “a la perrera” casi nunca va.

