Reclaman bomberos cinco millones pesos

Señalan que los gobiernos salientes, del Estado y del Municipio, tampoco dejaron lo correspondiente a las retenciones sindicales

Un monto aproximado a los cinco millones de pesos es el adeudo que dejó pendiente la administración estatal anterior y municipal al Departamento de Bomberos de Hermosillo por concepto de reemplacamiento, caja de ahorros y retenciones sindicales.

El secretario general del Sindicato de Bomberos de Hermosillo, Jesús Díaz Ruelas, precisó que son 20 millones en total lo que dejó pendientes de entregar el gobierno estatal anterior para fortalecer los departamentos de bomberos de Sonora, de los cuales 4.5 millones corresponden a ubicado en la capital del Estado.

Señaló que estos recursos son aportaciones que hacen los ciudadanos al patronato a través del reemplacamiento, para mejorar las condiciones generales del Departamento, y hacer el trabajo con más calidad y profesionalismo.

“Son recursos que nosotros ocupamos para capacitaciones de los diferentes departamentos de bomberos del Estado; entonces no es posible que toquen un dinero que no es de ellos, es un dinero etiquetado pero nosotros no sabemos si en realidad lo tienen, sí ya se lo gastaron o ya se lo llevaron”, dijo.

Díaz Ruelas resaltó que gestionarán una reunión con las nuevas autoridades de la Secretaría de Hacienda para agilizar la entrega de estos recursos etiquetados para el Departamento de Bomberos de Hermosillo y el Estado.

Por otra parte, mencionó que el Ayuntamiento de Hermosillo les adeuda 350 mil pesos por concepto de retenciones sindicales y caja de ahorro

“Es un dinero que no tiene porque tocar tampoco el municipio y que se nos están reteniendo. En su momento, el secretario del ayuntamiento aquí en Rodríguez vejar les dijo que el dinero les iba a llegar entre lunes y martes de esta semana y no dejarían un adeudo con el Departamento de Bomberos, pero no se ha manifestado esa retención.

«Seguiremos en la pelea sin descuidar jamás nuestro trabajo y acudiendo puntualmente al llamado de auxilio de los ciudadanos”, señaló.