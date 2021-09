Prioritario atender primeros síntomas de Covid

Ante cualquier síntoma que se pueda tener por Covid-19, sigue siendo prioridad acudir a recibir atención médica y evitar cualquier complicación, indicó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se confirmaron 32 decesos por esta enfermedad y se contabilizaron 323 nuevos casos en el estado.

“El Coronavirus no da oportunidades y si tu no acudes por atención al primer síntoma como tos, fiebre dolor de cabeza y garganta, malestar general, perdida del gusto u olfato, le estás dando paso a que avance en tu organismo e incluso, cause gravedad que te lleve a requerir atención hospitalaria. No la pienses dos veces, acude al primer síntoma o sospecha de la enfermedad a tu Unidad Anticipa más cercana o bien, al médico de tu confianza. No le des oportunidad”, enfatizó.

En el reporte diario se confirmaron 32 muertes, en 22 hombres y 10 mujeres, 14 de las personas eran residentes de Hermosillo; tres de Cajeme y tres de Navojoa; dos de Empalme y dos de San Luis Río Colorado; una de Bácum, Huatabampo, Nogales, Ures, Opodepe, Rosario, Puerto Peñasco y una de Santa Ana, acumulándose siete mil 472 decesos.

También se confirmaron 323 nuevos casos, en 167 mujeres y 156 hombres, para un total de 103 mil 051 casos en la entidad.

De los contagios nuevos, 88 son residentes de Hermosillo; 63 de Cajeme; 43 de Álamos; 30 de Navojoa; 20 de Huatabampo; 15 de San Luis Río Colorado; 13 de Etchojoa; ocho de Empalme yocho de San Ignacio Río Muerto; siete de Caborca y Nogales; seis de Magdalena de Kino; cinco de Puerto Peñasco; cuatro de Guaymas; dos de Moctezuma; uno de Agua Prieta, General Plutarco Elías Calles, Sahuaripa; y uno de Santa Ana.

Se confirmaron 30 casos pediátricos, en 15 niñas y 15 niños, acumulándose tres mil 138; además se confirmaron dos casos en mujeres embarazadas, para sumar746 casos; seis de los 323 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones. Se dieron de alta a 21 pacientes y hasta el momento 92 mil 791 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 205 mil 605 pruebas, se han confirmado 103 mil 051 casos y se han descartado 102 mil 554; en cuadro leve, 23 mil 945 casos, dos mil 472 activos y 21 mil 473 concluyeron su seguimiento; 71 mil 318 pacientes se han curado y 316 pacientes se encuentran hospitalizados, 44 de ellos estables, 213 graves y 59 críticos.