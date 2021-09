Se imponen juveniles para la Final del US Open En la edición 2021

La británica Emma Raducanu, de 18 años de edad, y la canadiense Leylah Fernandez, de 19 años recién cumplidos, disputarán la corona del último Grand Slam del año

El talento de dos jóvenes tenistas inyectará frescura en la Final del US Open 2021. La británica Emma Raducanu, de 18 años de edad, y la canadiense Leylah Fernandez, de 19 años recién cumplidos, disputarán la corona del último Grand Slam del año.

Raducanu venció 6-1 y 6-4 a la griega Maria Sakkari y se convirtió en la primera jugadora proveniente de la qualy en alcanzar la Final del US Open, y en la primera británica en llegar a una Final de Grand Slam desde 1977 con Virginia Wade.

«No lo puedo creer tres semanas después estoy en la Final», dijo la británica.

Fernandez tuvo un partido más complicado, pero finalmente ganó por 7-6 (3), 4-6 y 6-4 a Aryna Sabalenka.

El aplomo de la canadiense, al parecer, es tan ilimitado como su potencial. Y ninguna rival, le plantea un problema insuperable.

«Son años y años y años de arduo trabajo, lágrimas y sangre, todo, sacrificios en la cancha, fuera de la cancha», dijo Fernández en la cancha después de su victoria.

«Solo quería estar en la Final. Realmente lo quería. Luché por cada punto. Aryna luchó por lo mismo. No sé cómo llegué a ese último punto, pero me alegro de haberlo hecho «.