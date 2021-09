Preparan masivo evento pese a la pandemia

La organización del evento lanzó el cartel oficial de su edición 2021, el cual está encabezado por Tame Impala, Twenty One Pilots, Disclosure, St. Vincent y LP, entre otros

Tras varias especulaciones y rumores, finalmente se confirmó una noticia que pondrá muy felices a los amates de la música: este año sí habrá Corona Capital!

La organización del evento lanzó la mañana de este lunes el cartel oficial de su edición 2021, el cual está encabezado por artistas como Tame Impala, Twenty One Pilots, Disclosure, St. Vincent y LP, entre otros.

La fechas anunciadas en redes indican que el festival musical se realizará el 20 y 21 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Otras bandas que componen la oferta rockera incluyen a The Kooks, The Whitest Boy Alive, Royal Blood, Slowthai, Ela Minus y Goss. El cartel 2021 se volvió tendencia en redes a los pocos minutos de ser lanzado.

Esta edición llega dos años después de la última, realizada en 2019. En 2020 se suspendió la jornada musical debido a los estragos de la pandemia, misma que aún sigue golpeando al mundo y al País. Para este regreso, la organización aseguro que seguirán medidas estrictas de sanidad para salvaguardar a todos los asistentes.

«Junto con el boleto, el comprobante de tu esquema de vacunación completo es tu pase de entrada, por ello deberás presentarlo sea de autoridad mexicana o extranjera», puntualizó OCESA en un comunicado de prensa.

«Las personas de cualquier edad que por cualquier motivo no cuenten con este comprobante de vacunación, para tener acceso habrán de presentar prueba negativa de Covid-19 emitida por una entidad privada autorizada para aplicarla».

Otros protocolos que se implementarán el día de los conciertos serán el control de temperatura, la disposición de estaciones de sanitización y de lavado de manos durante y el uso continuo de cubrebocas.

La preventa para el espectáculo masivo arrancará esta misma semana, el 16 y 17 de septiembre a las 11:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el 18 de septiembre a la misma hora, por Ticketmaster.