Oficializan el Maratón de la Ciudad de México

La comunidad de corredores de la capital del País y en general de todo México volverá a tomar las calles en una gran carrera el próximo 28 de noviembre cuando se dé el disparo de salida del Maratón de la Ciudad de México.

Hace más de año y medio se celebró el anterior 42K, cuya versión en 2020 se canceló debido a la pandemia por Covid-19, y ahora el Instituto del Deporte de la CDMX está listo para llevar a cabo la edición XXXVIII del mismo, aunque con ciertas particularidades.

Además de que el maratón capitalino estará limitado para 20 mil participantes, de los cuales dos mil ya tienen asegurado su lugar ya que el número obtenido para el año pasado será válido para este 2021, se tendrá que presentar forzosamente una prueba PCR negativa a Covid-19 realizada 72 horas antes de recoger el kit del corredor del 25 al 27 de noviembre en la Expo Maratón montada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Dicha prueba podrá estar acompañada con el certificado de vacunación emitido por la Secretaría de Salud, sin embargo este último documento no es indispensable.

Las inscripciones tienen un costo de 650 pesos y se abrieron el lunes 13 de septiembre. Los registros pueden hacerse en las páginas del Indeporte y de Emoción Deportiva. Corredores en sillas de ruedas y con discapacidad visual podrán tomar parte en la carrera.

Hasta el momento no hay ningún corredor elite nacional ni extranjero confirmado para el Maratón capitalino que tiene la Etiqueta Elite, antes Oro, de World Athletics, organismo rector del atletismo a nivel mundial. Las carreras con esa etiqueta son los segundos en importancia conforme al número de participantes, finishers, organización y la asistencia de corredores elite categoría dorada.

La participación de maratonistas internacionales con estatus Elite es indispensable para mantener la Etiqueta pero este año World Athletics no hizo obligatoria esa determinación precisamente por los ajustes del calendario consecuencia de la pandemia por coronavirus, por lo que es muy probable que el Maratón de la Ciudad de México no cuente con ninguno este año.

Además, tres semanas antes del recorrido capitalino, específicamente el 7 de noviembre, se corre el Maratón de Nueva York, uno de los Majors y que tiene categoría Platino, es decir es uno de los más importantes del orbe.