Rinde protesta directora de Alumbrado Público

Carla Neudert Córdova afirma que desarrollará uno de los principales programas de su administración sobre eficiencia energética

El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, tomó protesta a Carla Neudert Córdova como directora de Alumbrado Público, junto a los integrantes de la Junta de Gobierno 2021- 2024 de la paramunicipal.

“Queremos operar uno de los programas medulares que vamos a impulsar como administración municipal, que tiene que ver con la eficiencia energética y la generación de energía renovable”, expresó.

Astiazarán Gutiérrez comentó que trabajarán en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la instalación de paneles solares en viviendas y negocios para lograr que la gente pague menos por la luz, entre otros beneficios.

Por su parte, Neudert Córdova explicó que se trabaja en la conformación de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático para dar dicho enfoque, sin dejar de lado la función primordial, que es operar el Alumbrado Público.

“En ningún momento vamos a descuidar o quitarle prioridad al alumbrado, va a ser nuestro principal objetivo, lograr una eficiencia superior al 95 por ciento, dar atención a la gente en menos de 48 horas y dar mantenimiento a las unidades”, manifestó.

Precisó que expandirán sus labores más allá del alumbrado público al entrar a los edificios públicos, al Organismo Operador de Agua y a otros, para ayudarlos a ser más eficientes en el consumo de su energía y bajar su facturación para que los recursos se vayan a más programas sociales y de infraestructura.

Traemos objetivos ambiciosos de bajar el primer año por lo menos el 10 por ciento de la facturación total que traemos los organismos de agua y los edificios públicos, dijo, que son aproximadamente 40 millones de pesos.

A pocas horas de rendir protesta, la directora de Alumbrado Público, junto con el regidor presidente de la comisión de Servicios Públicos, René García, recorrió seis sectores de la ciudad para verificar algunos reportes de fallas en el servicio, que al momento trae una eficiencia de 84 por ciento.

Mencionó que la colonia Villa Verde no tiene alumbrado en su totalidad, debido a que la constructora no la ha entregado al Municipio, por lo cual legalmente no se le puede invertir ni realizar acciones en el lugar y que así existen otras colonias, pero aseguró que buscarán la solución, ya que, dijo, los ciudadanos no tienen la culpa.

Los integrantes de la Junta de Gobierno de Alumbrado Público de la administración 2021-2024 son, además del presidente municipal, los vocales Flor Ayala Robles Linares, tesorera municipal; José Carrillo Atondo, director de IMPLAN; Manuel Emilio Hoyos Díaz, comisario general de Seguridad Pública Municipal; y José Ramón Miranda Véjar, presidente del Consejo Consultivo de Alumbrado Público.