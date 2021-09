Participa BTS en la Asamblea General de la ONU

Los músicos aportan su apoyo para una solución encaminada a acabar con la pobreza extrema, desigualdad, injusticia y cambio climático

BTS participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas para ayudar a promover las metas de la ONU en 2030, incluyendo acabar con la pobreza extrema, desigualdad, injusticia y cambio climático.

«Cada elección que tomamos es el comienzo del cambio, no el final», dijo RM de BTS.

El presidente de Corea del Sur Moon Jae-in presentó a las estrellas pop como enviados presidenciales especiales y un grupo de «jóvenes excepcionalmente destacados que están conectando con la juventud en el mundo».

El famoso grupo surcoreano mostró su apoyo en la búsqueda de mejorar las condiciones medioambientales, asimismo, hablaron sobre el tema de la pandemia y señalaron que los siete integrantes cuentan con su vacuna contra Covid.

«Lo importante son las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos al cambio. Algunos nos han preguntado si estamos vacunados y naturalmente que sí. Las vacunas son la vía para estar aquí. Están haciendo lo posible para adaptarnos al cambio y creemos que no queda mucho para que volvamos a vernos cara a cara

La gravedad del momento no pasó desapercibida para los músicos ante los líderes mundiales y el secretario general de la ONU Antonio Guterres, pues los nervios de Jimin fueron evidentes cuando el miembro de la banda tropezó con sus palabras mientras hablaba de los jóvenes que intentaban navegar la pandemia.

BTS también estrenó un nuevo video musical de su sencillo más reciente, «Permission to Dance», filmado en la sede de la ONU en Nueva York. Los miembros de la banda cantaron «Don’t Need to Talk the Talk, just Walk the Walk» mientras iban saliendo de la sala de la Asamblea General hacía al jardín con vista al Río Este.

Desde su debut en 2013, BTS ha logrado un reconocimiento mundial por su música y activismo, que también incluye denunciar públicamente el racismo contra los asiáticos.

Además, la banda alcanzó la cima de la lista Hot 100 de Billboard en tres ocasiones en 2020 y fue nominada a importantes reconocimientos, como los Premios Billboard de la Música y los Premios MTV a los Videos Musicales.