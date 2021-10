Revela Gloria Estefan abuso sexual a la edad de nueve años

La superestrella cubana-estadounidense habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que éste tuvo sobre ella

Gloria Estefan reveló que, cuando tenía nueve años, fue abusada sexualmente por alguien en quien su madre confiaba.

La superestrella cubana-estadounidense habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que éste tuvo sobre ella en un episodio del programa de Facebook Watch Red Table Talk: The Estefans transmitido este jueves bajo el título «Betrayed by Trusted Adults».

«Él era familia, pero no familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que yo era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí», dijo la cantante.

Estefan, quien nació en Cuba y se mudó a Miami con su familia cuando era pequeña, habló al comienzo del programa, antes de presentar como invitada a la primera latina que protagonizó el reality The Bachelorette, Clare Crawley, para que hablara sobre su propia experiencia de abuso de menores a manos de un sacerdote.

Sentada en la mesa roja con sus coanfitrionas, su hija Emily Estefan y su sobrina Lili Estefan, la cantante comenzó diciendo que «el 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores, y lo sé porque yo fui una de ellas».

La intérprete de «Mi Tierra» evitó mencionar el nombre de su abusador, pero describió cómo trató de detenerlo. Reveló que el abuso comenzó poquito a poco antes de avanzar rápidamente, además sabía que estaba en una situación peligrosa cuando se enfrentó a ese hombre y que a pesar de ello empezó a inventar excusas para no ir a clases de música.

«Le dije: ‘Esto no puede suceder, no puedes hacer esto’. Él dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le dices»’, contó.

«Sabía que era una locura, porque en ningún momento pensé que era por mi culpa que esto estaba pasando. Sabía que el hombre estaba loco y por eso pensé que realmente podría lastimar a mi madre».

Recordó que casi hizo público el abuso a mediados de los 80, cuando su éxito «Conga» con el grupo Miami Sound Machine estaba en la cima de las listas de popularidad de Billboard y su acosador tuvo la audacia de escribir una carta a un periódico criticando su música.

«En ese momento estaba tan enojada, que estaba a punto de destapar la olla», dijo. «Luego pensé: `¡Todo mi éxito se tornará en un tema sobre él!».

Tanto Crawley como Estefan mencionaron durante el programa que no les gusta que las llamen víctimas. Crawley se refirió a sí misma como una sobreviviente.