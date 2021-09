Se compromete Paulina Peña con Fernando Tena

Diversos medios afirman que se conocieron en una fiesta con temática de Halloween en 2014, pero que no formalizaron su noviazgo sino hasta un año después

Paulina Peña, hija del ex Presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió con su pareja, Fernando Tena, y lo anunció este miércoles en redes sociales.

«Sí un millón de veces y para siempre. Te amo», escribió la joven junto a una serie de imágenes que muestran la forma en la que su novio le pidió matrimonio en un parque con una gran ciudad de fondo.

En marzo de este año, Paulina festejó que ha sostenido una relación con Fernando desde hace más de seis años, y hace un tiempo ella había confirmado a sus seguidores en redes, a través de una sesión de preguntas y respuestas, que sí deseaba casarse con él.

«Claro que quiero casarme, es algo que me da muchísima ilusión. Y bueno, yo quiero cuatro (hijos), pero Fer dice que con tres son suficientes», indicó.

Diversas celebridades, entre ellas Tania Ruiz, novia del padre de Paulina, felicitaron a la pareja por su próxima unión en el altar.

«¡¡¡Los amo!!! ¡¡Hermosa pareja!! Que siempre sean muy felices y que sigan con ese gran amor, respeto y confianza. La más feliz por ustedes. ¡¡¡Ya saben que los adoro!!!», escribió la modelo.

Diversos medios afirman que Paulina y Fernando se conocieron en una fiesta con temática de Halloween en 2014, pero que no formalizaron su noviazgo sino hasta un año después.