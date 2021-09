Receta Gerrit Cole 15 ponches

Gerrit Cole acumuló 15 ponches, su mayor cifra en la campaña, a lo largo de siete innings de excelencia, para que los Yanquis de Nueva York vencieran el miércoles 4-1 a los Angelinos de Los Ángeles. Cole lidera la Liga Americana, con 14 triunfos en la temporada, y los Yanquis dejaron atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Aaron Judge sacudió su 30mo bambinazo de la campaña, mientras que Luke Voit conectó un sencillo de dos anotaciones por los Yanquis, quienes habían ganado 13 compromisos consecutivos antes de meterse en la mala racha.

Cole (14-6) lanzó el último duelo de esa seguidilla brillante. En su siguiente apertura, el as cortó la mala marcha de Nueva York, gracias a otra actuación que justifica su contrato colosal.

Toleró cuatro hits y no expidió boletos. Su total de ponches fue el mayor desde que se incorporó a los Yanquis.

El derecho lució sobresaliente durante su primera apertura en el condado de Orange, donde nació, desde que rechazó una cuantiosa oferta de los Angelinos en el mercado de agentes libres, hace dos años.

Prefirió entonces aterrizar en Nueva York por medio de un convenio mayor, de 324 millones de dólares.

Packy Naughton (0-1) recibió seis hits y tres carreras. Laboró hasta el cuarto inning de lo que fue su primera apertura en las Grandes Ligas y su tercera aparición con los Angelinos, quienes lo adquirieron a Cincinnati el año pasado en un canje por Brian Goodwin.

Por los Yanquis, el venezolano Rougned Odor de 4-1 con una anotada.

Por los Angelinos, no batearon latinoamericanos.