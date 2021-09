Se amparan 14 menores para vacunarse contra Covid en el estado de Sonora

Autoridades de Salud determinarán la vialidad de aplicar el biológico ya que es un riesgo aplicar una dosis para adultos a un niño

En Sonora se han tramitado entre 12 y 14 amparos para aplicar la vacuna contra el Covid-19 a menores de 18 años, aunque la Organización Mundial de la Salud no ha emitido un pronunciamiento sobre la vialidad del biológico en menores, manifestó Jorge Taddei Bringas.

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, señaló que es un derecho de la gente el tramitar un amparo para aplicarse la vacuna como se ha hecho en otros estados, sin embargo, compete a las autoridades de Salud Federal y Estatal valorar la situación, por el riesgo que conlleva el aplicar una dosis para adulto a un niño.

“Nosotros como Bienestar no tenemos competencia en ese asunto, es un asunto de que valoren los médicos si se puede aplicar o no, porque es riesgoso aplicarse una dosis de adulto a un niño, entonces es una valoración que hacen los médicos y la responsabilidad cae ahí, nosotros solamente nos encargamos de organizar la jornada, pero no tenemos nada que ver con la cuestión médica, esto es un asunto del sector salud”, dijo.

Taddei Bringas mencionó que a la fecha se han tramitado entre 12 y 14 amparos en el Estado, pero las autoridades de salud no han emitido un decreto autorizando la aplicación del biológico en menores de edad, por ser muy riesgoso.

“Ya vimos como a medida que iban bajando las edades, había más desmayos, mas repercusiones, pero se vale porque es un derecho de la gente, se están atendiendo, pero nosotros como Bienestar no tener competencia en ello porque es un asunto de salud, es decir, hay un riesgo, hay que valorar al muchacho medicamente, y bueno, se acata, es un amparo”, finalizó.