Rumoran embarazo de los príncipes británicos

Según un semanario de Reino Unido la duquesa de Cambridge tendría tres meses de gestación, aunque el Palacio de Buckingham no ha emitido comunicado al respecto

La familia real británica podría estar esperando a un nuevo integrante, luego de que diversos medios rumoran sobre el cuarto embarazo de Kate Middleton y el Príncipe Guillermo.

Según In TouchWeekly Kate Middleton está embarazada, esperando su cuarto hijo, con 39 años y tres meses de gestación, aunque no hay una confirmación oficial por parte del Palacio de Buckingham.

Algunos especialistas se han dado a la tarea de revisar que en sus últimas apariciones la pareja de duques de Cambridge se han mostrado más cariñosos de lo que el protocolo los deja expresar.

«Los royals no suelen hacer demostraciones de afecto frente a las cámaras debido al protocolo. Sin embargo, esta vez estaban especialmente risueños, ella colocaba su brazo en la espalda de él y su lenguaje corporal indicaba claramente que estaban felices», describieron para la revista.

Pero la imagen que avivó las sospechas fue captada en el partido de tenis de Wimbledon, donde Kate lució con una mano sobre su «incipiente panza».

Según las publicaciones, William está expectante por la llegada del nuevo integrante, aunque se sorprendió con la noticia. A su vez, ya se lo habían contado a sus hijos, George de ocho años, Charlotte de seis y Louis de dos.

Y van más allá al asegurar que la noticia ya es del conocimiento de la Reina Isabel, Meghan Markle y el Príncipe Enrique.

Por otra parte, US Weekly asegura que los Duques de Cambrigde siempre habían planeado tener cuatro hijos. Pusieron esa idea en pausa a partir de la llegada de la pandemia.