Se deslinda Ninel Conde de la fuga de Larry Ramos

Tras haberse dado a la fuga Larry Ramos Mendoza el miércoles en Miami, luego de quitarse el grillete electrónico que usaba, por lo que es buscado por el FBI, el representante legal de Ninel Conde asegura que la cantante no está sujeta a ninguna investigación por lo ocurrido.

La intérprete de «El Bombón Asesino» se encuentra en proceso de asimilación de los hechos cometidos por quien hasta el momento es considerado como su pareja, por lo que su abogado pide respeto al momento que vive, esto a través de un comunicado.

«Por medio de la presente se hace de su conocimiento que la Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades; en éste momento tan sólo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes», informó la carta enviada por Pease & Associates, de Estados Unidos.

Larry huyó del departamento en Brickell Key, donde se encontraba bajo arresto domiciliario.

El abogado de Ninel indica en la carta que por los hechos ocurridos, la cantante pasa por una situación emocional complicada.

«Les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos».

De esta forma, Ninel quiere dejar en claro, al menos públicamente, que ella no participó en su fuga como se manejó en rumores.

Larry Ramos es acusado de cometer un fraude millonario a más de 200 personas, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán y su ex equipo de representantes, que supera los 20 millones de dólares.