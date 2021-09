Mueren 17 pacientes en el IMSS por inundaciones en Tula, Hidalgo

El meteoro dejó sin energía eléctrica al hospital y la planta de luz no funcionó por estar inundada por lo que 17 pacientes intubados murieron

El Gobierno federal informó que murieron 17 pacientes en el Hospital del IMSS de Tula, Hidalgo, tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias.

«En este encargo tan honroso hay días buenos, muy buenos, malos y muy malos; hoy es un día de estos últimos. Me da mucha tristeza el fallecimiento de 17 pacientes del hospital del IMSS por el desbordamiento del río Tula en Hidalgo», escribió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter.

El director del IMSS, Zoé Robledo, indicó que las fallas de energía eléctrica afectaron los sistemas de oxigenación. Previamente informó que eran 16 los fallecidos.

«En el HGZ 5 de Tula había 104 trabajadores del IMSS y 56 pacientes hospitalizados, varios de ellos cerca de la mitad por Covid. En el momento que colapsó la energía eléctrica de todo el Municipio, eso dañó la oxigenación y nuestra planta de energía se inundó, estamos en la azotea.

«El hospital, sus 40 camas de hospitalización están en la planta baja y en 20 minutos subió el agua. Cuarenta personas sobrevivieron y se están llevando a cabo las maniobras de rescate», confirmó Robledo en un video publicado en Twitter.

El Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, afirmó en entrevista a medios que los 17 decesos, 15 estaban con respiración asistida y otras dos llegaron para ser atendidas, todas por coronavirus.

«Tenemos 17 muertos, desgraciadamente, confirmados, por el incidente el hospital se inundó, se quedó sin energía y estaban con respiración asistida, la cifra que me reportan a mí son 17 personas muertas en el hospital del IMSS», indicó.

Informó que las inundaciones tras las fuertes lluvias dejaron más de 31 mil afectados en el Municipio de Tula.

«Las afectadas son nueve colonias, son 31 mil 691 habitantes, cinco estructuras de mobiliario urbano, ya di los nombres de las colonias», declaró.

Indicó que el Presidente López Obrador realizó un recorrido aéreo para revisar la inundación y las afectaciones.

En conferencia, el Mandatario priista reveló que el Mandatario federal se coordinó con el personal militar para iniciar los recorridos de ayuda a las personas afectadas.

«Estamos coordinados con el Gobierno de la República. Saben ustedes que vino el Presidente, hizo hace un momento un sobrevuelo por la región, habló con el personal militar, ya me dio parte el Comandante de la Primera Región Militar, que me dice que están desplegando más de 900 elementos, van a estar desplegados para protección de la ciudadanía», afirmó.

«Quizá es una de las tres inundaciones, si me permiten hablar así, estamos en Tula siendo víctimas de las precipitaciones en otras regiones cercanas (Edomex y CDMX), pero que alimentan las presas Endhó y Requena».

Las fuertes lluvias de ayer en el centro del País causaron el desbordamiento de los ríos Tula, Rosas y Salado, lo que provocó estas inundaciones en Tula y también en el Municipio de Tepeji del Río.

De acuerdo con fuentes oficiales, en Tula, donde habilitaron cinco albergues temporales, se encuentran afectadas las colonias 16 de enero, Chamizal, Cruz Azul, Dengui, El Carmen, El Chamizal, La Malinche, Rancho Chapultepec, San Marcos y Centro.