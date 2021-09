Muere boxeadora mexicana en Canadá

Jeanette Zacarías Zapata fue derrotada por nocaut en un combate en Montreal, y no pudo recuperarse de las lesiones y falleció este jueves a los 18 años de edad

La mexicana Jeanette Zacarías Zapata, que fue derrotada la noche del sábado por nocaut en un combate en Montreal, no pudo recuperarse de las lesiones y falleció este jueves a los 18 años de edad.

Zacarías perdió ante Marie Pier Houle. Estaba recibiendo mucho castigo esa noche y el réferi detuvo las acciones. Enseguida, la originaria de Aguascalientes comenzó a convulsionarse en el ring y cayó desmayada mientras era atendida por su esquina.

«Es lamentablemente. Hablé con su papá y me dio uno de los peores sentimientos, una pena terrible», dijo Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Todavía ayer por la mañana, el CMB había informado que Esteban, padre de Jeanette, había logrado sacar ya su pasaporte para viajar a Canadá.

A pesar de ser una pelea a seis asaltos y no estar sancionada por ningún organismo mundial, más que por la Comisión local, el CMB buscó la manera de ayudar a la familia de Zacarías y de ver de cerca con los promotores el tema de la recuperación de la mexicana.

«El CMB está muy agradecido con el apoyo otorgado a Don Esteban Zacarías, padre de Jeannette, para lograr renovar su pasaporte y poder viajar a Canadá», escribió Mauricio Sulaimán, presidente del organismo.

La mexicana tiene un récord en el boxeo de 2-4, y llegó al pleito ante Houle con dos derrota seguidas. Había peleado apenas en mayo en Reynosa.

La conocida como «La Chiquitaboom» debutó en el profesional en enero de 2018 y nunca había tenido una pelea en el extranjero.

Dos muertes en tres meses

El boxeo femenil mexicano vuelve a estar de luto.

Nunca antes se habían dado sucesos así y menos que en un lapso de cuatro meses fallecieran dos boxeadoras.

A finales de mayo murió Saraí Arenas Alba. Se sintió mal días después de pelear en el Deportivo Cri Cri en Cuernavaca, y ahora fallece Jeanette tras pelear el fin de semana pasado en Montreal.