Se va Julio Urías sin decisión

La hazaña de conseguir los 20 triunfos con los Dodgers de Los Ángeles, en la actual temporada de las Grandes Ligas, parece imposible para el mexicano Julio Urías.

Anoche, en su salida ante los Rockies de Colorado, el culichi se fue sin decisión luego de trabajar seis entradas completas en las que permitió siete hits, cuatro carreras, no regaló pasaporte, recetó cinco chocolates y dejó el juego empatados 4-4.

Si bien la victoria número 19 tendrá que esperar unos días más, el culichi volvió a mostrar su poder con el bate al pegar un hit productor en la parte alta de la quinta entrada que acercó a la novena californiana en la pizarra.

Los Playoffs están a la vuelta de la esquina, y todo parece indicar que en este 2021 Urías no podrá empatar a Teodoro Higuera, quien alcanzó la cifra de 20 victorias en 1986 y tampoco unirse al selecto grupo de los 21 triunfos de Fernando Valenzuela (1986) y Esteban Loaiza (2003).

Nueves capítulos no fueron suficientes para acabar con el empate entre los Rockies y Dodgers. En el décimo inning los californianos se hicieron del juego con un batazo de Albert Pujols que mandó a la registradora a Gavin Lux.

Charlie Blackmon y C.J. Cron pusieron produjeron un par de carreras en el segundo episodio para poner en ventaja a Rockies.

Los comandados por el mánager Dave Roberts emparejaron la pizarra con remolcadas de Mookie Betts y de Urías. Will Smith y Max Muncy le dieron la vuelta, pero nuevamente Colorado respondió con doble de Elias Díaz y de Cron.

Julio busca aún meterse en el top 3 de líderes mexicanos con más victorias en las Grandes Ligas.

Fernando Valenzuela, en la campaña de 1982, obtuvo 19 victorias, por lo que es el objetivo de Urías en su próxima salida: empatar ese registro de El ‘Toro de Etchohuaquila’ de aquella campaña.

Los líderes aztecas en triunfos son precisamente Valenzuela con 21, que lo logró en 1986, y Esteban Loaiza con Chicago White Sox en 2003.