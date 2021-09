Podría «El Tata» perderse viaje con el Tri

Un probable desprendimiento de retina pone en entredicho el viaje del técnico del Tricolor, Gerardo Martino, a Costa Rica y Panamá, los siguientes destinos de la Selección Mexicana en la Eliminatoria Mundialista.

El DT del Tricolor será revisado este jueves por un especialista, quien determinará si es factible que «El Tata» pueda dirigir al Tri en dichas sedes. Por lo pronto, no estuvo en el reconocimiento de cancha rumbo al juego ante Jamaica, este miércoles en el Estadio Azteca.

En caso de que no pueda viajar, dirigiría el auxiliar Jorge Theiler, aquel que ya estuvo en el banquillo como el primero al mando en el debut en Copa Oro, tras la suspensión de Martino en la Final de la Nations League.

«El Tata» no tendría problemas para dirigir este jueves en el Estadio Azteca frente a Jamaica, a las 21:00 hrs.

En esta Fecha FIFA, el Tricolor encarará tres de los 14 partidos del Octagonal clasificatorio.