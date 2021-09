Niega Valdez uso de sustancia prohibidas

El campeón Superpluma del CMBexpondrá su corona el próximo 10 de septiembre ante el brasileño Robson Conceicao en el Anfiteatro AVA del Casino Del Sol en Tucson

Óscar Valdez afirmó que en su carrera como profesional se ha sometido a más de 30 pruebas antidopaje y siempre ha sido un peleador limpio.

El campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) expondrá su corona el próximo 10 de septiembre ante el brasileño Robson Conceicao en el Anfiteatro AVA del Casino Del Sol en Tucson, Arizona.

La Comisión Atlética de la Tribu Pascua Yaqui acordó el jueves que daba luz verde para el combate a pesar de que el nacional dio positivo en fentermina en la Prueba A y B de una toma realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) el pasado 13 de agosto.

La VADA le realizó otros exámenes el 30 de agosto y dieron negativo.

«Quiero decirles que nunca he usado sustancias prohibidas para mejorar mi rendimiento, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Soy muy respetuoso de las pruebas antidopaje desde mi etapa como amateur y ahora como profesional, y desde que soy profesional me he sometido a más de 30 pruebas antidopaje, y como Team Valdez siempre pedimos y nos aseguramos que esté en el contrato de las pruebas de VADA para mantener el deporte limpio y nadie tenga alguna ventaja.

«Estoy en la mejor disposición por cumplir todas las indicaciones anunciadas por el Consejo Mundial de Boxeo, de colaborar con programas y actividades que se requieren», dijo Valdez.

En tanto, la Asociación de Comisiones de Boxeo, que comanda Mike Mazzulli, respaldó este viernes la decisión que tomó ayer la Comisión Atlética Pascua Yaqui Tribe de dejar pelear al mexicano.

Señalan que la Agencia Mundial Antidopaje sanciona el uso de fentermina, sustancia que dio positivo Valdez, solamente cuando es en competencia y no fuera de ella, como fue el caso del sonorense.