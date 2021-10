Regresa Raúl Jiménez a la selección de futbol

México enfrenta a Canadá el 7 de octubre, a Honduras el 10 y a El Salvador el 13; los dos primeros partidos en el Estadio Azteca y el tercero en Cuscatlán

Casi 11 meses después, Raúl Jiménez jugaría nuevamente para la Selección Mexicana.

A la espera de que el Wolverhampton lo ceda para la Fecha FIFA, el delantero es uno de los 28 convocados por Gerardo Martino para los partidos de Eliminatoria Mundialista, en la continuación del Octagonal clasificatorio a Qatar 2022.

México enfrenta a Canadá el 7 de octubre, a Honduras el 10 y a El Salvador el 13; los dos primeros partidos en el Estadio Azteca y el tercero en Cuscatlán.

Raúl no juega con el Tri desde el 14 de noviembre de 2020, en el triunfo contra Corea del Sur, por marcador de 3-2, partido en el que también anotó.

Dos semanas después, sufrió la fractura de cráneo por la que estuvo en peligro su vida.

El delantero también figuró en la convocatoria anterior, pero como un mero formalismo toda vez que el Wolverhampton se rehusó a cederlo, con el aval de la Premier League y debido a la férrea política sanitaria del Reino Unido, en materia de prevención de Covid-19. Ahora parece que la historia podría ser distinta, pese a que México continúa en la lista roja.

«Raúl ha jugado con mucho amor propio, no solo para dejar atrás la operación que tuvo, también para ayudar a su equipo que no inició bien. Nos dio mucha felicidad ver el buen gol que hizo», comentó el técnico Gerardo Martino.

Raúl es uno de los convocados, junto a otros elementos del futbol europeo como Héctor Herrera, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Corona, Andrés Guardado, Néstor Araujo e Hirving Lozano.

Una vez más, Martino podría probar al tridente tanto tiempo soñado, con Jiménez, Corona y Lozano, quien también regresa al Tri luego del fuerte impacto en el debut en Copa Oro y que lo obligó a abandonar el torneo.

La Selección Mexicana se concentra este domingo en el Centro de Alto Rendimiento.