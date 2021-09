Rinde protesta Toño Astiazarán como alcalde

En sesión solemne de Cabildo, Antonio Astiazaran Gutiérrez, rindió protesta como presidente municipal de Hermosillo para el periodo 2021-2024.

En presencia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, representantes del Ayuntamiento saliente y entrante, autoridades estatales e invitados especiales, el presidente municipal destacó “a partir de este momento, empezamos a reparar Hermosillo y estamos aquí para cumplir y dar buenos resultados”.

“Tengan la seguridad que sin importar el origen partidista, sabremos hacer un solo equipo en beneficio de todos y cada uno de los hermosillenses. Ese espíritu de bien común y beneficio colectivo es el que moverá mi conciencia y actuar; el momento de la discordia y antagonismo político debe quedar atrás y todos debemos estar a la altura de esta exigencia ciudadana. Llegó el momento de hablar menos y hacer más”, puntualizó.

Subrayó que pondrán al ciudadano en el centro de la política pública, y cómo muestra de ello habilitará la plataforma de internet http://propuesta.hermosillo.gob.mx para que cada ciudadano tenga un medio directo para compartir sus propuestas, ideas proyectos, para mejorar a Hermosillo y de dónde saldrá el Plan Municipal de Desarrollo.

Para en enfrentar los retos por venir, señaló que harán gala de su creatividad, ingenio y resiliencia para retomar el rumbo del desarrollo, porque la realidad es que el Hermosillo que reciben como muchos otros municipios de Sonora, está en una situación financiera caótica, ya sea por malas decisiones, malos proyectos, manejos, poca transparencia en el servicio público o la corrupción.

¡Al pasado ni perdón ni olvidó, pero tampoco haremos de esto un pretexto para no dar resultados!, aseveró.

Es por eso que en breve dará a conocer un plan de fortaleciendo financiero que incluye objetivos, compromisos claros para atender la problemática financiera de manera ordenada, con el fortaleciendo de los ingresos propios, recorte de gasto corriente, austeridad y mejora de esquemas de transparencia, redireccionando los recursos a tres prioridades: seguridad, agua e infraestructura.

Entre las primeras acciones que realizará, será un programa emergente para rehabilitar calles, parques y espacios públicos, estrategias para mejorar el sistema de agua y en materia de seguridad, un programa para la instalación doméstica de paneles solares, reforestación, reciclaje, accesibilidad de los trámites municipales, mejora regulatoria, y parques dignos, con actividades culturales y deportivas.

“La participación de todos los fundamental para darle rumbo a Hermosillo y definir cómo va hacer está ciudad a la que todos queremos aspirar y vivir. Haremos del gobierno municipal un gobierno innovador, transparente y cercano a la gente. No seré un presidente municipal de escritorio, no sé me da, ni debería hacerlo tampoco, voy a estar en las calles haciendo visitas, escuchando y trabajando con los ciudadanos en la solución a nuestro problemas”, enfatizó.