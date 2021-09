Reconoce Guardado fracasos de la Selección

Andrés Guardado reconoció que el verano para la Selección Nacional fue un fracaso al no ganar la Nations League ni la Copa Oro.

Por ello, el Tri debe ser favorito para obtener un boleto al Mundial de Qatar 2022 en el Octagonal de la Concacaf.

«Nunca ha sido sencillo, a veces desde afuera se da un mensaje a la gente como si fuera sencillo jugar la Concacaf y no lo es, una eliminatoria menos, para esto no quiero quitarle la obligación a México de que tenemos que ser favoritos y de calificar sí o sí», dijo Guardado para TUDN.

«Obviamente el verano fue un fracaso para nosotros por no ganar nada, no huimos nunca de esa responsabilidad, pero de eso a que sea fácil, nunca ha sido».

México arranca su camino a la Copa del Mundo este jueves recibiendo en el Azteca a Jamaica. Para el domingo viaja a Costa Rica y el miércoles entrante hace lo mismo a Panamá.

«Es verdad que no cumplimos los objetivos (del verano), la presión aumenta después de los resultados, pero la responsabilidad sigue siendo la misma, aunque se hubiera ganado la Copa Oro y Nations League, la responsabilidad es la misma, tenemos que estar en el Mundial», agregó «El Principito».