Noquea Belfort a Holyfield de 59 años

Evander Holyfield, de 59 años, no peleaba desde hace más de una década y eso se notó en el ring.

El estadounidense perdió anoche por nocaut en el primer asalto ante Vitor Belfort en un combate de exhibición pactado a ocho en Florida.

Holyfield entró hace poco más de una semana a la cartelera para suplir a Óscar de la Hoya, quien también preparaba su regreso al boxeo y tuvo que ausentarse tras dar positivo a Covid-19.

El ex campeón de los Completos agarró la pelea. La última vez que había estado en un combate fue en noviembre de 2001 cuando derrotó por nocaut en su despedida a Brian Nielsen.

Desde hace meses se hablaba de su regreso, incluso, se comentó que podría enfrentar a Mike Tyson, pero con la exhibición de este sábado hay dudas que pueda seguir.

Le entraron todos los golpes y el ex campeón de artes marciales mixtas lo mandó a la lona en dos ocasiones. Se levantó para aguantar más castigo y fue cuando el réferi detuvo el pleito cuando faltaban menos de 30 segundos para finalizar el primer asalto.