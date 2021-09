Reconoce Corona que debe dar más al Tri

«Anímicamente estamos muy bien, se empezó bien, no me lo esperaba porque teníamos muchas bajas, dimos una demostración de que estamos todos listos para esto»

A pesar de darle el empate a la Selección Mexicana en su visita a Panamá, Jesús Manuel Corona fue crítico y aseguró que, si bien venía de tener nula actividad con el Porto, necesita generar más oportunidades de gol vistiendo la casaca tricolor.

«Muy bien (se siente), tengo que hacer más goles, eso siempre lo he dicho, tengo que generar más oportunidades, pero me voy contento con este resultado

«Es demasiado gratificante, se lo agradezco porque no venía jugando, necesito jugar, fueron dos partidos buenos y seguimos sumando», expuso «El Tecatito».

El extremo tricolor detalló que no presupuestaba un arranque de Eliminatoria Mundialista tan eficaz, en el que a pesar de los problemas extra cancha y la ausencia de algunos jugadores, han logrado cerrar las primeras tres jornadas en la cima del Octagonal.

«Anímicamente estamos muy bien, se empezó bien, no me lo esperaba porque teníamos muchas bajas, dimos una demostración de que estamos todos listos para esto», expresó.