Se requiere millones de pesos para pavimento

En actual administración se invirtieron recursos propios y federales para atender el grave problema de pavimentación y rehabilitación de vialidades en Hermosillo, pero se requiere de una inversión millonaria para resolver esta problemática, declaró Fermín González Gaxiola.

El alcalde de Hermosillo, señaló que la aparición de más calles deterioradas por los baches y socavones, se debe a las lluvias que se han presentado en las últimas semanas, y que aunado a la situación de la pandemia, los recursos que se han aplicado no son suficientes para resolver estos problemas.

Recordó que de la bolsa de 575 millones de pesos que destinó la federación para la capital del Estado, solo 175 millones se destinaron para el mejoramiento de vialidades en mal estado, y el resto, para acciones de equipamiento y apoyo a la vivienda, que serían ejecutados a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu).

“No fueron 500 millones de pesos para bacheo, están divididos en obras, Sedatu ordenó y financió; de esos tomamos nosotros 173 millones para bacheo y pavimentación. Hicimos un conjunto de 31 obras específicas de pavimentación y bacheo en general, pero no hay dinero que alcance, según las cuentas que tenemos nosotros estaríamos hablando de casi seis mil millones de pesos para resolver el problema no solo de bacheo porque tendríamos que repavimentar la ciudad sino también hay muchas calles que aún no están pavimentadas”, apuntó.

González Gaxiola mencionó que esto implica también introducir los servicios de agua, drenaje, banquetas, y demás, lo cual sería posible con una inversión millonaria.