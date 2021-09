Se pone Trevi a disposición de las autoridades

Durante una transmisión para celebrar 17 años de haber recuperado su libertad tras cuatro años y ocho meses presa, la cantante habló de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la FGR

Gloria Trevi se puso a disposición de las autoridades para enfrentar la denuncia que pesa en su contra y de su esposo, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero.

Durante una transmisión, vía Instagram, para celebrar 17 años de haber recuperado su libertad tras cuatro años y ocho meses presa por rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor, la cantante habló de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

«Muchísimas gracias por todas sus palabras de apoyo. Sé que ayer (lunes) salió una nota y que muchísima gente está súper preocupada. Subí un TikTok porque en estos momentos en los que la gente de repente anda triste por tantas situaciones, es importante que me vean bien, con ánimo, fuerte, y transmitirles eso para que también se sientan igual», señaló Trevi.

«Cualquier cosa que las autoridades quieran y necesiten de mí para que yo ayude y aporte para cualquier investigación que quieran hacer, cuentan conmigo, con mis abogados, mis contadores y con toda la gente que se dedica a esto, como debe ser».

La cantante y su esposo son investigados por un caso de lavado de dinero en el que se detectaron depósitos por casi mil 700 millones de pesos y más de 500 mil dólares de origen presumiblemente ilícito.

«Yo, cuando pasa cualquier cosa, siempre digo ‘tengo que levantar esta carita porque hay mucha gente que me ve con cariño y me quiere ver bien'».

El 21 de septiembre del 2004 un juez le dictó a la regia una sentencia absolutoria de los cargos mencionados, cometidos en perjuicio de quien fuera su corista.

«El día de hoy estamos celebrando 17 años de que recobré mi libertad para volver a empezar, no de menos cero, sino de menos de un millón. Gracias por tanto cariño, por apoyarme cuando pasan situaciones, como por estar celebrando conmigo este día.

«Tengo que celebrar ahorita con la familia, mi mamá y mis hermanos. Para ellos es un día súper importante. Mi familia pasó por muchas cosas por esa época, al igual que ustedes, que resistieron impresionantemente», agregó.