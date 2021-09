Regresa Lori Loughlin a la televisión tras pisar la cárcel

La estrella repetirá su personaje de Abigail Stanton en la saga «When Calls the Heart»

Luego de completar su sentencia en la cárcel por su participación en el escándalo de admisiones universitarias en Estados Unidos, la actriz Lori Loughlin, de 57 años, ya firmó su regreso a la televisión.

La estrella repetirá su personaje de Abigail Stanton en la saga «When Calls the Heart», en específico en la segunda temporada de su serie derivada, When Hope Calls, según confirmó la revista People.

Lori será la estrella invitada en el estreno doble titulado «When Hope Calls: A Country Christmas», que se estrenará el próximo 18 de diciembre en GAC Family (anteriormente, Great American Country).

La ex integrante de la serie Full House protagonizó las primeras seis temporadas de When Calls the Heart, de Hallmark Channel. Pero después de su arresto en 2019, quedó descartada de la producción.

En ese momento, Hallmark dijo en un comunicado que «ya no estaban trabajando con Lori Loughlin y habían detenido el desarrollo de todas las producciones que se transmiten en los canales de Crown Media Family Network que la involucran, incluida Garage Sale Mysteries, una producción independiente de terceros».

Los vínculos de Loughlin con el escándalo también le impidieron ser parte de futuros episodios de Fuller House. Originalmente apareció en las primeras cuatro temporadas del spin-off de Netflix, pero su situación legal hizo que no apareciera en la quinta y última temporada.

Loughlin y su esposo, Mossimo Giannulli, de 58 años, fueron arrestados en marzo de 2019 por su participación en el escándalo de admisiones a la universidad organizado por Rick Singer.

La pareja se declaró culpable en mayo de 2020 de pagar 500 mil dólares para designar falsamente a sus hijas Olivia Jade Giannulli, de 21 años, e Isabella Rose Giannulli, de 22, como reclutas para el equipo de la Universidad del Sur de California, a pesar de que ninguna de las dos participó en actividades deportivas.

Loughlin recibió dos meses de cárcel, una multa de 150 mil dólares y 150 horas de servicio comunitario, mientras que Giannulli, de 58 años, fue sentenciado a cinco meses de cárcel, una multa de 250 mil dólares y 250 horas de servicio comunitario.

Loughlin comenzó su sentencia de prisión en octubre y cumplió casi dos meses antes de ser liberada de la instalación correccional federal en Dublin, California, en diciembre.