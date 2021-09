Ponen en marcha plan intensivo de bacheo

Durante primer día de administración municipal se inició un plan intensivo de bacheo, pintura de puentes y limpieza de camellones, anunció el alcalde Antonio Astiazaran Gutiérrez.

El presidente municipal dijo que esto es un pequeño adelanto de lo que será un paquete de infraestructura muy ambicioso que contemple bacheo, recarpeteo y pavimentación con concreto hidráulico en un gran número de vialidades impactadas de Hermosillo.

“Ya empezamos a reparar Hermosillo, el reto que tenemos para reparar Hermosillo es muy grande además que es una ciudad que tiene importantes retos en materia de infraestructura.

«Sin embargo desde ayer mismo y a pesar de ser un día inhábil iniciamos ya con una jornada intensiva de bacheo por el sector norte de la ciudad, en el Centro, El Sahuaro, Modelo, Olivares. Empezamos incluso a rehabilitar puentes con pintura en el cruce de los bulevares García Morales y Solidaridad, y también con la limpieza de camellones como el del bulevar Rodríguez”, detalló.

De igual forma continuarán con recorridos por las colonias para impulsar la creación de comités ciudadanos para que en conjunto con el Gobierno Municipal se sumen a las jornadas de limpieza y rehabilitación de calles.

Astiazaran Gutiérrez mencionó que impulsarán un programa de inversión agresivo para la rehabilitación de vialidades, buscando opciones financieras, pero sin contratar deuda a largo plazo.

“Por supuesto, no será suficiente para acabar con todos los problemas. Hay quienes estiman que requeriríamos de seis mil millones de pesos para rehabilitar las calles, entonces mi compromiso es, por un lado, no pedir dinero más prestado a largo plazo, no contratar más deuda, sin embargo si vamos a buscar opciones financieras para poder emprender un programa agresivo de recuperación de la infraestructura de la ciudad”, puntualizó.

Evaluarán rescisión de la PTAR

El presidente municipal de Hermosillo, dijo que revisarán las condiciones en que se dio el proceso de revocación del contrato de la prestación de servicios de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), que inició la anterior administración, para ver si siguen adelante o no con este procedimiento.

“Voy a pedirle al equipo jurídico que haga una revisión de las condiciones en las que se dio. Tengo conocimiento que FONADIN apoyo con la mitad del recurso para poder emprender este proyecto, y estaba exigiéndole Agua de Hermosillo que le regrese la aportación que en su momento hizo, porque las reglas de operación del Fondo Nacional de Infraestructura exigen que entre otras cosas, haya una participación privada.

Yo no quiero adelantarme, por supuesto que vamos a revisar este tema, queremos básicamente dos cosas: tener agua tratada para regar parques y espacios deportivos, y al menor costo posible, entonces vamos a revisar muy bien jurídicamente cómo está este procedimiento para ver dónde podemos maximizar el apoyo para la ciudad”, finalizó.