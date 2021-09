Rescata Nápoles empate ante Leicester

El mexicano Hirving «El Chucky» Lozano fue titular pero salió al minuto 64, en el cotejo disputado en el King Power Stadium

Con un gol al 87′ de Víctor Osimhen, el Nápoli rescató hoy el empate a 2 tantos ante el Leicester City, en su debut en la edición 2021-22 de la Europa League. El mexicano Hirving Lozano fue titular pero salió al minuto 64, en el cotejo disputado en el King Power Stadium.

«El Chucky» poco pudo hacer, pues casi no tuvo balones para desplegar su futbol por la banda derecha.

El nigeriano Osimhen se levantó para meter tremendo cabezazo, en el segundo de sus tantos del cotejo, pues ya había acercado al club ita

liano con un gol al 69′.

El Leicester City desperdició una ventaja de 2 tantos y que fue muy superior durante casi una hora de juego.

Los Foxes abrieron el marcador al 9′, con tanto de Ayoze Pérez, quien remató de volea a segundo poste.

El local amplió ventaja al 64′, por conducto de Harvey Barnes.

Apenas cinco minutos después de que Daka ya había anotado pero el gol no subió por un fuera de lugar, tras revisar la jugada en el VAR.

Osimhen acercó a los suyos luego de una serie de rebotes en el área y tras bombear el esférico por encima del arquero Kasper Schmeichel.

El Nápoli todavía intentó el tercero pero ya no tuvo opciones frente al arco y cerró con uno más, luego que al 93′ se fue expulsado Wilfred Ndidi por doble amarilla tras cortar un avance.

El Napoli sufrió pero sacó un punto de Inglaterra.